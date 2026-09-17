Také Babišova vláda chce, aby se do eTuristy registrovaly jak hotely, tak Airbnb

Nově se totiž budou muset registrovat do nově vzniklého registru eTurista a úřadům hlásit elektronicky údaje o hostech. Jak upozorňuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které novelu předložilo, ubytovatelům, kteří svoji činnost vykonávají prostřednictvím elektronických tržišť, tak budou stanoveny srovnatelné povinnosti, které musí plnit „klasické“ hotely, ubytovny a obdobná zařízení.
Co se dozvíte v článku
MMR si chce posvítit na Airbnb
MMR poslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, která upravuje podmínky pro ubytovací služby. Ačkoli se nová pravidla mají týkat všech typů ubytování, jedním z hlavních cílů je dostat pod kontrolu Airbnb a spol.
Právní úprava učiní podnikatelské prostředí transparentnější tím, že ubytovatelům, kteří svoji činnost vykonávají prostřednictvím elektronických tržišť, stanoví srovnatelné povinnosti, které musí plnit „klasické“ hotely, ubytovny a obdobná zařízení, např. u požadavků ČSÚ na zpravodajské jednotky, píše se v důvodové zprávě s tím, že dalšími cíli jsou snížení administrativní zátěže podnikatelů, vytvoření nástroje pro správu místního poplatku z pobytu a jeho lepší výběr.
Od roku 2020 sice musí provozovatelé online platforem na žádost živnostenského úřadu sdělit informace o poskytovatelích služeb cestovního ruchu (včetně ubytovatelů), kteří jejich prostřednictvím nabízejí své služby, v praxi však platformy i přes své předchozí sliby obvykle odmítají živnostenským úřadům informace předávat a raději riskují uložení správního trestu.
Samotné vymáhání pokut je také problematické vzhledem k tomu, že provozovatelé online platforem ve valné většině sídlí v zahraničí a na území České republiky nemají žádný majetek, který by mohl být exekučně postižen, upozorňuje důvodová zpráva.
Podle předkladatelů normy tak stávající situace vytváří nerovné podnikatelské prostředí mezi „klasickými“ ubytovacími zařízeními, jejichž provozovatelé musejí dodržovat řadu právních předpisů a která jsou podrobována častým kontrolám, a těmi z „nové ekonomiky“, jež jsou pro stát mnohdy nedohledatelná a jejichž provozovatelé své podnikání realizují mimo rámec právních předpisů.
Vznikne nový registr eTurista
Novela proto počítá s tím, že vznikne registr ubytovacích zařízení, ubytovacích jednotek krátkodobého ubytování a ubytovaných hostů (tzv. registr eTurista). Všichni ubytovatelé se budou nově muset zaregistrovat, přičemž následně získají registrační číslo, které bude muset být zveřejňováno u každé nabídky ubytování, i k plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy.
Aby zápis do registru nezvyšoval administrativu, podnikatel by zápisem zároveň splnil povinnosti vůči živnostenskému úřadu i obci, která vydala nařízení obce o regulaci krátkodobého ubytování na svém území. Jak se upřesňuje v důvodové zprávě, tímto komunikačním prostředkem by ubytovatel plnil také evidenční povinnosti týkající se ubytování cizinců a také by zde předával informace důležité pro ČSÚ.
Ústředním motivem pro realizaci odpovídajícího řešení je získání kompletního přehledu o poskytovatelích ubytování a souhrnných dat statistického charakteru umožňujících další plánování rozvoje cestovního ruchu a na něj navázaných politik, píše se v důvodové zprávě.
Zároveň bude moct ubytovatel prostřednictvím registru plnit také povinnost týkající se oznámení zahájení a ukončení provozování činnosti (v případě podnikatelů dle živnostenského zákona živnosti) v ubytovacím zařízení nebo v ubytovací jednotce.
Co budete muset o sobě a o ubytování hlásit?
Co se týče registrace samotných ubytovatelů, dotyční budou muset nahlásit adresu svého ubytovacího zařízení či jednotky krátkodobého ubytování. Pokud se jednotka bude nacházet v bytovém domě, bude muset ubytovatel vyplnit též číslo bytu nebo, v případě, že byt číslo nemá, blíže popíše, kde se nachází (např. druhé patro vlevo od schodiště). Dále se bude hlásit datum, kdy v ubytovacím zařízení nebo jednotce krátkodobého ubytování dojde k zahájení činností spojených s ubytováváním osob.
V případě ubytování skrze Airbnb bude činnost zahájena dnem vystavení první nabídky na digitální platformě.
Pokud ubytovatel jednotku nezaregistruje, resp. zaregistruje až po zahájení činnosti, bude se jednat o přestupek, o němž bude rozhodovat obecní živnostenský úřad příslušný podle umístění příslušného ubytovacího zařízení nebo jednotky pro poskytování ubytování, upozorňuje se v důvodové zprávě.
Ubytovatelé dále budou muset nahlásit, pokud se rozhodnou s ubytováváním skončit. Hlásit se bude i nejvyšší počet lůžek bez přistýlek. Ubytovatelé budou mít rovněž za povinnost vyplnit údaje o své osobě, včetně kontaktních údajů či IČO.
Co budete muset hlásit o hostech?
Novela dále počítá s tím, že ubytovatelé, bez ohledu na to, zda jsou tito ubytovatelé fyzické či právnické osoby, budou mít povinnost elektronické registrace a elektronického vedení evidence ubytovaných hostů.
Rozsah osobních dat, která budou sbírána o hostech, se bude lišit dle toho, zda je hostem cizinec či občan ČR a dále, zda se ubytovací zařízení, resp. jednotka pro poskytování ubytování, nachází na území obce, která zavedla poplatek z pobytu nebo nikoliv.
Pokud bude ubytovanou osobou občan ČR, budou do registru zaznamenávány jen její základní anonymizované údaje důležité z hlediska zpracování statistik a řízení cestovního ruchu, tedy pohlaví, rok narození, obec, v níž má trvalý pobyt, občanství a údaje o délce pobytu.
U cizinců budou vždy zaznamenány veškeré informace požadované zákonem o pobytu cizinců, avšak pakliže se bude ubytovávat v obci, která poplatek z pobytu nezavedla, budou získané informace anonymizovány (téměř) ihned po jejich předání do systémů provozovaných policií ČR. V registru zůstanou zachována pouze anonymizovaná data statistického charakteru (pohlaví, rok narození, stát a obec pobytu, státní občanství, účel pobytu a informace o délce pobytu). V obcích se zavedeným poplatkem z pobytu se k nim přidají i údaje podle zákona o místních poplatcích, upřesňuje se v důvodové zprávě.
S eTuristou už přišla předchozí vláda
Předložený návrh adaptuje evropské nařízení týkajícího se krátkodobého ubytování, kde minimálně první kontakt mezi ubytovatelem a ubytovaným je realizován prostřednictvím Airbnb a spol. Evropské nařízení umožňuje členským státům požadovat po online platformách, které zprostředkovávají kontakt mezi poskytovatelem krátkodobého ubytování a zákazníkem, předávání údajů o osobách, které jejich prostřednictvím nabízejí své služby.
Zároveň státy mohou po platformách požadovat, aby na nich mohla být inzerována pouze ta ubytovací zařízení, která splnila registrační podmínky, a bylo jim přiděleno registrační číslo, které bude unikátní pro každou nabízenou jednotku.
Příslušnou novelu, která by zavedla eTuristu, předložila už předchozí Fialova vláda. Do konce volebního období však novelu ve Sněmovně neprojednala ve třetím čtení. Oproti evropskému nařízení navrhla rozšířit eTuristu na všechna ubytovací zařízení. Tento koncept nyní předložila i nová Babišova vláda.
Změny by měly platit od roku 2028
Pokud novela projde legislativním procesem, měla by nabýt účinnosti na začátku ledna 2028.