STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu a zavedeme daň na tiché víno

Server Podnikatel.cz připravil volební speciál, ve kterém položil všem politickým stranám, hnutím a koalicím, které se v průzkumech pohybují nad hranicí 2 %, stejné otázky týkají se daní a podnikání. V abecedním pořadí jde o tyto subjekty: ANO, Motoristé sobě, Piráti, Přísaha, SPD, Spolu, Stačilo, STAN. Pořadí oslovení určilo losování.
Starostové chtějí, aby se daň počítala z hodnoty nemovitosti. Dále má STAN v plánu otevřít diskuzi o zdanění prázdných bytů, které jsou využívány čistě k investičním účelům. Vyplývá to z odpovědí Starostů na otázky serveru Podnikatel.cz.
Které daňové změny a změny pro podnikatele chce STAN?
1) Chcete nějak změnit sociální a zdravotní pojištění OSVČ? A pokud ano, tak jak?
V tuto chvíli měnit nechceme.
2) Chcete nějak změnit výdajové paušály OSVČ? A pokud ano, tak jak?
V současnosti nikoliv.
3) Chcete nějak změnit daň z příjmů OSVČ? A pokud ano, tak jak?
Nechceme zvyšovat minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ, protože se již nedávno zvýšily. V tuto chvíli nepovažujeme za nutné další změny v této oblasti.
Některé OSVČ budou profitovat z převedení základní slevy na poplatníka do bonusu.
4) Chcete nějak změnit daň z příjmů právnických osob? A pokud ano, tak jak?
V současnosti nikoliv.
5) Chcete nějak změnit zdanění zaměstnanců? A pokud ano, tak jak?
U daně z příjmu fyzických osob upravíme daňovou progresi a převedeme
slevu na poplatníka do bonusu, který budeme pravidelně valorizovat.
6) Chcete nějak změnit daň z nemovitých věcí? A pokud ano, tak jak?
Bylo by vhodnější reformovat daň z nemovitých věcí tak, aby byla
stanovována z hodnoty nemovitosti, což by znamenalo komplexní změnu tohoto zastaralého zákona. V současnosti však doporučujeme dát obcím čas, aby si zvykly na nedávné změny.
7) Chcete nějak změnit DPH? A pokud ano, tak jak?
Nechceme, změna proběhla v rámci konsolidačního balíčku.
8) Chcete nějak změnit spotřební daně? A pokud ano, tak jak?
Ano, navrhujeme úpravu spotřebních daní tak, aby lépe odrážely negativní
dopady určitých výrobků na zdraví, životní prostředí nebo společnost jako celek. Konkrétně chceme zavést spotřební daň ze slazených nápojů podle tzv. polského modelu, která zohlední množství obsaženého cukru. Dále pak z alkoholu, např. tichého vína.
9) Chcete ještě nějaké další novinky v oblasti daní? A pokud ano, tak které?
Zaměřujeme na spravedlivější a efektivnější daňový systém. Mezi plánované
změny patří:
- Snížení daňového zatížení osob s nízkými příjmy, například převedením slevy na poplatníka do bonusu.
- Mírné posílení daňové progrese u vysokých příjmů, aby lidé s vyššími příjmy přispívali více.
- Zavedení daně ze slazených nápojů a daně z tichého vína.
- Diskuze o zdanění prázdných bytů, které jsou využívány čistě k investičním účelům.
- Reforma daně z nemovitostí, aby se stanovovala z hodnoty nemovitosti.
- Snížení daňových odpisů u vybraných investice, např. v energetice.
10) Chcete pro podnikatele zavést nějaký systém evidence tržeb?
Rozhodně neplánujeme znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET). Místo toho se zaměřujeme na snižování administrativní zátěže podnikatelů, například
prostřednictvím dobrovolné e-fakturace, která bude spuštěna od 1. 1. 2027. Tento systém má snížit náklady, omezit daňové úniky a usnadnit přechod na povinný systém plánovaný v EU do roku 2035.
11) Jaké případné povinnosti byste naopak pro podnikatele zrušili?
Plánujeme výrazné snížení administrativní zátěže podnikatelů. Mezi hlavní
opatření patří:
- Podnikatelský balíček, který zahrnuje zavedení databáze informačních povinností, jednotného formátu pro digitální účtenky, možnost výplat mezd v cizí měně a vytvoření jednotného portálu evidence kontrol.
- Zákon o zjednodušení podnikání, který odstraní zbytečné administrativní překážky, například zavedením paušální daně i pro s.r.o.
- E-portál pro podnikatele, kde bude možné jednoduše vyřizovat všechny povinné náležitosti online.
- Zkrácení povolovacích lhůt a zjednodušení procesů při registraci a získávání povolení.
12) Chcete nějak podnikatelům a občanům kompenzovat nový systém emisních povolenek?
Podporujeme úpravy systému emisních povolenek ETS II tak, aby byl sociálně citlivý a předvídatelný. Nechceme plošný odklad, ale zaměřujeme se na opatření, která zmírní dopady na občany a podniky, například:
- Posílení cenových pojistek, které omezí výkyvy cen.
- Včasné aukce povolenek, aby byl systém stabilnější.
- Podpora nejzranitelnějších skupin prostřednictvím Sociálně klimatického fondu.
- Podpora snižování energetické náročnosti vybraných provozů.
13) Jaké další změny byste pro podnikatele chtěli zavést?
Chceme podnikatelům vytvořit příznivější podmínky pro jejich činnost. Zaměřujeme se na snížení administrativní zátěže, například zavedením jednotného e-portálu, kde by podnikatelé mohli vyřizovat všechny povinnosti online. Dále plánujeme zkrátit povolovací lhůty a zjednodušit legislativní procesy, což ocení zejména začínající podnikatelé.
Pro firmy investující do modernizace, digitalizace a ekologických technologií připravujeme daňové úlevy. Start-upy chceme podpořit reformou zaměstnaneckých akcií (ESOP) a vytvořením regionálních inovačních center. Zároveň plánujeme zavést program Zóny příležitostí, který by přinesl daňové výhody pro investice v ekonomicky znevýhodněných regionech. Naším cílem je vytvořit prostředí, které podporuje inovace, růst a podnikavost.