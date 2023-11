S listopadem se pojí akce Black Friday. Zjistili jsme, co si e-shopy připravily

Co e-shopy chystají?

Jak na úvod říká Pavlína Tauchmanová z marketingového oddělení ONLINESHOP.CZ, slevová akce Black Friday se v průběhu posledních let z jednoho pátečního slevového dne prodloužila na téměř měsíc trvajících slev. Zákazníci si akci Black Friday velmi oblíbili a pravidelně s nákupy vyčkávají právě na listopad. Aby byly nákupy v průběhu celého měsíce atraktivní, připravili jsme několik vln slev v podobě slevových kupónů na vybraný sortiment a nejoblíbenější značky, uvedla. Také v Alze se i letos rozhodli udělat jejich Black Friday ještě větší a dlouhodobější záležitostí. U nich si už od 30. října mohou zákazníci vybrat z bohaté nabídky mega slev. V předešlých měsících jsme totiž žádný takto rozsáhlý výprodej nepořádali, ale vše jsme chystali právě na nadcházející zhruba dva týdny, což je právě na výši mnoha slev skvěle vidět, doplnila PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.

V DATARTu rozšíření na celý listopad vysvětlují tím, že si díky delšímu trvání akce mohou zákazníci výběr zboží více promyslet a třeba i využít odborného poradenství na prodejnách od jejich elektospecialistů. Kromě toho, že vycházíme vstříc zákazníkům, kteří by akci jinak nemuseli stihnout, tímto krokem také předcházíme zbytečnému přeplnění prodejen a zvyšujeme tak zákaznický komfort. Zároveň eliminujeme riziko přetížení naší infrastruktury, popisuje Petra Psotková, tisková mluvčí DATARTu. Také e-shop CZC letošní Black Friday spustil s předstihem už 1. listopadu a do nabídky zařadil přes tisíc produktů a férové slevy dosahují až 30 %.

Eva Kotýnková, tisková mluvčí Tchibo.cz, serveru Podnikatel.cz potvrdila, že akci na Black Friday v jejich firmě chystají, a to v rozsahu Black Week, tedy v období 23. – 27. 11. 2023. Plánují poskytnout slevu na veškeré jejich spotřební zboží ve výši 20 % pro všechny zákazníky a ve výši 25 % pro nákupy v mobilní aplikaci Tchibo s tím, že akce bude platit jak v kamenných obchodech, tak online. Black Week připravují také ve Slevomatu, kde je tato akce speciální a využívají při ní u nich oblíbený kolotoč štěstí. Ten najdou zákazníci na stránkách a v rámci tohoto speciálního týdne každý vyhrává. Vytočit bude možné buď slevu, nebo kredit. Obojí bude možné uplatnit na veškerou nabídku Slevomatu, prozradil Ladislav Veselý, ředitel Slevomatu. Na BENU.cz začne Black Friday 19. listopadu, potrvá do 6. prosince a připravují k němu tematickou landing page, intenzivní komunikaci všemi dostupnými kanály a co nejširší portfolio produktů za zvýhodněné ceny.





Slevy pokrývají většinu sortimentu

Podle Jaroslava Kauckého, CMO v Zootu, se skladba zboží jako taková dramaticky nemění, ale výhodou pro zákazníky bude letošní dlouhé léto, které posunulo poptávku po zimním oblečení, které tak ve větší míře najdou právě i ve slevových akcích v rámci Black Friday. Maximální slevy, které připravujeme pro zákazníky, budou až 70 %. V průběhu samotné kampaně chceme zákazníkům v exkluzivních časově omezených kampaních nabídnout možnost najít ve slevě postupně většinu produktů, dodal. Michal Navrátil, obchodní ředitel ze společnosti Electro World, uvádí, že se jejich zákazníci mohou těšit i na produkty s reálnou slevou přes 60 % a že jako každý připravují výrazné slevy napříč všemi kategoriemi produktů, které mají v nabídce. Nejvíce slev se pohybuje v rozmezí 20 – 30 %, ale mnoho zajímavých produktů u nás v rámci Black Friday bude i s výrazně vyšší slevou, upřesnil.

Také v BENU.cz se snažili pokrýt všechny kategorie produktů, aby u nich mohl nakoupit každý. Mimo tradičních slev se mohou návštěvníci našeho webu či uživatelé nové aplikace těšit také na multiakce (1+1, 2+1, …) a akce s dárkem. Mezi trháky budou patřit slevy na dermokosmetiku a elektroniku. Vždy se snažíme velké značky doplnit těmi méně známými, ale zajímavými, vysvětluje Matyáš Palan, E-commerce business development manager BENU.cz.

Podle dat DATARTu se největšímu zájmu během Black Friday těší drobná elektronika, jako jsou mobilní telefony, sluchátka, notebooky, chytré hodinky či fitness náramky, velký zájem zákazníci projevují také o malé domácí spotřebiče, jako jsou kávovary nebo kuchyňské roboty. V DATARTu letos na zákazníky čeká téměř pět a půl tisíce zlevněných produktů. V průměru se výše slev pohybuje mezi 15 a 20 procenty. Nejvíce zákazníci ušetří v kategorii televizorů, kávovarů a velkých domácích spotřebičů, vyjmenovává Petra Psotková. Slevy padly na zboží snad ze všech kategorií Alzy, takže není problém sehnat levně jak elektroniku, tak třeba i nářadí, kosmetiku, hračky nebo knihy a mnoho dalšího. Ve slevách pak samozřejmě nechybí ani Apple produkty, přidává Eliška Čeřovská.

ONLINESHOP.CZ má v nabídce Black Friday tisíce položek, na které mohou zákazníci využít slevové kupóny. Podle Pavlíny Tauchmanové budou hitem například výrazné slevy na laserové televize značky Hisense nebo na špičkové spotřebiče AEG a Electrolux. Spustili jsme také speciální vánoční akci, kdy k nákupu vybraných výrobků přidáme zákazníkům jako dárek poukaz na další nákup v našem obchodě, doplnila. Díky značné šíři našeho sortimentu se snažíme do Black Friday akce zařadit co nejvíce produktů napříč celým portfoliem. Z pravidla to je 20 – 30 % všech produktů z kategorií elektroniky a IT, domácích spotřebičů, produktů pro dům, hobby a zahradu či sport, zmínil Lukáš Valouch, Marketing Manager z T.S.BOHEMIA.

V CZC největší slevy najdou hráči u vybraných produktů vlastní značky CZC.Gaming a dále jsou do akce zařazeny desítky pracovních i herních notebooků oblíbených značek, 90 mobilních telefonů a tabletů, desítky televizorů, tiskárny, monitory, sluchátka, bezdrátové reproduktory, soundbary, projektory, prvky pro chytrou domácnost a další produkty.

Slev se dočkají hlavně oblíbené produkty

Pavlína Tauchmanová popisuje, že výběr produktů, které do akce zařadí, ovlivňuje velké množství faktorů a klíčovým faktorem je pak zejména poptávka zákazníků. Samotná nominace položek je pak úzce komunikovaná s marketingovým oddělením dané značky. Do výběru položek se také snažíme zahrnout co nejširší rozsah sortimentu napříč jednotlivými kategoriemi, doplňuje. Lukáš Valouch dodává, že produktový mix se skládá obvykle z doprodejových produktů, které po vyprodání zásob zmizí z trhu, a produktů, ve kterých vidí smysl jak ze strany zákazníka, tak samozřejmě prodejce. Tedy produkty, které nám přinesou kýžený obchodní výsledek a jsou pro zákazníka zajímavé, a to nejen jako vánoční dárek. Jsou produkty, které jsou globálně zlevněné a slevu nabízí více obchodů. Mimo tyto produkty se snažíme o individuální přístup a snažíme se nabídnout se slevou produkty, které konkurence ve slevě nemá, zdůrazňuje dále.

V Electro Worldu vybírají především produkty, které jsou zákazníky vyhledávané a chtěné. Chceme zaujmout co největší šíří sortimentu, proto akci Black Friday stavíme na nosných kategoriích. V rámci Black Friday tak lze velmi výhodně nakoupit ledničky, pračky, myčky, mobilní telefony, notebooky, televize, prostě vše, co může potřebovat každý zákazník, říká Michal Navrátil. Podle Matyáše Palana pro ně bylo stěžejní pokrytí jednotlivých kategorií a zařazení oblíbených produktů jejich zákazníků. Vysoké prodeje předpokládají u produktů, které patří mezi jejich bestsellery, kdy jedním z nich je například Collalloc, který bude v první polovině jejich Black Friday v akci 2+1. Ze začátku sezóny se začínají jako první dárky nakupovat např. hračky. U těch jsme viděli nárůst již během října. Pokud jde o nějakou další typicky vánoční kategorii, tak vedle elektroniky se velmi dobře daří hrám, takže očekáváme zájem o tyto produkty. Zákazníkům se tak budeme snažit nabídnout to, co si přejí, za férovou cenu, shrnuje Eliška Čeřovská.

Někteří „slaví“ i Cyber Monday

Cyber Monday je spojený s prvním pondělím po dni Díkuvzdání a tím pádem také po Black Friday. Jeho původním cílem bylo zvýšit online prodeje a poprvé se objevil v roce 2005. Například v ZOOTu v rámci Cyber Monday tradičně ukončují celou Black Friday kampaň. Na výrazné slevy v pondělí 27. listopadu se mohou zákazníci těšit také v Electro Worldu nebo na ONLINESHOP.CZ. Vzhledem k tomu, že Black Friday u nás trvá až do 6. prosince, můžeme s nadsázkou říci, že Cyber Monday, neboli svátek levných nákupů na internetu, mohou zákazníci na BENU.cz slavit po celou dobu naší akce, podotýká Matyáš Palan. Lukáš Valouch říká, že jsme si v Česku zvykli, že Black Friday není pouze o jednom dni či víkendu, ale že se jedná prakticky o jakýsi slevový měsíc, ve kterém se zákazníkům snaží nabídnout co nejlepší nabídku produktů s co nejvyšší slevou. Proto oni na Cyber Monday nechystají nic speciálního, co by zákazníci neměli možnost zakoupit již v Black Friday akci.

Je Black Friday vrcholem prodejů?

V BENU.cz OD Black Friday očekávají nárůst tržeb a možnost ukázat jejich zákazníkům rychlost a spolehlivost jejich doručení právě v nastávajícím předvánočním čase. Matyáš Palan doplňuje, že v listopadu mají prodeje vzestupnou tendenci a vrcholí na přelomu listopadu a prosince. Eliška Čeřovská uvádí, že z říjnového průzkumu Alzy, kdy se v rámci vlastního dotazníkového průzkumu ptali více než jednoho tisíce zákazníků, kdy dárky nakupují, vyplynulo, že nejvíce zákazníků nakupuje dárky v listopadu a v první polovině prosince (celkem 66 % z 1 164 dotazovaných). 23 % zákazníků pak nechává vánoční dárky na poslední chvíli a shání je narychlo týden před Vánocemi.

Michal Navrátil zmiňuje, že poslední roky se stává, že jejich kampaň Black Friday, která trvá prodloužený víkend, dosahuje vysokých výsledků a spousta zákazníků právě v těchto slevách nakupuje vánoční dárky. Největší obraty roku jsou ale tradičně poslední dva dny před Štědrým dnem, kdy díky dobré dostupnosti našich prodejen zákazník bez problémů nakoupí dárky i na poslední chvíli, upřesňuje.