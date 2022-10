Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připravila na svých internetových stránkách důchodovou kalkulačku pro orientační výpočty starobního důchodu. Kalkulačka v sobě spojuje funkci věkové kalkulačky a nástroje pro výpočet výše důchodu.

Spočítejte si svůj důchod



Autor: www.shutterstock.com Spočítejte si důchod s novou důchodovou kalkulačkou.

ČSSZ po zprovoznění nového portálu se statistickými daty z oblasti důchodového pojištění přichází s další novinkou pro klienty. Tou je důchodová kalkulačka, s jejíž pomocí si uživatelé mohou spočítat výši svého budoucího důchodu. Tato pomůcka v sobě spojuje funkci věkové kalkulačky a nástroje pro výpočet výše důchodu, a to jak v aktuálním čase, tak i do budoucna (v horizontu nejvýše 5 let), upřesnila Renáta Provazníková z ČSSZ.

Pokud si budete chtít spočítat svůj budoucí důchod, můžete využít tři varianty automaticky generované predikce na základě odhadu ČSSZ o vývoji výše průměrné mzdy v ČR, a to v minimalistické, střední a optimistické verzi. Sám klient pak může doplnit i vlastní odhad vývoje průměrné mzdy v ČR a získat tak i odpovídající vlastní predikci. ČSSZ plánuje důchodovou kalkulačku zdokonalit a v dohledné době nabídnout veřejnosti ještě sofistikovanější a uživatelsky přívětivý nástroj, který lidem pomůže snadno zjistit důležité informace, dodala Provazníková.





Kalkulačka a portál s daty nejsou jedinými novinkami, které ČSSZ letos připravila. Kromě nich také zpřístupnila online konta důchodového pojištění, automaticky rozeslala vybraným ročníkům (mužům nar. v roce 1954 a ženám nar. v roce 1957) přehledy dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ a umožnila jim objednat si online termín pro vyřízení své záležitosti.

