Šíří se falešná anketa na WhatsAppu. Kliknutí může zničit váš účet

Podvodníci v posledních dnech rozesílají přes populární komunikační aplikaci WhatsApp zprávy, které vyzývají k hlasování v údajné soutěži. Text bývá osobní a snaží se vzbudit dojem, že pochází od známého člověka. Často obsahuje prosbu, aby příjemce podpořil dítě – například mladou gymnastku – v online anketě.
V Olomouckém kraji policie dokonce zaznamenala případy, kdy dvě ženy přišly o kontrolu nad svým WhatsApp účtem. Zpráva, která k nim dorazila, vyzývala k hlasování pro dítě v soutěži. Po kliknutí na odkaz byly obě oběti vyzvány k zadání e‑mailu a ověřovacích údajů, čímž útočník získal přístup k jejich účtu. Následně z něj byly rozesílány nové podvodné zprávy dalším kontaktům.
Jedna ze zpráv v plném znění:
Ahoj! Prosím tě, můžeš hlasovat pro Katarínu v této anketě? Je to dcera mé kamarádky. Hlavní výhrou je bezplatné stipendium na příští rok a je to pro ni opravdu moc důležité. Mockrát děkuji!
Součástí zprávy je pak také odkaz pro hlasování.
Podvodníci spoléhají na důvěru a zvědavost uživatele. Na první pohled vše působí důvěryhodně. Zpráva může vypadat, že pochází od známého člověka, a odkaz navozuje dojem legitimního hlasování. V praxi jde ale o phishing, jehož cílem je převzetí účtu a získání citlivých údajů.
Co vám hrozí
- ztráta kontroly nad účtem
- rozesílání podvodných zpráv vašim kontaktům
- potenciální zneužití osobních údajů nebo financí
Podvodné zprávy se šíří velmi rychle právě díky tomu, že přicházejí od známých kontaktů, a tím působí věrohodně.
Jak se bránit
Neposílejte ověřovací kódy ani citlivé údaje nikam, kde si nejste jisti legitimností stránky.
- Ověřte si u odesílatele, zda zprávu skutečně poslal.
- Neotevírejte odkazy z neznámých zpráv, i když se tváří jako hlasování nebo soutěž.
- Nastavte dvoufázové ověření svého účtu, aby bylo zneužití účtu obtížnější.
Podvod ukazuje, že i na první pohled nevinné ankety a hlasování mohou být sofistikovanou cestou, jak získat kontrolu nad účty uživatelů. Opatrnost a ověřování odkazů je tak klíčová.
Zprávu můžete nahlásit
Policie upozorňuje, že v posledních měsících výrazný roste podvodných jednání prostřednictvím SMS zpráv, telefonátů či zpráv zaslaných přes různé komunikační platformy. V souvislosti s těmito typy podvodů byla zřízena linka 7726, kterou provozuje Asociace provozovatelů mobilních sítí. Tato linka je zdarma, jednotná pro všechny operátory a slouží k nahlašování podvodných SMS zpráv či hlasových hovorů.
Příjemci podobných zpráv mohou informovat nejen Policii České republiky, ale i svého operátora, a to:
- v případě podezření na podvodnou SMS zprávu jejím přeposláním na telefonní číslo 7726
- v případě podezření na podvodný telefonát zasláním SMS zprávy ve formátu „podvod telefonní číslo volajícího datum čas“ (příklad: podvod +420123456789 01.09.2025 12:00) na číslo 7726
Operátoři nahlášené číslo ihned prověří a případně číslo zablokují.
