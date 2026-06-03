Stejný obal, menší obsah. Dělají z nás výrobci nenápadným zdražováním hlupáky?

Rostoucí náklady nutí výrobce hledat způsoby, jak udržet ceny na přijatelné úrovni. Jednou z cest je zmenšování balení. Místo zdražení tak zákazník dostane méně čokolády, méně pracího prášku nebo menší balení sušenek.
Problém je, že změna často není na první pohled patrná. Obal zůstává téměř stejný, design se nemění a zákazník může snadno nabýt dojmu, že kupuje stejný výrobek jako dříve. Na problematiku upozorňuje spotřebitelský server dTest.cz.
Samotné zmenšení výrobku zákon nezakazuje
Výrobci mohou obsah balení upravovat a české právo jim to nezakazuje. Musí však dodržovat pravidla ochrany spotřebitele.
Pokud by například velikost obalu neodpovídala skutečnému obsahu nebo by prezentace výrobku mohla zákazníka uvést v omyl, mohlo by jít o klamavou obchodní praktiku. Důležitou roli proto hrají také měrné ceny, tedy cena za kilogram nebo litr, které umožňují snadnější porovnání výrobků.
Výrobci nesmějí používat nadměrně velké obaly, pokud jejich velikost neodpovídá skutečnému obsahu a mohla by spotřebitele mást. Obchodníci mají v řadě případů také povinnost uvádět takzvané měrné ceny, například cenu za kilogram nebo litr výrobku, aby zákazníci mohli snadněji porovnat skutečnou hodnotu zboží, vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.
Německý spor kolem čokolád
Debatu o smrskflaci v posledních měsících rozvířil případ čokolád Milka v Německu. Některé tabulky se zmenšily ze 100 na 90 gramů, zatímco obaly zůstaly téměř beze změny. V některých obchodech navíc zákazníci platili více než dříve.
Německý soud dospěl k závěru, že spotřebitel musí být na podobnou změnu upozorněn dostatečně výrazně. Pouhé uvedení nové gramáže na obalu podle soudu nemusí vždy stačit.
Evropa přitvrzuje
Zatímco česká pravidla řeší především obecný zákaz klamání spotřebitelů, některé evropské země už přijaly konkrétní opatření.
Ve Francii musí velké obchodní řetězce upozorňovat na výrobky, u nichž se snížilo množství při zachování nebo zvýšení ceny. Rakousko letos zavedlo povinnost označovat takové výrobky přímo u regálů a podobný systém funguje také v Maďarsku. Cílem je, aby zákazník okamžitě viděl, že se změnila velikost balení, a mohl se při nákupu lépe rozhodnout.