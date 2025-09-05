Podnikatel.cz  »  Finance  »  Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů i DPH ve výši 17 %

Přísaha: Vrátíme zpátky EET a zavedeme rovnou daň z příjmů i DPH ve výši 17 %

Daniel Morávek
Dnes
Robert Šlachta
Autor: Přísaha, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek
[VOLBY 2025] Přísaha chce vrátit zpátky EET a prosadit rovné daně ve výši 17 % z příjmu fyzických i právnických osob a z DPH (s výjimkou základních potravin).

Server Podnikatel.cz připravil volební speciál, ve kterém položil všem politickým stranám, hnutím a koalicím, které se v průzkumech pohybují nad hranicí 2 %, stejné otázky týkají se daní a podnikání. V abecedním pořadí jde o tyto subjekty: ANO, Motoristé sobě, Piráti, Přísaha, SPD, Spolu, Stačilo, STAN. Pořadí oslovení určilo losování.

Přísaha chce dále zavést jednotný kontrolní orgán pro podnikatele, který bude postupovat efektivně a koordinovaně. Vyplývá to z odpovědí Přísahy na otázky serveru Podnikatel.cz.

Které daňové změny a změny pro podnikatele chce Přísaha?

1) Chcete nějak změnit sociální a zdravotní pojištění OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Živnostníci musí mít stejná práva, jako každý jiný pracující člověk v této zemi, a proto mimo jiné budeme posilovat spravedlivou ochranu rodičů na rodičovské dovolené, kteří jsou OSVČ nebo živnostníci tak, aby se nebáli mít děti.

2) Chcete nějak změnit výdajové paušály OSVČ? A pokud ano, tak jak?

(bez odpovědi)

3) Chcete nějak změnit daň z příjmů OSVČ? A pokud ano, tak jak?

Ano, zcela určitě chceme prosazovat zavedení rovné daně pro všechny subjekty, to znamená i pro OSVČ ve výši 17 %.

4) Chcete nějak změnit daň z příjmů právnických osob? A pokud ano, tak jak?

Stejně jako u OSVČ budeme prosazovat rovnou daň ve výši 17 %.

5) Chcete nějak změnit zdanění zaměstnanců? A pokud ano, tak jak?

Ano, stejně jakou ostatních subjektů chceme zavést rovnou daň. U zaměstnanců budeme prosazovat odpočitatelné položky ve výši 5000 korun měsíčně.

6) Chcete nějak změnit daň z nemovitých věcí? A pokud ano, tak jak?

Daň z nemovitosti měnit nechceme. Její výše je do značné míry závislá na místních samosprávách.

7) Chcete nějak změnit DPH? A pokud ano, tak jak?

Stejně jako u všech daní budeme prosazovat 17% sazbu DPH, jen s výjimkou základních potravin, kde budeme navrhovat 0 %.

8) Chcete nějak změnit spotřební daně? A pokud ano, tak jak?

Spotřební daně nechceme zvyšovat. Teorie, že vyšší spotřební daně povedou k eliminaci závislostí, má své limity. Z pohledu boje se závislostmi jsme proti jakékoliv další legalizaci jakýchkoliv návykových látek a drog. Naopak budeme pro zpřísnění podmínek a přísnější kontroly.

9) Chcete ještě nějaké další novinky v oblasti daní? A pokud ano, tak které?

Naše priority jsou postaveny na rovných a férových podmínkách pro všechny, podpoře podnikání, investicí a inovací, a to například zrychlením odpisových sazeb nebo podpoře dostupného bydlení. Podpoříme až 25 000 bytů ročně, bez kterých mladé rodiny nebudou riskovat existenční podmínky svých dětí, a porodnost bude dále klesat.

10) Chcete pro podnikatele zavést nějaký systém evidence tržeb?

Ano, jsme pro znovuzavedení systému EET jako efektivního nástroje pro lepší výběr daní. Teatrální zrušení EET ze strany SPOLU žádný efekt nepřineslo, jen dalo opět šanci těm, kteří v minulosti obcházeli daňové povinnosti, se k těmto praktikám vrátit.

11) Jaké případné povinnosti byste naopak pro podnikatele zrušili?

Méně byrokracie a sjednocení kontrolních orgánů. Podnikatelé dnes čelí návštěvám až čtyř různých kontrolních institucí. Chceme jednotný kontrolní orgán, který bude postupovat efektivně a koordinovaně. Budeme prosazovat zrušení zbytečných hlášení a digitalizaci jednotlivých agend.

12) Chcete nějak podnikatelům a občanům kompenzovat nový systém emisních povolenek?

Neplánujeme prosazovat žádné kompenzace. Zcela určitě ale budeme bojovat, aby legislativa přijímaná v rámci Evropské unie v oblasti Green Dealu obecně neměla dopady na konkurenceschopnost podnikatelů a peněženky občanů, kteří jsou mimo jiné i spotřebiteli jejich výrobků. Za co již nyní bojujeme a budeme i nadále bojovat, je prosazení pozastavení předpisu EU ETS II, který by zcela jistě ekonomické dopady na podnikatele i každého z nás měl.

Školení pro účetní - mzdová účtárna v příkladech

13) Jaké další změny byste pro podnikatele chtěli zavést?

Navrhneme program „Pomoc jednatelům a živnostníkům po covidové době“, který by řešil mimo jiné oddlužení fyzických osob, které ručily za podnikatelské úvěry v Covidové době a kde příčinou pádu jejich firem byla opatření státu znemožňující podnikání. Podnikatelé a živnostníci musí mít zastání proti úřednické šikaně, úřednickým obstrukcím, byrokratickým abnormalitám apod., stejně jako třeba školský ombudsman v oblasti školství. Navrhneme zřízení „Podnikatelského Ombudsmana“. Chceme robustní obranu proti zásadním výkyvům cen energií, a proto vrátíme klíčového hráče v energetice, společnost ČEZ, plně do rukou státu.

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

