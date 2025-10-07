Splní Babiš svůj slib a OSVČ v roce 2026 klesnou oproti původnímu plánu zálohy?

S tímto krokem by totiž neměl mít problém ani jeden z uvažovaných koaličních partnerů hnutí ANO, tedy SPD a Motoristů. Potíže naopak bude mít Babiš se znovuzavedením EET.
Na EET nebude shoda
Zatím to vypadá, že novou vládu bude skládat, či ji aspoň podporovat, trojice ANO, SPD a Motoristé sobě. Co se týče programu nového kabinetu, je v něm celá řada neznámých. Například opětovné zavedení EET, které prosazuje hnutí ANO, SPD odmítá a Motoristé by jej maximálně podpořili pro velké společnosti. Vzhledem k tomu, že podpora pro EET se nedá čekat ani z řad bývalé pětikoalice, je klidně možné, že vlajková loď ANO v boji proti šedé ekonomice ztroskotá ještě předtím, než vypluje na vodu.
Snížení zvýšení záloh bude mít podporu
Žádné rozpory by naopak neměl způsobit předvolební slib ANO, že zastaví zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ u sociálního pojištění z 35 na 40 % průměrné mzdy, se kterým počítá dříve schválený konsolidační balíček. Ten od roku 2024 zvýšil vyměřovací základ, ze kterého se počítá sociální pojištění, z 50 % na 55 % rozdílu mezi příjmy a výdaji. Dále od roku 2024 vzrostl minimální vyměřovací základ OSVČ u sociálního pojištění. U OSVČ vedlejších šlo o zvýšení z 10 na 11 % průměrné mzdy. U OSVČ hlavních, u kterých do konce roku 2023 činil 25 % průměrné mzdy, se od roku 2024 až do roku 2026 zvyšuje každý rok o 5 procentních bodů a příští rok by tak měl činit 40 % průměrné mzdy. To by znamenalo minimální zálohy pro OSVČ hlavní ve výši 5720 Kč.
A právě tento poslední nárůst chce ANO zrušit.
Nesouhlasíme s dalším zvyšováním odvodů pro živnostníky, ke kterému má dojít od 1. ledna 2026 v důsledku dalšího zvýšení základu pro výpočet sociálního pojištění. Pokud získáme důvěru ve volbách, neprodleně přijmeme zákon, který tomuto zvyšování zamezí, uvedla serveru Podnikatel.cz ve volebním speciálu Alena Schillerová, předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí.
Vzhledem k tomu, že Motoristé sobě v programu měli, že odvody OSVČ mají být úměrné příjmům a že jsou minimální zálohy nespravedlivé, nebudou mít s podporou plánu ANO pravděpodobně žádný problém. SPD sice v programu OSVČ až na jednu výjimku neřeší, ve volebním speciálu serveru Podnikatel.cz však uvedla, že by odvody OSVČ měly více reflektovat nízkopříjmové skupiny. „Není možné, aby ten, kdo si jako OSVČ jen přivydělává, odváděl na odvodech více, než jaký má příjem,“ doplnila SPD. Dá se tak očekávat, že zrušení nárustu minimálního vyměřovacího základu, který nejvíce postihuje právě nízkopříjmové OSVČ, rovněž podpoří.
Kolik by nově zálohy činily
Zdá se, že jediné, co může plán ANO zhatit, je časový pres. Kvůli změně je totiž nutné upravit zákon a návrh tak bude nutné schválit ve zrychleném řízení, aby nabyl účinnosti do konce letošního roku. Pokud se tak nakonec opravdu stane, bude to pro OSVČ hlavní znamenat, že minimální zálohy na sociální pojištění budou příští rok 5005 Kč a nikoli 5720 Kč. Byly by tak oproti stávající legislativní úpravě nižší o 715 Kč měsíčně (a o 8580 Kč ročně). U zdravotního pojištění by k žádné změně nedošlo, jelikož se počítá jiným způsobem a i po plánované úpravě bude v roce 2026 činit 3306 Kč měsíčně.
Změna minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění by se naopak projevila i prvním pásmu paušální daně. V tom má dle nynějších pravidel daň v roce 2026 činit 9984 Kč. Pokud ale dojde k „zmražení“ minimálního vyměřovacího základu na 35 % průměrné mzdy, znamenalo by nárůst pouze na 9162 Kč a tedy o 822 Kč měsíčně nižší částku (ročně o 9864 Kč).
Co se týče druhého a třetího pásma, ke změně nemá dojít ani při stávající úpravě a příští rok má zůstat stejná jako letos. Ve druhém pásmu půjde o částku 16 745 Kč a ve třetím o 27 139 Kč.
Pravděpodobně se vrátí i zrušení slevy na dani
Další změnou, která se dotkne i OSVČ, by mohlo být navrácení některých slev na dani, které zrušil konsolidační balíček. I v tomto případě se dá očekávat podpora SPD a Motoristů. Konkrétně jde o školkovné, slevu na studentu a úpravu slevy na manžela/manželku.
Připomeňme, že sleva na studenta činila před zrušením 4020 Kč ročně a mohl ji uplatnit poplatník, který se soustavně připravoval na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole. Nárok na slevu měl student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.
Sleva za umístění dítěte (školkovné) odpovídala výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Slevu šlo uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti, pro rok 2026 by tedy šlo o částku 22 400 Kč.
Konsolidační balíček rovněž omezil slevu na manžela/manželku, kterou lze nově uplatnit výhradně na manžela/manželku pečující o dítě pouze do 3 let věku. I nadále nicméně činí 24 840 Kč a lze ji uplatnit na manželku/manžela (případně na registrovaného partnera) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. K uplatnění slevy nesmí mít protějšek poplatníka příjmy vyšší než 68 000 korun za rok. Za příjem se například považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.
Stihne se schválit zákon?
Zda se (a kdy) OSVČ nakonec snížení odvodů a navrácení slev dočkají, se ukáže již poměrně brzo. Jak již bylo řečeno, času není nazbyt.