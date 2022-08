S kreditní kartou mají podnikatelé finance po ruce. Podívejte se na jejich nabídku

ČSOB kreditní kartu pro podnikatele vylepšila

Michaela Průchová zodpovědná za externí komunikaci v ČSOB pro server Podnikatel.cz uvedla, že na základě zpětné vazby od jejich klientů kreditní kartu pro podnikatele obohatili o nový produkt v podobě Pojištění ochrany nákupu a prodloužené záruky. Toto pojištění, mimo jiné, prodlužuje záruku na vybrané zboží o 12 měsíců. Zároveň jsme ke všem business kreditním kartám přidali speciální odměnu, tzv. moneyback, ve výši 2 %. Pokud budou podnikatelé kreditní kartou platit, tak jim po dobu jednoho roku budeme vracet 2 % z celkové částky všech transakcí, které business kreditní kartou provedou v kamenném obchodě nebo na e-shopu, vysvětluje.

V České spořitelně ani ve Fio bance nabídku kreditních karet v poslední době neměnili. Chystáme se ale nabízet i kreditní Visa kartu, mimo stávající Mastercard, prozradil Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky.

Výhody kreditních karet

Jak vysvětluje Jakub Heřmánek, obecně je benefitem kreditních karet možnost za služby a zboží zaplatit penězi banky a vrátit je až později. A pokud je klient splatí včas, má to úplně zadarmo. Mezi hlavní výhody kreditní karty Fio banky pak patří volitelný začátek bezúročného období nebo možnost nastavit si inkaso na splacení celé vyčerpané částky zdarma. Není pak potřeba na splacení vůbec myslet. Jen stačí v okamžiku splacení dostatek prostředků na účtu. Samozřejmostí pak je i jedna z nejvýhodnějších úrokových sazeb na trhu a sjednání i vedení kreditní karty zcela zdarma, doplňuje.

Business kreditní karta ČSOB chrání podnikání, a to právě díky zmíněnému pojištění prodloužené záruky o 1 rok. Dále podnikatelům vrací peníze za to, že s ní platí, a to až 3000 Kč měsíčně. Samozřejmě přináší i další výhody, např. když podnikatel čerpá 45 dní bezúročně nebo má slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil, upřesňuje Michaela Průchová.

Česká spořitelna má dva typy těchto karet: Kredit+ Mastercard Business (kreditní karta, která funguje jako retail kreditka, tedy má bezúročné období až 50 dní, následně nutnost splacení min 5% vyčerpané částky) a Visa Business charge (bezúročné období až 35 dní, splátka vždy 100% vyčerpané částky). Obecně pro tento produkt platí nutnost projití zrychleným úvěrovým procesem, tzn. doložení např finančních výkazů, podotýká František Bouc z tiskového centra České spořitelny.

Nabídka kreditních karet pro podnikatele

Jak je popsáno výše, Česká spořitelna nabízí kromě kreditní karty také charge kartu, kde je nižší bezúročné období. U obou platí, že inkaso čerpané částky je placeno automaticky z běžného účtu a čerpání limitu je zdarma po celé bezúročné období, a to včetně hotovostních transakcí.

Kreditní karta Business od ČSOB má bezúročné období až 45 dní a její součástí je pojištění prodloužení záruky zdarma. Bezplatná je také automatická splátka a až do příštího června je zde speciální akce, v rámci které podnikatelé za každou platbu kreditní kartou Business dostanou 2 % zpět na svůj úvěrový účet až do částky 3000 Kč měsíčně.

Diners Club nabízí kreditní kartu Diners Club Pure+ Small Business, jejíž výhodou je například to, že když platíte touto kartou u obchodníků, dostanete odměnu až do výše 5 % v podobě bonusových bodů do věrnostního programu Club Rewards. Tyto body je pak možné vyměnit za některou ze značkových odměn z nabídky. U karty je 55 dní bezúročné období a limit na kartě je 30 000 – 350 000 korun. V ceně ročního poplatku jsou služby All inclusive, mezi které patří například vydání náhradní karty nebo duplikátu, změna zúčtovacího období nebo zaslání SMS upomínky.





Úvěrový limit kreditní karty od Fio banky je od 10 000 do 500 000 Kč a minimální měsíční splátka je 5 %, minimálně 500 Kč. Bezúročné období je až 45 dní s tím, že začátek se odvíjí od zvoleného data zasílání výpisu z účtu. Podnikatelé si mohou kreditní kartu přednabít, dostat se tak do kladného zůstatku a neplatit úroky z výběrů z bankomatu nebo si také nastavit inkaso na splacení celé vyčerpané částky zdarma.

Kreditní kartu Karta Business World Komerční banka je možné sjednat také online. V rámci ní je právní asistence zdarma a také jeden výběr z bankomatu v zahraničí měsíčně. Mezi další benefity Můj Mastercard patří například služba uLékaře.cz v podobě online poradny 24/7 nebo objednání ke specialistovi a asistenční služby. Podnikatelé a firmy také do konce letošního roku z každé platby kartou získají zpět 1 % na jejich podnikatelský účet v této bance určený ke splácení kreditní karty.

Banka Produkt Bezúročné období Úroková sazba Úvěrový limit Česká spořitelna Kredit+ Mastercard Business 50 dní 0 % p. a. (při úhradě celkové dlužné částky do data splatnosti)

18 % p. a (při splátce menší než 100 % celkové dlužné částky (min. však 5 % z čerpané částky) do data splatnosti)

29 % (Při nesplacení celkové minimální splátky do data splatnosti) 300 000 Kč ČSOB Kreditní karta Business 45 dní 18 % 500 000 Kč Dinners Club Diners Club Pure+ Small Business 55 dní 9,90 % 350 000 Kč Fio banka Kreditní karta 45 dní 17,90 % 500 000 Kč Komerční banka Karta Business World 45 dní 19,99 % 500 000 Kč

Přehled poplatků spojených s kreditními kartami

Banka Produkt Zřízení kreditní karty Správa a vedení kartového účtu ročně Zaslání výpisu poštou Výběr z vlastního bankomatu Výběr z cizího bankomatu Náklady spojené s prodlením Česká spořitelna Kredit+ Mastercard Business 650 Kč 0 Kč 30 Kč 50 Kč 80 Kč 300 Kč (za 10 dní v prodlení) ČSOB Kreditní karta Business 0 Kč 0 Kč 5 Kč + 1 % 50 Kč + 1 % 300 Kč (upomínka) 500 Kč (výzva k uhrazení dlužné částky) Diners Club Diners Club Pure+ Small Business 0 Kč 1490 Kč 49 Kč 2 % + 59 Kč 20 Kč Fio banka Kreditní karta 0 Kč 0 Kč 25 Kč 0 Kč 0 Kč 0,12 % denně z dlužné částky Komerční banka Karta Business World 0 Kč 0*/59 Kč 60 Kč 1 %, min. 30 Kč 1 % min. 100 Kč 20 Kč/500 Kč**

* Pokud bezhotovostní platby prostřednictvím karty zaúčtované v daném měsíci dosáhnou minimální částky 5000 Kč

** Zaslání oznámení o přečerpání úvěrového limitu / Zaslání 2. a každé další upomínky

Ke kartám je možné sjednat si i pojištění

Ve Fio bance je ke kreditním kartám možné sjednat stejná pojištění jako ke kartám debetním, tedy cestovní nebo pojištění ztráty a krádeže. Varianty cestovního pojištění jsou Exklusive (49 Kč měsíčně) a Gold za 99 korun měsíčně. Pojištění ztráty a krádeže stojí od 10 do 60 korun měsíčně v závislosti na variantě (Basic, Classic a Extra).

Podobně v České spořitelně je možné dokoupit cestovní pojištění nebo pojištění karty a osobních věcí a k charge kartě je automaticky cestovní pojištění a lze dokoupit pojištění karty a osobních věcí. Cestovní pojištění Comfort stojí 300 korun ročně a varianta Comfort Family, tedy připojištění rodinných příslušníků (+ 1 dospělý a 3 děti), vyjde na 450 Kč ročně. Ceny za pojištění karty a osobních věcí se podle výše pojistného krytí pohybují od 170 do 780 korun.

U Diners Clubu je cestovní a úrazové pojištění pro držitele a všechny spolucestující s pojistným krytím až do 150 milionů Kč v ceně za vedení účtu.