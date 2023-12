Sleva na manželku: Kdo a kdy ji může uplatnit a v jaké výši?

Zákon o daních z příjmů definuje slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Mimo základní slevy tak mohou poplatníci využít například slevu na manželku, slevu na invaliditu, slevu na studenta, slevu na držitele průkazu ZTP/P nebo slevu za umístění dítěte, a to při splnění zákonných podmínek.

Sleva na manželku je definována v § 35ba odst. 1) písm. b) zákona o daních z příjmů. Tato sleva je stanovena ve výši 24 840 Kč, poplatník ji může uplatnit na manželku nebo manžela, který s ním žije ve společně hospodařící domácnosti. Druhá podmínka, která pro uplatnění slevy musí být splněna, je, aby manžel/manželka neměl/a vlastní příjem za zdaňovací období vyšší než 68 000 Kč.

Pokud by se jednalo o manžela nebo manželku, kterému byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se tato sleva na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč.

Za manžela nebo manželku se také považuje partner nebo partnerka dle zákona o registrovaném partnerství.

Sleva na manžela nebo manželku se uplatňuje ročně. Pokud manželství netrvalo po celý rok, uplatňuje se sleva poměrně v těch kalendářních měsících, na jejichž počátku trvalo manželství a byly splněny další zákonem stanovené podmínky.

Co se (ne)zahrnuje do vlastního příjmu manžela?

Dle zákona o daních z příjmů se do vlastního příjmu manžela nebo manželky nezahrnují:

dávky státní sociální podpory

dávky pěstounské péče

dávky osobám se zdravotním postižením

dávky pomoci v hmotné nouzi

příspěvek na péči, sociální služby

státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření

stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání

příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4

Pokud se jedná o manžele, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, pak se do vlastního příjmu manželky nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů. Jedná se například o příjmy z nájmu nemovité věci ve společném jmění manželů.

Sleva na manžela v pokynu D-59

V pokynu GFŘ D-59 jsou blíže definovány příjmy manžela. Za vlastní příjmy manžela nebo manželky se rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období, nesnížených o daňové výdaje. Jedná se tedy o hrubý příjem. Do vlastních příjmů se zahrnují také příjmy, které podléhají srážkové dani nebo jsou od daně z příjmů osvobozené, případně nejsou předmětem daně.

Za vlastní příjmy se však nepovažují ty příjmy, které jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů v § 3 odst. 4 písm. b) a příjmy uvedené v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. V pokynu GFŘ jsou pak více rozvedeny příjmy, které definuje zákon – např. co je zahrnováno mezi dávky státní sociální podpory, co patří mezi ostatní dávky a další.

Co se naopak zahrnuje do vlastního příjmu?

V pokynu GFŘ se dále blíže specifikuje, jaké příjmy se zahrnují do vlastního příjmu manžela. Jedná se o ty příjmy, které byly dosaženy v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, a to bez ohledu na skutečnost, zda jde o dávky či jiné příjmy.

Těmito dávkami jsou potom myšleny peněžitá pomoc v mateřství, nemocenské, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti či jiné příjmy. Pozor na to, že tyto příjmy se zahrnují do zdaňovacího období, ve kterém byly vyplaceny.

U výše uvedených příjmů neplatí, že musí být vyplaceny po skončení zdaňovacího období nejdéle do 31. ledna následujícího kalendářního roku, jako je tomu u příjmů ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů.

Co jste se v článku dozvěděli?

V jaké výši lze uplatnit slevu na manželku?

Roční výše slevy na manžela nebo manželku činí 24 840 Kč. Pokud je manželovi nebo manželce přiznán nárok na průkaz ZTP/P, je sleva dvojnásobná.

Jaký může mít manželka příjem při uplatnění slevy na manžela nebo manželku?

Manžel nebo manželka, na kterého poplatník uplatňuje slevu na dani, může mít hrubý příjem do výše 68 000 Kč za zdaňovací období.

Za jaký měsíc lze nejdříve uplatnit slevu na manžela/ku?

Slevu na manžela nebo manželku lze poprvé uplatnit v tom měsíci, ve kterém byly na jeho počátku splněny zákonem stanovené podmínky.