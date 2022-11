Také jste si hráli se stavebnicí Seva? Podívejte se na její proměny v čase

Jen málokterý dnešní třicátník se v dětství nepotkal s legendární stavebnicí Seva. Přestože mají dnešní děti na výběr z nepřeberného množství hraček, stavebnic či technologických vymožeností, stavebnice Seva se na trhu stále drží a stále slaví úspěch. Celkově se jí za dobu její skoro 40leté historie prodalo přes 2 miliony kusů. Přečtěte si historii stavebnice a podniku, který ji vyráběl, a podívejte se na fotogalerii, kde můžete porovnat vývoj obalů stavebnice Seva v čase.

Čtěte také: Pamatujete Igráčka? Podívejte se, jak vypadá v novém kabátě

Seva brzy oslaví čtyřicátiny

Zeptáte-li se dnešních českých třicátníků, s čím si hráli v dětství, u řady z nich se „na seznamu“ objeví i stavebnice Seva. Vyráběla ji firma Kovozávody Semily, která vznikla v roce 1959 a která se již od svého založení specializovala na výrobu hraček a domácích potřeb. Většina domácností v tehdejším Československu určitě měla doma kávový mlýnek, kráječ nudlí, lis na česnek, univerzální lis na těsto, ruční šicí stroj, kuchyňskou nebo osobní váhu a další. Z domácích potřeb přežily pouze mechanické kuchyňské váhy s nástavbou na kojeneckou váhu, píše se na webu Vista.cz.

Čtěte také: Přečtěte si a podívejte se, jak šel čas s Kofolou, oblíbenou českou limonádou

Základem jsou tři kusy

Samotná Seva se objevila na trhu v roce 1979. Tato polytechnická stavebnice, která se z 99 % procent skládá z plastu, se ihned stala oblíbenou, a to nejen mezi dětmi, ale i mezi mnohými rodiči. Děti kromě zábavy učila soustředěnosti, trpělivosti, technickému a kreativnímu myšlení. Na tom se nic nezměnilo během 37 let dlouhé historii značky.

Základní dílky stavebnice tvořily a do dnešních dní tvoří tři kusy. Jde o modré kostičky, bílé spojovací kříže a různobarevné výplně. Kostičky a kříže se prodávají v různých délkách a velikostech. Tyto základní díly doplňují další kusy, jako například kola, která jsou různě velká dle druhu stavebnice a dají se přimontovat na bílé kříže. Ty totiž v sobě mají otvory. V případě pokročilejší verze obsahuje stavebnice Seva třeba i mechanickou, či dokonce elektro převodovku. Jednotlivé díly se jednoduše zasunují do sebe a ze stavebnice se dá postavit prakticky cokoli od vozidel a strojů, přes nábytek až po budovy.





Více než 2 miliony prodaných kusů

V současné době je v nabídce 37 stavebnic Seva v různých velikostech. Jak doplnil serveru Podnikatel.cz Jan Stránský ze společnosti Beneš a Lát, která Sevu nyní vyrábí, do roku 1993, kdy se podnik privatizoval, se prodalo 848 584 kusů všech druhů stavebnice Seva. Základní verze stavebnice Seva 1 se do privatizace podniku prodalo 243 081 kusů. Do dnešních dnů se prodalo celkem více než 2 miliony kusů stavebnice Seva.

Čtěte také: Pribináček letos slaví 60. narozeniny. Podívejte se, jak se měnil v průběhu času

Semilské Kovozávody proslavila řada legendárních hraček a stavebnic

Stavebnice Seva samozřejmě nebyla prvním ani posledním známým výrobkem firmy Kovozávody Semily. Už v roce 1964 uvedl podnik na trh Magickou tabulku – GRAFO, která se podobně jako Seva prodává do dnešních dnů. Princip tabulky je jednoduchý, jedním kolečkem děláte svislé čáry, druhým vodorovné a jejich kombinací různé tvary.

V roce 1970 začaly Kovozávody Semily vyrábět stavebnici Bee Olympic Mozaic. Název vznikl podle tvaru podložky a „kamenů“, které se na ní pokládají. Vše vypadalo jako včelí plástev. Také tato stavebnice se prodává do dnešních dnů, a to pod názvem Mosaic Maxi/1. Pět let po uvedení Sevy na trh pak semilský podnik přišel s další slavnou stavebnicí, s modely aut Monti Systém. V roce 1988 pak Monti Systém získal zlatou medaili na Mezinárodním veletrhu v Lipsku a stejně jako výše zmíněné produkty se vyrábí a prodává do dnešních dnů.

Samotné Kovozávody Semily byly v roce 1993 privatizovány a změnily se na společnost Vista Semily. Nový podnik o tři roky později zahájil rovněž výrobu plastových dílů pro automobilový průmysl. V roce 2003 pak vzhledem k strojnímu přeskupení přesunul výrobu ze Semil do Sutic. Dva roky poté ale byly výrobní závod a autorská práva ke značce Vista koupeny firmou Beneš a Lát, se kterou se celý podnik Vista následně spojil. Od roku 2009 pak společnost přistoupila ke změně názvu a formy společnosti na akciovou společnost Beneš a Lát.