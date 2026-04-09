Šíří se mimořádně věrohodný podvod s přeplatky od pojišťovny

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
E-mail o přeplatku přes 12 tisíc korun může na první pohled působit jako dobrá zpráva. Ve skutečnosti jde ale o promyšlený podvod.

Na první pohled jde o běžnou zprávu od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Informace o přeplatku, přesná částka, oficiální tón, číslo jednací. Právě to dělá aktuální podvod tak nebezpečný. Nová vlna podvodů  je nezvykle propracovaná a velmi uvěřitelná.

Podvod, který vypadá jako realita

Podvodné e-maily informují o údajném přeplatku. Často ve výši přes 12 tisíc korun. Vyzývají příjemce, aby si peníze nechal vyplatit.

Součástí je odkaz na formulář, který působí naprosto důvěryhodně. Obsahuje logo, grafiku i strukturu, kterou lidé znají z oficiálních stránek.

Právě tato věrná kopie je podle odborníků největší problém. E-mail i formulář vypadají velmi autenticky a snadno mohou uživatele zmást, upozorňuje Jan Svoboda, ředitel Odboru bezpečnosti VZP.

Stačí jedno kliknutí a je problém

Celý podvod je navržený tak, aby uživatele postupně dovedl k vyplnění citlivých údajů – včetně těch bankovních. V krajním případě může dojít až k přihlášení do internetového bankovnictví. A tím pádem i ke ztrátě peněz z účtu.

Všeobecná zdravotní pojišťovna však tímto způsobem nikdy nekomunikuje.
Nežádá o přístup k účtu ani nevyzývá k vyplňování formulářů přes e-mailové odkazy.

Jak podvod poznat

Přestože je útok velmi věrohodný, existují varovné signály:

  • e-mail přichází z podezřelé adresy
  • odkaz vede na jinou než oficiální doménu
  • zpráva vás nutí jednat rychle

Jediná oficiální webová adresa je: www.vzp.cz

Co dělat, když vám e-mail přijde

Odborníci doporučují jednoduchý postup:

  • neklikejte na odkazy ani neotevírejte přílohy
  • nezadávejte žádné osobní ani bankovní údaje
  • pokud jste údaje zadali, okamžitě kontaktujte banku a policii
  • podezřelý e-mail přepošlete na info@vzp.cz
  • upozorněte své blízké, zejména seniory

Přeplatek si ověřte jinak

Pokud si nejste jistí, jestli máte nárok na přeplatek, ověřte si to bezpečně:

  • přes aplikaci Moje VZP
  • osobně na pobočce
Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

