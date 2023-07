Také na soukromé hrady a zámky dopadá zdražování. Na kolik vyjde vstupné?

Ne každý soukromý zámek má otevřeno pro veřejnost

Jak na úvod podotýkají členové Výkonné rady Asociace majitelů hradů a zámků, návštěvnost hradů ovlivňuje spíše lokalita a příběh než jejich vlastnictví. Jan Kolowrat Krakowský ze Správy Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou uvedl, že u nich se návštěvní sezona letos vyvíjí pěkně. Možná je to také tím, že jsme otevřeli po opravě prohlídkovou trasu kostela Nejsvětější Trojice. Nově se do ní chodí spojovací chodbou, která byla veřejnosti nepřístupná a je to teď lákavé, dodává.

František Zoubek, CEO hradu a zámku Dolní Kounice uvedl, že se jim daří slušně, pracují v černých číslech a mají střídavě výborné i slabší návštěvnosti veřejnosti podle počasí, když tato vedra většinou vedou lidi k vodě než na hrad. Naše standardní akce jako programy pro školy, svatby, firemní akce jsou letos poněkud slabší, ale i tak jich bylo ekonomicky zajímavé množství, doplňuje.

Zámek Vilémov je pro hosty uzavřen, stejně jako například zámek Peruc, kde je pouze možné uspořádat soukromé akce nebo svatby anebo si domluvit prohlídky pro skupiny. Ty vycházejí na 220 korun na osobu a podle slov majitelů přispívají na další rekonstrukce objektu. Hrad Kurovice na Holešovsku je momentálně přístupný po dohodě a probíhá jeho postupná rekonstrukce.

Jak serveru Podnikatel.cz potvrdili Markéta a Miro Slezák, oni zámek Berštejn od roku 1997 provozují jako rodinný hotel s golfovým hřištěm a tenisovými kurty, z nichž jeden je s přírodní trávou, kde trénují tenisté také před Wimbledonem. Našimi klienty jsou firmy, rodiny s dětmi i profesionální sportovci, upřesňují. Podobně Zámek Old Yard v Rychvaldu je také čtyřhvězdičkovým hotelem, kde je možné uspořádat svatbu. Hotel s restaurací a kongresovými prostory se nachází také v Zámku Ratměřice.

Zámky přicházejí s novinkami a chystají akce

Na zámku ve Žďáře nad Sázavou se konají tradiční akce v podobě letních dětských prohlídek (ty jsou tentokrát nazvané Na skok do kláštera) a tradičního setkání Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Bohuslava Matouška a Jakuba Junka 2023. Na zámku Stránov si připravili bohatý celoroční kulturní program, do kterého o prázdninách patří například Hradozámecká noc se speciálními večerními prohlídkami. Na zámku Lnáře se 29. července koná přednáška o Marii Gabriele Lažanské a až do konce srpna je v místním Muzeu kočky výstava Dominika Melskiho s názvem Kočka (téměř) stokrát jinak.

V Dolní Kounici si pro letošní rok připravili řadu nových akcí. Je to především největší, soukromá výstava Surealistů na jejich hradě, kde vystavuje 25 autorů svých 155 obrazů, plastik, soch. Výstava je podle Františka Zoubka úspěšná, protože návštěvníci si sami mohou navrhnout cenu a výsledná se neveřejně licituje mezi autorem a zájemcem za moderování jejich Galerii HAGA. Také zde připravili Hradní večery v Blahobytu jako únik z těchto dní za hradní hradby, kde za jedno vstupné 1 900 Kč/osobu získáte bezedný pohár a bezedný talíř na celý večer, k tomu skvělý program to vše už bez jakýchkoliv dalších rizik utrácení. Připravujeme také novinku – Hradní trhy ,kde by se pěstitelé a výrobci mohli dostat přímo ke spotřebitelům na ploše 25 000m2 a dokázat, že umí i bez řetězců velkoobchodů, prozrazuje dále František Zoubek.

Zámek Líšno patří také mezi ty, které jsou pro veřejnost uzavřeny, ale na začátku srpna je možné navštívit zde třetí ročník Kulturního léta na Zámku Líšno, kde vystoupí skupiny Semtex nebo Ready Kirken. Na hradě Kost se klasicky na konci srpna budou konat divadelní představení v podání Městského divadla z Mladé Boleslavi. Navíc během prázdnin se v rámci některých prohlídek objeví s výkladem i ukázkou sokolník Milan Straka a v podhradí na kolbišti se budou konat také rytířské turnaje.

V Rychnově nad Kněžnou kromě výše uvedené novinky na prohlídkové trase mohou návštěvníci vidět po více než 300 letech celý areál zámku a kostela ve sjednocené podobě. Podle Jana Kolowrata Krakowského, když pozval Norbert Liebsteinský hrabě z Kolowrat do Rychnova Jana Blažeje Santiniho Aichla, jistě byla jejich myšlenka vytvořit v Rychnově odpovídající areál, který bude odpovídat tehdejšímu postavení Kolowratů. Nepracovali na zelené louce, museli vzít v potaz stavby, které zde byly z dob dřívějších – raně barokní zámek a renesanční kostel Nejsvětější Trojice. Rozšířením zámku o spojovací krčky, věže, severní terasu, třetí nádvoří a přístavby na druhém nádvoří propojili spojovací chodbou objekt kostela Nejsvětější Trojice a Jízdárny a vznikl dnešní monumentální areál, popisuje dále s tím, že oni po dokončeném projektu IROP opravili střechy a část fasád zámku, vnější plášť spojovací chodby a kostela Nejsvětější Trojice. Celý areál je barevně jednotný a velmi působivý.

Zdražování se dotýká i památek

Současné zdražování samozřejmě ovlivňuje i chod památek. Konkrétně se převážně ceny energií, práce a údržby promítají do provozu, a to zejména oblasti investic. Mírně se také zvyšují i ceny upomínkových předmětů. Jistě lidé více zvažují, co je zbytné a co si mohou dopřát. V návštěvnosti to zatím není tak patrné, ale je vidět na nákupech ostatního zboží, že návštěvníci šetří, říkají členové Výkonné rady Asociace majitelů hradů a zámků. Ani v Rychnově nad Kněžnou se jim zdražování nevyhnulo a projevilo se především v dodávkách energií a ve zdražení služeb a zboží. Není možné zvýšení nákladů promítnout zcela do vstupného. Bylo tedy spíše symbolické, aby vstupenka byla pro návštěvníky ještě přijatelná, doplňuje Jan Kolowrat Krakowský. Také na hradu a zámku Dolní Kounice zdražili jen symbolicky. Podle Františka Zoubka je zdražování ve všem a nejvíce se projevuje na snažení se návštěvníků šetřit na každém kroku.

Jaké jsou ceny za vstupné?

V tabulce se nachází ceny za vstupné za dospělé a děti v soukromých hradech a zámcích. Záleží na zpřístupněných prostorech i délce prohlídek, ale průměrná cena za dospělého se pohybuje kolem 160 korun a za dítě ve věku od 6 do 15 let jde o 103 Kč.

Hrad/zámek Vstupné dospělí Vstupné děti Upřesnění prohlídky Hrad a zámek Dolní Kounice 120 Kč 60 Kč Hrad Boskovice 120 Kč 50 Kč volná prohlídka bez průvodce Hrad Houska 150 Kč 100 Kč Hrad Kost 190 Kč 100 Kč Hradní paláce Velké Meziříčí 140 Kč 70 Kč Trasa A Zámek Blatná 190 Kč 140 Kč prohlídka exteriérů se zámeckým parkem Zámek Boskovice 180 Kč 120 Kč Zámek Dětenice 180 Kč 80 Kč klasická prohlídka zámku Zámek Hrádek 130 Kč 100 Kč prohlídka s průvodkyní Zámek Chyše 160 Kč 70 Kč Zámek Karlova Koruna 150 Kč 80 Kč Historická prohlídka Zámek Lnáře 120 Kč 70 Kč základní okruh Zámek Nové Hrady 120 Kč 80 Kč Zámek Rychnov nad Kněžnou 240 Kč 180 Kč zámek+kostel Zámek Stránov 120 Kč 80 Kč Zámek Štáblovice 190 Kč 170 Kč Zámek Žďár nad Sázavou 250 Kč 200 Kč Po stopách Santiniho

Co majitele trápí?