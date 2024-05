Skončil jsem v slzách. Celá vinice je mrazem spálená, říká malý vinař z Čech

Ministr zemědělství Marek Výborný slibuje ovocnářům i vinařům po jarních mrazech pomoc. Jenže chce více pomoci těm, kteří byli proti mrazům pojištěni. To si však menší vinaři dovolit nemohou, pojištění je pro ně příliš drahé.

Státní pomoc tak pomůže hlavně velkým vinařům, zatímco ti malí budou bojovat o svoji vlastní existenci. Jarní mrazy je totiž připravily o většinu letošní sklizně. Potvrdil to v podcastu Podnikatel PLUS Jakub Mikulášek, majitel Vičického vinařství Mikulášek.

Jak je na tom aktuálně vaše vinice po sérii chladných dnů a mrazů?

Aktuálně je našich osm celých hektarů kompletně zmrzlých. To znamená, že spáleno bylo úplně všechno, co tam bylo zeleného. A teď samozřejmě očekáváme, jak se s tím ta rostlina popere. Nikdy jsme tam nezažili za dvanáct let, co jsme vinaři, že by bylo tak velké poškození.





I když jsou jarní mrazíky, se ztrátami počítáme, ale toto je prostě moc. Mám nějaké indicie od starších vinařů, kteří zažili v osmdesátých letech mrazy ve svých vinicích na Moravě. Snaží se mě uklidňovat, že je ještě šance, že dokonce možná budeme mít čtvrtinovou sklizeň, čemuž úplně nevěřím, ale také samozřejmě dodávají, že to mají vyzkoušené na odrůdách, které jsou starší. My pěstujeme novější odrůdy.

A samozřejmě druhým dechem dodávají, že ještě záleží na tom, jak na tom bude podzim. Podzim musí být hezký, žádné deště, žádné chladno, aby ty hrozny vůbec dozrály. Takže malá naděje na nějakou sklizeň je, ale opravdu nevím, jak to dopadne.

Vy jste na váš facebookový profil nedávno přidali emotivní příspěvek. Píšete v něm o slzách, ale také o neuvěřitelné podpoře vašich stálých zákazníků. Jak moc emotivní začátek letošní sezóny to pro vás byl?

Z hlediska podpory našich zákazníků zažíváme podporu od začátku. Ale takhle obrovskou podporu jsme zažili poprvé. Dali jsme příspěvek, co nás teď trápí, a lidi sami začali odepisovat, jak nám můžou pomoct. Do té doby jsem byl úplně bezmocný. Nevěděl jsem, co budeme dělat, byli jsme v tom sami. Ale najednou ta podpora od lidí byla v prodeji, který byl samozřejmě v posledních letech horší, což není úplně příjemné.

Takže jsme jim napsali do komentářů, že potřebujeme nyní prodávat lahve, abychom měli nějakou finanční jistotu. A to pro mě teprve začalo být tak emočně náročné, že jsem opravdu skončil u slz. Musel jsem přestat koukat na sociální sítě, protože už to nedávám.

Bylo to tedy více emoční, než když nám zmrzla vinice, protože to jsem si chvíli neuvědomoval, co se vlastně stalo, a pak jsem začal přemýšlet, co bude dál. A do toho potom lidi, což byla neuvěřitelná podpora, za kterou všem strašně moc děkuju.

Jakub Mikulášek Autor: Vičické vinařství Mikulášek

Váš aktuální stav zásob by měl letos pokrýt dvě třetiny nákladů. To jste ještě uváděli před pár dny. Změnilo se na tom od té doby něco?

Na tom se nic nezměnilo a nic se nezmění, protože stav zásob je jasný, to jsou nalahvované lahve, které jsou připraveny k prodeji. Kvůli suchu, které tady panuje v naší oblasti, jsme tu předloni měli 70% sklizeň. To je ještě v pohodě, protože se ztrátami počítáme. Ale minulý rok to už byla kvůli suchu jen 50% sklizeň, a to už začal být problém. Tím, že tento rok nebude žádná sklizeň, mi chybí deset tisíc lahví, o které jsme minulý rok přišli. Kdyby vloni byla alespoň 80–70% sklizeň, neřeším existenční problémy.

Ale bohužel matematika je jasná. Pokud příští rok bude nějaká sklizeň, což nebude určitě stoprocentní, stejně budeme řešit ještě další rok. Nejdřív jsem si myslel, že budeme řešit jenom dva roky, ale nyní si uvědomuji, že budeme řešit i třetí rok. Takže je náročné vymyslet, kde vezmeme peníze.

Naštěstí máme podporu jedné, teď už nevím zda bavorské nebo saské firmy, která nám dává peníze na úvěr, protože úroky u ní byly vždy mnohem lepší než tady v Česku. Nedávají nám velké finanční obnosy, ale pomáhají lidem, podnikatelům v bývalých sudetech a v oblastech, kde dříve žilo německé obyvatelstvo. Musí se splnit celkem tři podmínky, které si nepamatuji, ale na základě toho vám podpoří podnikání tím, že vám půjčí peníze.

Říkal jste firma. To je nějaká finanční instituce?

Ano, je to finanční instituce. Nyní to vypadá, že by nám mohli půjčit dokonce i větší obnos, samozřejmě s úrokem. Čekám však ještě, co se stane. Jestli nebudou nějaké úvěrové bezúročné pobídky například od státu. Ale toto by možná mohla být cesta, jak zachránit ty dva, tři roky, abychom se z toho dostali. Samozřejmě za podmínek, že se opět zadlužíme.

Proč nejsou malí vinaři pojištěni proti mrazům? Bude muset Jakub Mikulášek propouštět? A proč chystaná spotřební daň na tiché víno může jeho byznys definitivně pohřbít? Odpovědi na tyto otázky si poslechněte v podcastu Podnikatel PLUS.

