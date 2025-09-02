Podnikatel.cz  »  Finance  »  Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
1 nový názor

Piráti: Zdeněk Hřib, Libor Dušek, Ivan Bartoš a Olga Richterová
Autor: Piráti, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
[VOLBY 2025] Piráti slibují, že po volbách zdaní ruské nerezidenty a sníží DPH z dnešních 12 na 6 procent pro základní potraviny, dětské pleny a menstruační potřeby.

Server Podnikatel.cz připravil volební speciál, ve kterém položil všem politickým stranám, hnutím a koalicím, které se v průzkumech pohybují nad hranicí 2 %, stejné otázky týkají se daní a podnikání. V abecedním pořadí jde o tyto subjekty: ANO, Motoristé sobě, Piráti, Přísaha, SPD, Spolu, Stačilo, STAN. Pořadí oslovení určilo losování.

Piráti dále plánují zrušit výjimku pro tiché víno, pokračovat v růstu zdanění alkoholu a cigaret a zavést regulovaný trh s konopím. Vyplývá to z odpovědí Pirátů na otázky serveru Podnikatel.cz.

Které daňové změny a změny pro podnikatele chtějí Piráti?

1) Chcete nějak změnit sociální a zdravotní pojištění OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Ne, vyřešeno v rámci konsolidačního balíčku.

2) Chcete nějak změnit výdajové paušály OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Ne, nejprve je třeba zanalyzovat nakolik výdajové paušály odpovídají skutečným výdajům jednotlivých profesí. Na základě dat se rozhodneme o dalším postupu.

3) Chcete nějak změnit daň z příjmů OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Ano, zvýšit slevu na poplatníka a bonus na první dítě. Rodina s dětmi ušetří 14 500 korun ročně.

4) Chcete nějak změnit daň z příjmů právnických osob? A pokud ano, tak jak?

Ano, zrychlit odpisy cíleně na inovativní technologie. Nechceme měnit sazbu daně z příjmů, jde nám o lepší výběr daní u velkých firem, tak abychom omezili praktiky agresivní optimalizace.

5) Chcete nějak změnit zdanění zaměstnanců? A pokud ano, tak jak?

Ano, zvýšit slevu na poplatníka a bonus na první dítě.

6) Chcete nějak změnit daň z nemovitých věcí? A pokud ano, tak jak?

Ano, chceme zdanit ruské nerezidenty a stavební pozemky v zónách zrychlené výstavby, pokud se na nich nestaví.

7) Chcete nějak změnit DPH? A pokud ano, tak jak?

Ano, chceme snížit sazbu z dnešních 12 na 6 procent pro základní potraviny, dětské pleny a menstruační potřeby. Odstranit daňové znevýhodnění bytů oproti rodinným domům.

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu a zavedeme daň na tiché víno Přečtěte si také:

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu a zavedeme daň na tiché víno

8) Chcete nějak změnit spotřební daně? A pokud ano, tak jak?

Ano, zrušit výjimku pro tiché víno, pokračovat v růstu zdanění alkoholu a cigaret. Chceme zavést regulovaný trh s konopím, které bude předmětem spotřební daně.

9) Chcete ještě nějaké další novinky v oblasti daní? A pokud ano, tak které?

Chceme více provázat daňové příjmy obcí s podnikáním na území obce. Díky tomu zůstane více peněz přímo v obci, ve které se tyto daně vybraly. V současné době tvoří přímé příjmy z podnikání jen asi 2 % obecních příjmů, což vede k tomu, že obce i podnikatelé mohou mít odlišné cíle, co se týče rozvoje podnikání na území obce.

10) Chcete pro podnikatele zavést nějaký systém evidence tržeb?

Ne, chceme digitální účtenky. Nejprve zavedeme pilotní provoz pro velké řetězce.

11) Jaké případné povinnosti byste naopak pro podnikatele zrušili?

Zrušili bychom poplatky OSA a částečně ČT.

12) Chcete nějak podnikatelům a občanům kompenzovat nový systém emisních povolenek?

Ano, skrze energetický kupón.

13) Jaké další změny byste pro podnikatele chtěli zavést?

  • Princip „jedenkrát a dost“ – údaje předané státu už nebudete muset opakovaně dokládat. 
  • Startupový zákon zvýší konkurenceschopnost českých startupů. 
  • Zrušíme živnostenské úřady a převedeme agendy na finanční úřady. 
  • Konečně spustíme jednotné inkasní místo pro všechny daně a odvody. 
  • Omezíme množství kontrol a formalistických školení. 
  • Zjednodušíme procesy při zaměstnávání lidí v exekuci. 
  • Zrychlíme vízové programy pro zahraniční studenty a experty.
Daniel Morávek

Daniel Morávek

Daniel Morávek píše o daních, zákonech a důchodech.

