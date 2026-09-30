Soud opět potvrdil Babišův střet zájmů. Agrofert prohrál další spor o dotace

Tentokrát soud zamítl kasační stížnost společnosti Výkrm Tagrea a potvrdil zrušení dohody o poskytnutí dotace na projekt Modernizace farem pro drůbež, která byla uzavřena v srpnu 2018. Ke zrušení dohody došlo v březnu 2024, a to kvůli tomu, že byla uzavřena v rozporu se zákonem o střetu zájmů a evropskými pravidly. Babiš podle správních orgánů prostřednictvím svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II nepřímo ovládal Agrofert, jehož dceřinou společností byla i firma Výkrm Tagrea.
Faktický vliv si uchoval Babiš, řekl soud
Firma argumentovala mimo jiné tím, že Babiš po převedení Agrofertu do svěřenských fondů společnost již neovládal. NSS ale tento argument odmítl. Stejně jako v předchozích případech zdůraznil, že pro posouzení střetu zájmů není rozhodující pouze formální vlastnická struktura.
Svěřenští správci formálně naplňují znaky § 75 odst. 1 a 2 ZOK, faktický rozhodující vliv však zůstal A. B., který měl nadále přímý hospodářský zájem na prospěchu společností holdingu Agrofert. Domněnky ovládání dle § 75 ZOK, jež by svědčily o tom, že ovládajícími osobami byli svěřenští správci, byly dle městského soudu vyvráceny zjištěními o personálních vztazích a vnitřní struktuře svěřenských fondů. Rozhodující faktický vliv si v zásadních záležitostech ponechal A. B., uvedl v rozsudku NSS.
NSS tím navázal na svou předchozí judikaturu. Už v řadě sporů v předchozích letech soud potvrdil, že společnosti z Agrofertu neměly kvůli Babišově střetu zájmů nárok na dotace. V případech Kosteleckých uzenin, Vodňanského kuřete, Výkrmu Tagrea, ANIMO Žatec, ZEAS Puclice nebo Vodňanské drůbeže NSS postupně zamítal kasační stížnosti firem ze skupiny.
Agrofert prohrál i u Ústavního soudu
Důležitý byl hlavně rozsudek týkající se Vodňanské drůbeže, který následně potvrdil i Ústavní soud. NSS v této linii judikatury vyložil, že pojem „ovládání“ podle zákona o střetu zájmů nelze zúžit pouze na formální vztahy podle zákona o obchodních korporacích. Rozhodující může být i faktický nepřímý vliv vykonávaný prostřednictvím svěřenských fondů.
Rozsudek tak zapadá do série sporů, v nichž firmy Agrofertu v posledních letech u soudů neuspěly se snahou získat či udržet dotace, které byly zastaveny právě kvůli Babišovu střetu zájmů. Už v prosinci 2025 Podnikatel.cz evidoval přes 30 prohraných sporů u NSS a celkový objem dotací, o které Agrofert kvůli střetu zájmů přišel nebo je neměl obdržet, přesahoval půl miliardy korun.