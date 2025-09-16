Podnikatel.cz  »  Finance  »  ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme zrušené slevy na dani

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme zrušené slevy na dani

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Andrej Babiš
Autor: Hnutí ANO, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
[VOLBY 2025] ANO slibuje, že zruší zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro výpočet sociálního pojištění OSVČ, ke kterému má dojít od 1. ledna 2026.

Server Podnikatel.cz připravil volební speciál, ve kterém položil všem politickým stranám, hnutím a koalicím, které se v průzkumech pohybují nad hranicí 2 %, stejné otázky týkající se daní a podnikání. V abecedním pořadí jde o tyto subjekty: ANO, Motoristé sobě, Piráti, Přísaha, SPD, Spolu, Stačilo, STAN. Pořadí oslovení určilo losování.

ANo dále chce vrátit školkovné, původní podobu slevy na druhého z manželů a slevu na studenta. Hnutí rovněž plánuje osvobodit dobrovolné spropitné v gastronomii od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů. Vyplývá to z odpovědí ANO na otázky serveru Podnikatel.cz.

Které daňové změny a změny pro podnikatele chce ANO?

1) Chcete nějak změnit sociální a zdravotní pojištění OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Nesouhlasíme s dalším zvyšováním odvodů pro živnostníky, ke kterému má dojít od 1. ledna 2026 v důsledku dalšího zvýšení základu pro výpočet sociálního pojištění. Pokud získáme důvěru ve volbách, neprodleně přijmeme zákon, který tomuto zvyšování zamezí.

2) Chcete nějak změnit výdajové paušály OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Nikoliv, chceme zachovat stabilitu a současný stav.

3) Chcete nějak změnit daň z příjmů OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Nikoliv, chceme zachovat stabilitu a současný stav.

4) Chcete nějak změnit daň z příjmů právnických osob? A pokud ano, tak jak?

Abychom podpořili podnikání, investice, atraktivitu Česka a tvorbu pracovních míst, snížíme daň z příjmů právnických osob z 21 % zpět na 19 %.

5) Chcete nějak změnit zdanění zaměstnanců? A pokud ano, tak jak?

Zaměstnancům zrušíme zastropování volnočasových benefitů prosazené vládou Petra Fialy.

6) Chcete nějak změnit daň z nemovitých věcí? A pokud ano, tak jak?

Nikoliv, chceme zachovat stabilitu.

Koho budete volit?

Zobraz výsledek

7) Chcete nějak změnit DPH? A pokud ano, tak jak?

Sjednotíme DPH na stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů na sazbě 12 %.

8) Chcete nějak změnit spotřební daně? A pokud ano, tak jak?

Nikoliv nad rámec minimální úrovně zdanění stanovené EU, v případě návykových látek pouze po důkladné analýze ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví.

9) Chcete ještě nějaké další novinky v oblasti daní? A pokud ano, tak které?

Rodinám vrátíme školkovné i původní podobu slevy na druhého z manželů a pracujícím studentům vrátíme daňovou slevu. Osvobodíme dobrovolné spropitné v gastronomii od odvodů na sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů.

V rámci komplexní hospodářské strategie mj. zatraktivníme odpočty na vědu a výzkum a zavedeme daňové odpočty na investice do inovačních firem a startupů.

Připravíme zákon o podpoře startupů, která bude zahrnovat faktickou možnost využívat zaměstnanecké akcie nebo jednodušší start podnikání.

10) Chcete pro podnikatele zavést nějaký systém evidence tržeb?

Zavedeme jasná a stabilní daňová pravidla, která zajistí předvídatelné a férové prostředí pro podnikatele. Nová verze EET 2.0 podpoří poctivé podnikatele snížením daní, přímými finančními benefity a potíráním nekalé konkurence. Řešení bude postaveno na nejmodernějších systémech, nebude vyžadovat povinný tisk účtenky ani neustálé on-line připojení. Podnikatelé budou mít zdarma k dispozici software Finanční správy ČR.

11) Jaké případné povinnosti byste naopak pro podnikatele zrušili?

Zjednodušíme daňové a administrativní podmínky a výkaznictví, včetně redukce a sloučení státních kontrol podnikatelů. Ve spojení se zástupci podnikatelů plánujeme zásadní přehodnocení byrokratické zátěže podnikatelů. Změna nebude na bázi dílčích opatření, ale skutečné reformy, do které se zapojí úřady napříč resorty, stejně tak hlavní zástupci větších zaměstnavatelů i drobných podnikatelů.

12) Chcete nějak podnikatelům a občanům kompenzovat nový systém emisních povolenek?

Na rozdíl od koalice Spolu je náš cíl nový systém emisních povolenek v ČR vůbec neimplementovat.

13) Jaké další změny byste pro podnikatele chtěli zavést?

Naše hospodářská strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0 obsahuje nespočet pozitivních změn pro podnikatele, které jsou strukturovány do jednotlivých oblastí.

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Daniel Morávek píše o daních, zákonech a důchodech.

