Podnikatel.cz  »  Byznys

V Praze lze erotické letáky rozdávat jen u skládky. Darling Cabaret to zkoušel obejít

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Reklamu na erotická vystoupení lze v Praze legálně mít pouze u ďáblické skládky. Darling Cabaret, který erotické služby nabízí, ale toto omezení opakovaně zkoušel obejít.

Došlo například k založení obdobně se jmenující firmy, která údajně nabízela kostýmy a tato firma byla následně propagována obdobně jako dříve samotný kabaret. Vrcholem pak byla snaha přejmenovat politickou stranu na Darling Cabaret. Pusťte si druhou část živého vystoupení podcastu Teorie bulharské konstanty.

Co se dozvíte v článku
  1. Reklamu na erotické služby lze nabízet pouze v jedné ulici v Praze
  2. Darling založil firmu na kostýmy, kterou propagoval
  3. Údajný fanda si dal reklamu na auto
  4. Darling Cabaret se chtěl stát politickou stranou

Reklamu na erotické služby lze nabízet pouze v jedné ulici v Praze

Od roku 2005 je v Praze zakázáno, až na jednu výjimku, veřejně nabízet erotické služby a vystoupení. Jedinou ulicí, kde tak lze legálně činit, je veřejně přístupná účelová komunikace vedoucí severozápadním směrem z ulice Ďáblická k areálu skládky. Důvodem, proč v jedné ulici bylo rozdávání letáků povoleno, byl výklad tehdejšího zákona, který neumožňoval takovýto zákaz na celém území obce. Přestože to v současnosti již možné je, úprava z roku 2005 stále platí a v Praze u ďáblické skládky tak lze erotické letáky legálně rozdávat.

Darling založil firmu na kostýmy, kterou propagoval

Ačkoli je dle platné vyhlášky možné nabízet reklamu na erotické služby pouze u ďáblické skládky, některé podniky se snažily toto ustanovení obcházet. Asi největší „kreativitu“ v tomto ukázal Darling Cabaret, jehož způsoby hned několikrát skončily u soudu.

Například v roce 2017 řešil pražský soud spor společnosti Kabaret Darling – Fashion s ministerstvem vnitra kvůli pokutě 175 tisíc korun za plakáty umístěné v telefonních budkách, které podle úřadů propagovaly erotická vystoupení v rozporu s pražskou vyhláškou zakazující veřejné nabízení erotických služeb. Společnost tvrdila, že ve skutečnosti propagovala pouze výrobu a prodej kostýmů pro taneční vystoupení a že samotné plakáty neobsahovaly nic obscénního ani pornografického.

Darling Cabaret a lidovci mají společného více, než si myslíte
Darling Cabaret a lidovci mají společného více, než si myslíte
0:00/

Soud ale většinu argumentů firmy odmítl. Konstatoval, že podstatné není to, zda samotné plakáty porušovaly dobré mravy nebo obsahovaly explicitní erotiku, ale zda fakticky propagovaly podnik nabízející erotická vystoupení. Podle soudu reklamní sdělení jednoznačně odkazovalo na klub Darling Cabaret a jeho program, nikoli primárně na módní kolekce.

Zároveň soud připomněl, že pro porušení vyhlášky není nutné dokazovat přímo pohoršující obsah reklamy, stačí samotná propagace erotických služeb na veřejně přístupných místech. Rozhodnutí ministerstva nakonec soud zrušil jen částečně kvůli procesním otázkám a věc vrátil k dalšímu řízení.

Údajný fanda si dal reklamu na auto

O několik let dříve pak soud řešil žalobu podnikatele, který dostal pokutu 5 tisíc korun za reklamu na podnik Darling Caberet umístěnou na svém automobilu zaparkovaném v centru Prahy. Muž tvrdil, že nešlo o reklamu, ale jen o jeho osobní „fandovství“ k oblíbenému baru, protože za propagaci údajně nepobíral žádnou odměnu. Soud ale potvrdil závěry magistrátu i ministerstva, že už samotné umístění výrazných reklamních nápisů na vozidle představovalo šíření reklamy zakázané pražskou vyhláškou. Podle soudu navíc nebylo podstatné, zda propagaci dělal z osobních sympatií nebo za peníze.

Darling Cabaret se chtěl stát politickou stranou

V roce 2019 se pak k soudu dostal i spor mezi politickou stranou Evropská strana důstojného stáří a ministerstvem vnitra. Strana se totiž chtěla přejmenovat na Darling Cabaret. Ministerstvo vnitra změnu odmítlo zaregistrovat s tím, že by název mohl být klamavý a vyvolávat záměnu se stejnojmenným pražským erotickým podnikem. Strana se bránila tím, že má licenci k užívání názvu, neporušuje zákony ani ústavní pořádek a že podobné asociace existují i u jiných politických stran či hnutí.

AI skoleni

Teorie bulharské konstanty

Autor: David Háva, Internet Info

Soud ale dal za pravdu ministerstvu. Podle rozsudku nestačí posuzovat názvy politických stran jen formálně podle zákona o politických stranách, ale je potřeba zohlednit i obecná pravidla občanského zákoníku a ochranu před klamavými názvy. Soud konstatoval, že označení Darling Cabaret je silně spojeno s konkrétním známým podnikem a mohlo by u veřejnosti vytvářet mylný dojem propojení mezi politickou stranou a tímto podnikem. Ani existence licence nebo ochranné známky podle soudu automaticky neznamená, že lze takový název použít pro politický subjekt.

Nejen na kreativitu Darlingu při obcházení pravidel se zaměřila druhá část živého vystoupení podcastu Teorie bulharské konstanty a improvizační skupiny Poločas nápadu.

Co dalšího zaznělo ve živém vystoupení podcastu Podnikatel.cz Teorie bulharské konstanty:

  • Musí prostitutky danit příjmy?
  • Co má Darling Caberet společného s lidovci? 
  • Kolik činila daň z vousů? 
  • Seznamka s Turkem, Churchillem a Potěmkinovou vesnicí
  • Rozhovor s Ondrou Svobodou, autorem Pána Pařmenů
  • Riskuj s Babišem a Klausem
Zdroj: Youtube.com
Seriál: Teorie bulharské konstanty
Přečtěte si všechny díly seriálu Teorie bulharské konstanty nebo sledujte jeho RSS

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

České bankomaty v praxi. Poplatek, špatný kurz nebo obojí

Pozor na tisk z Firefoxu, může vám uniknout heslo

Podle Mikuláše musíte být trochu naivní, abyste měnili svět

Ověřování digitální identity je klíčem pro digitální ekonomiku

Od „cihly“ k AI: Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

Hackeři napadli oblíbený nástroj pro práci se strojovým učením

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady

Onkologie už dávno není tak smrtelná, míní odbornice

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).