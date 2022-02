S bankovní identitou si nově zařídíte i pojištění nebo plyn. Možností přibývá

Bankovní identita a firmy

V současné době využívá bankovní identitu k online identifikaci zákazníků už 37 firem a další se k tomu chystají. Jejich seznam je k dispozici na webu BankID. Mezi největší z firem patří skupina ČEZ, se kterou mohou pracovat klienti České spořitelny, ČSOB nebo Komerční banky. V případě poslední zmíněné banky mohou její klienti u ČEZ aktualizovat své údaje, nastavit si elektronickou fakturaci nebo upravit číslo účtu pro vrácení přeplatku. Generální ředitel společnosti ČEZ Prodej Tomáš Kadlec k tomu v tiskové zprávě dodává, že zákazník chce své požadavky vyřešit co nejjednodušeji a někdo dává přednost návštěvě pobočky, jiný raději zavolá na call centrum a třetí ocení perfektní online řešení. Nabídka široké palety digitalizovaných služeb je podle něj v současné době nutností a bankovní identita je projekt, který chtějí vyzkoušet.

Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB, jako další významné společnosti dále kromě ČEZu uvádí Mallpay, Centrální depozitář cenných papírů a Pražskou plynárenskou. Bankovní identitu České spořitelny jde využít k prokazování totožnosti vůči firmám od 1. června. Velmi žádanou službou je služba CDCP výpis z nezařazeného účtu a podobný potenciál má i služba Kolikmam.cz, která umožňuje získat výpis z registrů, doplňuje František Bouc.

Jak jsou na tom ostatní banky?

Tisková mluvčí Air Bank Jana Pokorná serveru Podnikatel.cz potvrdila, že pracují na spuštění bankovní identity i pro komerční společnosti. Air Bank je součástí společnosti Bankovní identita a.s., která má právě tuto oblast na starosti. Jak jsme psali, od začátku září bankovní identitu umožňuje i Raiffeisenbank. Tam aktuálně probíhá postupná aktivace služby u klientů, kteří využívají RB klíč a v minulosti byli ztotožněni na pobočce. Tito klienti se mohou napřímo přihlásit na portál občana stejně jako do internetového bankovnictví, tedy s využitím svého klientského čísla a RB klíče. Lze ji tedy využít pro přihlášení do online portálů státní správy. V další fázi, kterou banka plánuje na první polovinu roku 2022, budou klienti moci využít bankovní identitu pro ověřené přihlášení do online aplikací třetích stran, jako jsou společnosti prodávající elektřinu, plyn nebo internet, případně mobilní operátoři či různé e-shopy. Banka bude klienty o zpřístupnění služby informovat prostřednictvím emailu, uvedla Petra Kopecká, manažerka externí komunikace z Raiffeisenbank.

Kde si ještě počkáme?

Některé banky bankovní identitu ještě nespustily a shodují se, že komerční část bude až další fází. Například ve Fio bance podle tiskového mluvčího Jakuba Heřmánka na spuštění bankovní identity pracují a aktuálně čekají na akreditaci od Ministerstva vnitra ČR. Klientům bude nejprve přístupná komunikace se službami státu a následně s firmami, například s poskytovateli energetických služeb nebo pojišťovnami, upřesnil. Zdeněk Grossmann, ředitel odboru digitálního bankovnictví, rozvoje a inovací z Banky CREDITAS, uvedl, že předpokládají spuštění bankovní identity na přelomu roku 2021 a 2022 s tím, že nejvíc dává Bank ID smysl pro ověření identity vůči státní správě, a proto bude spuštěna v první fázi, následně pak komerční část.

V mBank by rádi s prvními službami v rámci bankovní identity začali na začátku příštího roku a co se týče komunikace s veřejným sektorem, podle Kristýny Dolejšové, tiskové mluvčí, cílí na polovinu příštího roku. Zatímco v předchozím článku Petr Plocek, Head of Identity & Communication UniCredit Bank, sdělil, že je předpokládané připojení banky k bankovní identitě v druhém pololetí letošního roku, nyní uvedl, že bankovní identitu připravují a termín spuštění bude zveřejněn v předstihu.

Banky a plány týkající se bankovní identity Banka Plánované spuštění bankovní identity Plánované spuštění BI pro firmy Air Bank – (spuštěna v březnu) neuvedli Banka CREDITAS přelom 2021/2022 neuvedli Fio banka neuvedli neuvedli mBank začátek 2022 polovina roku 2022 Raiffeisenbank – (spuštěna v září) polovina roku 2022 UniCredit Bank termín v předstihu zveřejní neuvedli

Jak je to s využíváním?

Obecně platí, že klienti používají bankovní identitu při komunikaci se státem a nejčastěji využívají Portál občana, kde mohou zjistit bodové hodnocení řidiče, nahlíží do katastru nemovitostí apod. Jak uvádí Patrik Madle, v současné době také klienti využívají možnost přihlášení do aplikace týkající se COVID-19 (Očkovací portál občana, aplikace Tečka).

Podle Františka Bouce je dosavadní využívání bankovní identity dáno i tím, že byla nejprve (od počátku roku) využitelná k potvrzování identity při přihlašování do Portálu občana. Od počátku roku proběhlo prostřednictvím Bankovní identity České spořitelny do Portálu občana 1,15 mil. přihlášení s tím, že nejčastěji byla využívána při kontrole trestných bodů v registru řidičů, ale také např. při vstupu do katastru nemovitostí.

Air Bank bankovní identitu pro komunikaci se státní správou spustili v březnu 2021 a Jana Pokorná zmiňuje, že si ji klienti oblíbili, používají ji opakovaně a celkový počet využití se blíží 300 tisícům. Komerční banka spustila bankovní identitu pro své klienty také v březnu a od té doby se k ní přihlásilo téměř 40 tisíc jejích klientů, kteří realizovali na 130 tisíc operací. Mezi nejčastější žádosti v Portálu občana patří například bodové hodnocení řidiče, rejstřík trestů, živnostenský rejstřík či žádost o využití údajů z Registru obyvatel.

Jaké jsou další plány?

Podle Františka Bouce bude v následujících měsících docházet k dalšímu růstu počtu firem, které budou BID využívat jak k prokazování identity, tak i k elektronickému podpisu. Česká spořitelna spouští v těchto dnech v pilotním provozu službu BankID sign, která umožní provést elektronický podpis pomocí bankovní identity.