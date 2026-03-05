Podnikatel.cz  »  Právo  »  Šíří se falešná anketa na WhatsAppu. Kliknutí může zničit váš účet

Šíří se falešná anketa na WhatsAppu. Kliknutí může zničit váš účet

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Přes WhatsApp se teď šíří podvodná zpráva, která láká uživatele k hlasování v anketě. Zpráva působí nevinně, ve skutečnosti však odkaz vede na podvodnou stránku. Cílem je získat přístup k účtu a následně šířit podvod dál.

Podvodníci v posledních dnech rozesílají přes populární komunikační aplikaci WhatsApp zprávy, které vyzývají k hlasování v údajné soutěži. Text bývá osobní a snaží se vzbudit dojem, že pochází od známého člověka. Často obsahuje prosbu, aby příjemce podpořil dítě – například mladou gymnastku – v online anketě.

V Olomouckém kraji policie dokonce zaznamenala případy, kdy dvě ženy přišly o kontrolu nad svým WhatsApp účtem. Zpráva, která k nim dorazila, vyzývala k hlasování pro dítě v soutěži. Po kliknutí na odkaz byly obě oběti vyzvány k zadání e‑mailu a ověřovacích údajů, čímž útočník získal přístup k jejich účtu. Následně z něj byly rozesílány nové podvodné zprávy dalším kontaktům.

Jedna ze zpráv v plném znění: 

Ahoj! Prosím tě, můžeš hlasovat pro Katarínu v této anketě? Je to dcera mé kamarádky. Hlavní výhrou je bezplatné stipendium na příští rok a je to pro ni opravdu moc důležité. Mockrát děkuji!

Součástí zprávy je pak také odkaz pro hlasování. 

Podvodníci spoléhají na důvěru a zvědavost uživatele. Na první pohled vše působí důvěryhodně. Zpráva může vypadat, že pochází od známého člověka, a odkaz navozuje dojem legitimního hlasování. V praxi jde ale o phishing, jehož cílem je převzetí účtu a získání citlivých údajů.

Co vám hrozí

  • ztráta kontroly nad účtem
  • rozesílání podvodných zpráv vašim kontaktům
  • potenciální zneužití osobních údajů nebo financí

Podvodné zprávy se šíří velmi rychle právě díky tomu, že přicházejí od známých kontaktů, a tím působí věrohodně.

Jak se bránit

Neposílejte ověřovací kódy ani citlivé údaje nikam, kde si nejste jisti legitimností stránky.

  • Ověřte si u odesílatele, zda zprávu skutečně poslal.
  • Neotevírejte odkazy z neznámých zpráv, i když se tváří jako hlasování nebo soutěž.
  • Nastavte dvoufázové ověření svého účtu, aby bylo zneužití účtu obtížnější.
Podvod ukazuje, že i na první pohled nevinné ankety a hlasování mohou být sofistikovanou cestou, jak získat kontrolu nad účty uživatelů. Opatrnost a ověřování odkazů je tak klíčová.

Zprávu můžete nahlásit

Policie upozorňuje, že v posledních měsících výrazný roste podvodných jednání prostřednictvím SMS zpráv, telefonátů či zpráv zaslaných přes různé komunikační platformy. V souvislosti s těmito typy podvodů byla zřízena linka 7726, kterou provozuje Asociace provozovatelů mobilních sítí. Tato linka je zdarma, jednotná pro všechny operátory a slouží k nahlašování podvodných SMS zpráv či hlasových hovorů.

školení JMHZ

Příjemci podobných zpráv mohou informovat nejen Policii České republiky, ale i svého operátora, a to:

  • v případě podezření na podvodnou SMS zprávu jejím přeposláním na telefonní číslo 7726
  • v případě podezření na podvodný telefonát zasláním SMS zprávy ve formátu „podvod telefonní číslo volajícího datum čas“ (příklad: podvod +420123456789 01.09.2025 12:00) na číslo 7726

Operátoři nahlášené číslo ihned prověří a případně číslo zablokují.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

