Školkovné se vrátí, bude mít však upravené podmínky

Ministerstvo financí chce zpátky zavést školkovné. Pravidla se však oproti původní verzi mírně změní. Novinky se týkají rodičů, kteří mají děti ve střídavé péči.
Školkovné se vrátí
Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) by se měla od roku 2027 vrátit. Počítá s tím návrh zákona o evidenci tržeb, který ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení. Poplatník bude moci opět uplatnit slevu za umístění dítěte ve výši rovnající se částce, kterou prokazatelně uhradil předškolnímu zařízení za umístění dítěte v něm v daném zdaňovacím období. Maximálně výše slevy bude opět omezena minimální mzdou pro dané zdaňovací období (pro letošek byl šlo o 22 400 Kč) za každé dítě.
Při střídavé péči budou moci slevu uplatnit oba rodiče
Oproti dřívějšímu nastavení však přeci jenom dojde k určité změně. Maximální výše slevy bude vázána na vyživované dítě, nikoli na poplatníka, a pokud tedy slevu za umístění jednoho vyživovaného dítěte uplatní více poplatníků, aplikuje se maximální výše slevy na úhrn jimi uplatněných slev.
Tato změna má za cíl reflektovat situace, kdy je dítě v péči obou rodičů, kteří však spolu nežijí ve společně hospodařící domácnosti. V praxi půjde o případy, kdy je dítě vychováváno v péči obou rodičů podle § 907 občanského zákoníku (dříve střídavá nebo společná péče).
V těchto případech je obvyklé, že náklady na umístění dítěte v předškolním zařízení vznikají oběma rodičům a nelze spravedlivě požadovat, aby slevu mohl uplatnit pouze jeden z nich, zároveň však není odůvodněné, aby se na každého z takových rodičů vztahoval celý maximální limit slevy za umístění dítěte, tedy v úhrnu by na jedno dítě mohly být uplatněny slevy až ve výši dvojnásobku minimální mzdy. Navržená změna tak narovnává ve vztahu ke slevě za umístění dítěte postavení rodičů (poplatníků), kteří spolu nežijí ve společně hospodařící domácnosti, s rodiči (poplatníky), kteří vychovávají dítě společně s druhým z rodičů ve společné domácnosti, upřesňuje se v důvodové zprávě k zákonu.
Pro tyto případy, kdy slevu bude moci uplatnit více poplatníků, se stanoví speciální úprava ve vztahu k maximální výši slevy, kterou může uplatnit každý z nich. Vzhledem k tomu, že slevu za umístění dítěte nemůže uplatnit více poplatníků žijících spolu ve společně hospodařící domácnosti, rozděluje se maximální výše slevy v poměru podle počtu společně hospodařících domácností, ve kterých dítě žije.
Počet poplatníků, kteří mohou slevy vůči jednomu dítěti uplatnit, je totiž roven počtu společně hospodařících domácností, ve kterých dítě žije. Pokud tedy např. budou rodiče dítěte rozvedeni a matka dítěte je znovu vdaná, může uplatnit slevu otec dítěte a jeden poplatník z dvojice matka-její nový manžel (neboť tito dva žijí ve společně hospodařící domácnosti). Maximální výše slevy se tedy dělí na poloviny, dodává důvodová zpráva.
Rodiče se budou moct domluvit na jiné dělení
Zároveň návrh počítá s tím, že se poplatníci ne vždy podílejí na nákladech za umístění dítěte do předškolního zařízení stejným dílem. Zákon jim tak umožní, aby se písemně dohodli na jiném způsobu určení maximální výše slevy pro každého z nich. Například, že první z rodičů je oprávněn uplatnit slevu až do výše 70 % minimální mzdy a druhý z rodičů až do výše 30 % minimální mzdy. Tato dohoda však nemůže stanovit, že by součet maximální výše slev obou rodičů byl vyšší než minimální mzda. Písemná forma této dohody se stanoví za účelem průkaznosti existence této dohody.
Definice pojmu „předškolní zařízení“ pak bude stejné jako v předchozí právní úpravě. Pojem předškolní zařízení tak bude zahrnovat mateřské školy, dětské skupiny a zařízení pečující o předškolní dítě osobami s živnostenským oprávněním (např. živnost péče o dítě do tří let věku v denním režimu), které v rámci péče o dítě kromě uspokojování jeho základních potřeb zajišťují i výchovu a rozvoj dítěte na obdobné úrovni, jako je tomu v mateřské škole nebo v dětské skupině, a dále zařízení v zahraničí obdobná uvedeným.
Zavedou se i další slevy
Kromě školkovné chce ministerstvo financí i obnovit slevu na studenta ve výši 4020 Kč a znovu zavést slevu na EET, která bude činit maximálně 5000 Kč.