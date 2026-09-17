Startu EET 2.0 v roce 2027 už nestojí nic v cestě, zákon podepsal i prezident

V rámci EET 2.0 bude nutné evidovat tzv. kontaktní platby. Část OSVČ se bude moci vyhnout evidence režimem EET OFF.
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Prezident podepsal zákon o evidenci tržeb
Prezident Petr Pavel podepsal ve čtvrtek návrh zákona o evidenci tržeb, který zavádí EET 2.0 a přináší i různé daňové změny. EET 2.0 tak odstartuje v lednu 2027, přičemž podnikatelé budou muset evidovat všechny tzv. kontaktní platby, tedy platby realizované při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně, a to:
- a) v hotovosti,
- b) bezhotovostním převodem peněžních prostředků,
- c) prostřednictvím virtuálního aktiva podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
- d) šekem, směnkou nebo cestovním šekem,
- e) prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku, zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů nebo úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb, nebo
- f) v jiných formách, které mají charakter obdobný formám podle písmen a) až e).
Podrobné srovnání EET 1.0 a 2.0 ve videu
EET se budou moct vyhnout některé OSVČ
EET se nicméně budou moci vyhnout některé OSVČ, a to prostřednictvím režimu EET OFF. Podmínky pro využití systému EET OFF budou následovné:
- účast v 1. pásmu paušální daně,
- roční příjmy do 1 milionu Kč,
- měsíční paušální daň 1500 Kč a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Režim bude během zdaňovacího období neměnný. Pokud podnikatel překročí limit příjmů, doplatí rozdíl do konce zdaňovacího období a povinnost evidovat tržby mu vznikne až od následujícího roku.
Přestože ministerstvo prezentuje, že je režim EET OFF určený pro nejmenší podnikatele, ve skutečnosti se nejmenším podnikatelům nevyplatí. Při nízkých příjmech se totiž paušální daň nevyplatí (zvláště, pokud navíc můžete uplatnit slevy na dani či nezdanitelné částky). Pokud navíc bude v rámci EET OFF zvýšena daňová část paušální daně o 1400 Kč (celkově by tedy byla při snížené záloze na sociální pojištění 10 562 Kč), hranice výhodnosti se ještě výrazně zvýší. U 40 % bude na úrovni příjmů 643 000 Kč, u 60% paušálu na úrovni 950 000 Kč a u 80% se paušální daň nikdy nevyplatí.
Jaké další změny zákon přinese?
Kromě EET se zavádí i některé doprovodné daňové změny. Dýška v restauracích budou nově osvobozena od daně a pojistného až do výše 7 % z měsíčních tržeb restaurace. Od roku 2027 se též vrátí tři slevy na dani: sleva na studenta, školkovné a sleva na evidenci. Dále dojde ke zrušení zastropování osvobození volnočasových zaměstnaneckých benefitů. V neposlední řadě se zvýší i hranice výše příjmů, od které je nutné podávat přiznání, z 50 na 100 tisíc korun.