Šíří se mimořádně věrohodný podvod s přeplatky od pojišťovny

Na první pohled jde o běžnou zprávu od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Informace o přeplatku, přesná částka, oficiální tón, číslo jednací. Právě to dělá aktuální podvod tak nebezpečný. Nová vlna podvodů je nezvykle propracovaná a velmi uvěřitelná.
Podvod, který vypadá jako realita
Podvodné e-maily informují o údajném přeplatku. Často ve výši přes 12 tisíc korun. Vyzývají příjemce, aby si peníze nechal vyplatit.
Součástí je odkaz na formulář, který působí naprosto důvěryhodně. Obsahuje logo, grafiku i strukturu, kterou lidé znají z oficiálních stránek.
Právě tato věrná kopie je podle odborníků největší problém.
E-mail i formulář vypadají velmi autenticky a snadno mohou uživatele zmást, upozorňuje Jan Svoboda, ředitel Odboru bezpečnosti VZP.
Stačí jedno kliknutí a je problém
Celý podvod je navržený tak, aby uživatele postupně dovedl k vyplnění citlivých údajů – včetně těch bankovních. V krajním případě může dojít až k přihlášení do internetového bankovnictví. A tím pádem i ke ztrátě peněz z účtu.
Všeobecná zdravotní pojišťovna však tímto způsobem nikdy nekomunikuje.
Nežádá o přístup k účtu ani nevyzývá k vyplňování formulářů přes e-mailové odkazy.
Jak podvod poznat
Přestože je útok velmi věrohodný, existují varovné signály:
- e-mail přichází z podezřelé adresy
- odkaz vede na jinou než oficiální doménu
- zpráva vás nutí jednat rychle
Jediná oficiální webová adresa je: www.vzp.cz
Co dělat, když vám e-mail přijde
Odborníci doporučují jednoduchý postup:
- neklikejte na odkazy ani neotevírejte přílohy
- nezadávejte žádné osobní ani bankovní údaje
- pokud jste údaje zadali, okamžitě kontaktujte banku a policii
- podezřelý e-mail přepošlete na info@vzp.cz
- upozorněte své blízké, zejména seniory
Přeplatek si ověřte jinak
Pokud si nejste jistí, jestli máte nárok na přeplatek, ověřte si to bezpečně:
- přes aplikaci Moje VZP
- osobně na pobočce