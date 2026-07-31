Senioři, kteří přišli o příspěvky z „penzijka“, mohou od srpna žádat o jejich vrácení

O vrácení příspěvků půjde požádat od 1. srpna letošního roku do 1. února 2027. Po uplynutí této lhůty klientům nárok na vrácení příspěvků zanikne.
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Starobní důchodci přišli o příspěvky ve třetím pilíři
V roce 2024 byl starobním důchodcům odebrán nárok na státní příspěvky ve třetím penzijním pilíři, což se dotklo zhruba 200 tisíc lidí, kteří ještě nesplnili podmínku minimální doby spoření, tedy pět let. Bez jejího splnění totiž nelze smlouvu ukončit bez finanční sankce.
Mnozí senioři tak stáli před volbou, ve které se museli rozhodnout, zda budou spořit dál aspoň 100 Kč bez státních příspěvků a čekat, až uplyne 5 let od uzavření smlouvy, nebo spoření předčasně ukončí a vrátí státu všechny dosud získané příspěvky. Přibližně 16 tisíc klientů nakonec spoření ukončilo a státní příspěvky skutečně vracelo. Zhruba 100 z nich nemělo odspořeny ani 2 roky a přišli proto nejen
o státní podporu, ale i o své vlastní vložené peníze. Ty zůstaly v penzijních fondech a po uplynutí
promlčecí lhůty by se rozdělily mezi ostatní klienty.
Konec sankcí pro důchodce
Novela, která nabyde účinnosti na začátku srpna, však tato omezení mění. Všichni klienti, kteří uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo o penzijním připojištění před koncem roku 2023 a již je jim přiznán starobní důchod, dostanou možnost penzijní spoření bez jakékoliv sankce ukončit bez ohledu na to, zda splnili minimální délku spoření, která je jinak vyžadována pro jeho ukončení bez sankce. Klientů v této situaci je více než 100 000.
Peníze zpět na základě žádosti
Zároveň všichni starobní důchodci, kteří uzavřeli smlouvu o doplňkovém penzijním spoření nebo
penzijním připojištění před koncem roku 2023 a následně se rozhodli z něj předčasně odejít se ztrátou
dosud připsaných státních příspěvků (neměli odspořeno 5 let nebo nedosáhli požadovaného věku),
popřípadě i se ztrátou vlastních úložek (neměli odspořeny ani 2 roky) dostanou možnost požádat o
navrácení všech ušlých peněz u své penzijní společnosti. Na základě podané žádosti jim budou jejich
peníze vráceny.
Na podání žádosti o navrácení peněz platí lhůta půl roku, od 1. srpna 2026 do 1. února 2027. Po uplynutí této lhůty klientům nárok na vrácení příspěvků zanikne. Ukončení spoření i navrácení ztracených příspěvků není automatické, klienti se musí se svým nárokem aktivně obrátit na svou penzijní společnost.
Státní příspěvky, které se budou vracet klientům, si penzijní společnosti vyžádají standardním způsobem ze státního rozpočtu. Odhadujeme, že půjde o jednorázový výdaj asi 60 milionů korun, což pokládám za rozumnou investici do obnovení důvěry klientů ve férové jednání státu. Penzijní společnosti jsem zároveň dopisem požádala, aby příslušné žádosti klientů vyřizovaly vstřícně a bez zbytečného odkladu, uzavřela ministryně financí Alena Schillerová.