SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

Daniel Morávek
Dnes
Tomio Okamura
[VOLBY 2025] SPD slibuje, že po volbách zruší daň z nemovitých věcí. Podle hnutí je totiž tato daň nemravná, jelikož se nemovitosti platí z již zdaněných peněz.

Server Podnikatel.cz připravil volební speciál, ve kterém položil všem politickým stranám, hnutím a koalicím, které se v průzkumech pohybují nad hranicí 2 %, stejné otázky týkající se daní a podnikání. V abecedním pořadí jde o tyto subjekty: ANO, Motoristé sobě, Piráti, Přísaha, SPD, Spolu, Stačilo, STAN. Pořadí oslovení určilo losování.

SPD dále chce snížit nebo zcela zrušit DPH na léky a na české potraviny. U spotřebních daní by rovněž zvážila snížení. Vyplývá to z odpovědí SPD na otázky serveru Podnikatel.cz.

Které daňové změny a změny pro podnikatele chce SPD?

1) Chcete nějak změnit sociální a zdravotní pojištění OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Ano, měla by víc reflektovat nízkopříjmové skupiny. Není možné, aby ten, kdo si jako OSVČ jen přivydělává, odváděl na odvodech více, než jaký má příjem.

2) Chcete nějak změnit výdajové paušály OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Ne, podle živnostníků jsou vyhovující. Vnímáme tlak na jejich snížení a vyšší zdanění OSVČ, ale málokdo si uvědomuje, že na rozdíl od zaměstnance nemá živnostník spoustu benefitů a naopak nese všechna rizika. Například na rozdíl od zaměstnance, který má na základě nemocenského pojištění hrazen již 1. den nemoci, živnostník marodí prvních 14 dní zadarmo.

3) Chcete nějak změnit daň z příjmů OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Daně obecně by měly projít reformou, zjednodušením a snížením, ale k tomu je i třeba analýza. A reforma výdajů státu i příjmů. Stát by měl umět hledat i příjmy z vlastní činnosti z přirozených monopolů nebo investicemi do perspektivních a ziskových firem, tak jako to dělají na celém světě. Spoléhat se jen na daně je cesta do pekla a rozpočtových schodků.

4) Chcete nějak změnit daň z příjmů právnických osob? A pokud ano, tak jak?

Viz výše.

5) Chcete nějak změnit zdanění zaměstnanců? A pokud ano, tak jak?

Viz výše.

6) Chcete nějak změnit daň z nemovitých věcí? A pokud ano, tak jak?

Tato daň je nemravná a měla by být zrušená. Když koupíte nebo postavíte dům, zaplatíte ho z peněz, které vám byly již zdaněny (příjem, mzda). Kupujete materiál, ze kterého ten, kdo prodává (stavebniny, stavební firma), vykazuje nějaký zisk, který je opět zdaněn, a platíte DPH. Ve stejné logice bychom tedy měli platit daně z drahých aut, drahých obrazů nebo cenností, které mohou mít, a často i mají, hodnotu vyšší než nemovitosti. Investice do bydlení by měl stát naopak maximálně podporovat, protože ten, kdo si koupí dům, nejenže zaplatil státu kupu peněz na daních, ale ušetří státu i peníze za sociální bydlení a další podpory.

7) Chcete nějak změnit DPH? A pokud ano, tak jak?

DPH je také třeba zreformovat, aby odrážela priority státu. Tzn. například snížit nebo zrušit DPH na léky, na české potraviny atd.

8) Chcete nějak změnit spotřební daně? A pokud ano, tak jak?

Spotřební daně jsou už tak dost vysoké, takže pokud se v budoucnu podaří zefektivnit státní výdaje, tak i tady by bylo správné je snížit.

9) Chcete ještě nějaké další novinky v oblasti daní? A pokud ano, tak které?

Viz výše.

10) Chcete pro podnikatele zavést nějaký systém evidence tržeb?

Ne.

11) Jaké případné povinnosti byste naopak pro podnikatele zrušili?

To je opět na hlubší analýzu. Cílem je debyrokratizovat státní správu a na nejnižší možnou míru snížit byrokracii a povinnosti pro firmy a živnostníky.

12) Chcete nějak podnikatelům a občanům kompenzovat nový systém emisních povolenek?

Ne. My odmítáme jakékoli emisní povolenky, pokud budeme moci, tak je zrušíme, takže nebude třeba nic kompenzovat.

13) Jaké další změny byste pro podnikatele chtěli zavést?

Viz výše. Vše je na hlubší analýzu a odbornou i veřejnou debatu, z níž by mělo vzejít zjednodušení a zefektivnění státní správy apod.

