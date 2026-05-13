V Praze lze erotické letáky rozdávat jen u skládky. Darling Cabaret to zkoušel obejít

Došlo například k založení obdobně se jmenující firmy, která údajně nabízela kostýmy a tato firma byla následně propagována obdobně jako dříve samotný kabaret. Vrcholem pak byla snaha přejmenovat politickou stranu na Darling Cabaret. Pusťte si druhou část živého vystoupení podcastu Teorie bulharské konstanty.
Co se dozvíte v článku
Reklamu na erotické služby lze nabízet pouze v jedné ulici v Praze
Od roku 2005 je v Praze zakázáno, až na jednu výjimku, veřejně nabízet erotické služby a vystoupení. Jedinou ulicí, kde tak lze legálně činit, je veřejně přístupná účelová komunikace vedoucí severozápadním směrem z ulice Ďáblická k areálu skládky. Důvodem, proč v jedné ulici bylo rozdávání letáků povoleno, byl výklad tehdejšího zákona, který neumožňoval takovýto zákaz na celém území obce. Přestože to v současnosti již možné je, úprava z roku 2005 stále platí a v Praze u ďáblické skládky tak lze erotické letáky legálně rozdávat.
Darling založil firmu na kostýmy, kterou propagoval
Ačkoli je dle platné vyhlášky možné nabízet reklamu na erotické služby pouze u ďáblické skládky, některé podniky se snažily toto ustanovení obcházet. Asi největší „kreativitu“ v tomto ukázal Darling Cabaret, jehož způsoby hned několikrát skončily u soudu.
Například v roce 2017 řešil pražský soud spor společnosti Kabaret Darling – Fashion s ministerstvem vnitra kvůli pokutě 175 tisíc korun za plakáty umístěné v telefonních budkách, které podle úřadů propagovaly erotická vystoupení v rozporu s pražskou vyhláškou zakazující veřejné nabízení erotických služeb. Společnost tvrdila, že ve skutečnosti propagovala pouze výrobu a prodej kostýmů pro taneční vystoupení a že samotné plakáty neobsahovaly nic obscénního ani pornografického.
Soud ale většinu argumentů firmy odmítl. Konstatoval, že podstatné není to, zda samotné plakáty porušovaly dobré mravy nebo obsahovaly explicitní erotiku, ale zda fakticky propagovaly podnik nabízející erotická vystoupení. Podle soudu reklamní sdělení jednoznačně odkazovalo na klub Darling Cabaret a jeho program, nikoli primárně na módní kolekce.
Zároveň soud připomněl, že pro porušení vyhlášky není nutné dokazovat přímo pohoršující obsah reklamy, stačí samotná propagace erotických služeb na veřejně přístupných místech. Rozhodnutí ministerstva nakonec soud zrušil jen částečně kvůli procesním otázkám a věc vrátil k dalšímu řízení.
Údajný fanda si dal reklamu na auto
O několik let dříve pak soud řešil žalobu podnikatele, který dostal pokutu 5 tisíc korun za reklamu na podnik Darling Caberet umístěnou na svém automobilu zaparkovaném v centru Prahy. Muž tvrdil, že nešlo o reklamu, ale jen o jeho osobní „fandovství“ k oblíbenému baru, protože za propagaci údajně nepobíral žádnou odměnu. Soud ale potvrdil závěry magistrátu i ministerstva, že už samotné umístění výrazných reklamních nápisů na vozidle představovalo šíření reklamy zakázané pražskou vyhláškou. Podle soudu navíc nebylo podstatné, zda propagaci dělal z osobních sympatií nebo za peníze.
Darling Cabaret se chtěl stát politickou stranou
V roce 2019 se pak k soudu dostal i spor mezi politickou stranou Evropská strana důstojného stáří a ministerstvem vnitra. Strana se totiž chtěla přejmenovat na Darling Cabaret. Ministerstvo vnitra změnu odmítlo zaregistrovat s tím, že by název mohl být klamavý a vyvolávat záměnu se stejnojmenným pražským erotickým podnikem. Strana se bránila tím, že má licenci k užívání názvu, neporušuje zákony ani ústavní pořádek a že podobné asociace existují i u jiných politických stran či hnutí.
Soud ale dal za pravdu ministerstvu. Podle rozsudku nestačí posuzovat názvy politických stran jen formálně podle zákona o politických stranách, ale je potřeba zohlednit i obecná pravidla občanského zákoníku a ochranu před klamavými názvy. Soud konstatoval, že označení Darling Cabaret je silně spojeno s konkrétním známým podnikem a mohlo by u veřejnosti vytvářet mylný dojem propojení mezi politickou stranou a tímto podnikem. Ani existence licence nebo ochranné známky podle soudu automaticky neznamená, že lze takový název použít pro politický subjekt.
Nejen na kreativitu Darlingu při obcházení pravidel se zaměřila druhá část živého vystoupení podcastu Teorie bulharské konstanty a improvizační skupiny Poločas nápadu.
Co dalšího zaznělo ve živém vystoupení podcastu Podnikatel.cz Teorie bulharské konstanty:
- Musí prostitutky danit příjmy?
- Co má Darling Caberet společného s lidovci?
- Kolik činila daň z vousů?
- Seznamka s Turkem, Churchillem a Potěmkinovou vesnicí
- Rozhovor s Ondrou Svobodou, autorem Pána Pařmenů
- Riskuj s Babišem a Klausem