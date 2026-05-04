Stát přitvrzuje. Rekvalifikace pro nezaměstnané už jen tam, kde je práce

Rekvalifikace se letos více než kdy dřív zaměřují na praxi. Hlavní podmínka je, že kurz musí mít reálnou návaznost na pracovní uplatnění. Úřad práce ČR přiznává, že reaguje na rostoucí nezaměstnanost i potřeby firem.
Důvodem je aktuální vývoj na trhu práce. V některých regionech roste nezaměstnanost a přibývá lidí, kteří potřebují rychlou pomoc s návratem do práce. Stát proto chce, aby veřejné peníze mířily tam, kde mají skutečný efekt.
Kde je největší šance na práci
Podpora se soustředí hlavně na obory, kde firmy dlouhodobě hledají zaměstnance.
Patří mezi ně zejména:
- zdravotní a sociální služby
- vzdělávání
- technické a řemeslné profese
- doprava a logistika
- energetika a průmysl
- zemědělství a lesnictví
Zvláštní důraz je letos na sociální služby. Především na péči o seniory a osoby se zdravotním postižením.
Digitální dovednosti jako nutnost
Vedle tradičních profesí se stále víc prosazují i digitální dovednosti. Nejde ale o obecné kurzy „na oko“, ale o konkrétní využití v praxi.
Podporují se například:
- práce s automatizovanými systémy
- datová analýza v konkrétních oborech
- digitální komunikace ve firmách
- programování pro výrobu a průmysl
Cílem je, aby absolvent kurzu mohl nové dovednosti okamžitě využít v práci.
Každý region má jiná pravidla
Rekvalifikace se nepřizpůsobují jen celostátní poptávce, ale i konkrétní situaci v regionech. Krajské pobočky úřadu práce mohou nabídku kurzů upravovat podle toho, jaké profese v dané oblasti chybí.
Čeština pro cizince
Změny se dotkly i jazykových kurzů pro cizince. Ty se nyní více zaměřují na praktické využití v zaměstnání. Důraz je kladen hlavně na úrovně A2 a B1 a na obory, kde je nedostatek pracovní síly.
Kdo má největší šanci na podporu
Při schvalování rekvalifikace hraje hlavní roli individuální situace žadatele.
Přednost mají zejména:
- uchazeči o zaměstnání
- lidé ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností
- osoby s nižší kvalifikací
- lidé se zdravotním omezením
- zaměstnanci, kterým hrozí ztráta práce
Podpora ale může směřovat i k těm, kteří se chtějí pustit do podnikání, pokud je rekvalifikace pro jejich plán nezbytná.