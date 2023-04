Vyhnaly vyšší ceny zeleniny v supermarketech zákazníky ke zdroji? Tedy k pěstitelům?

Trh ovládají obchodní řetězce

Podle Milana Hanče, majitele Farmy Vraňany z Asociace soukromého zemědělství Mělník, není snadné odpovědět na to, zda se mění nákupní chování lidí. „Obchodní řetězce ovládají absolutní většinu trhu a pro spotřebitele je složité hledat přímé pěstitele ovoce a zeleniny s omezenou a sezonní nabídkou. Když spotřebitelé nakupují u producentů, tak v tom spíše vidí výhodu, třeba čerstvost, pěkné prostředí, podporu pěstitele nebo i tu finanční výhodnost v sezóně,“ popisuje. Stejně to vidí také prodejci zeleniny a ovoce bez chemie z Určic, kteří na svém facebookovém profilu informují, že jít do trhu se vyplatí. Nejenže si koupíte čerstvé a lokální, ale můžete se i něco dozvědět a pohovořit. To vám žádný supermarket nenabídne, zdůrazňují.

Milan Hanč si však myslí, že zvyšující ceny v marketech výrazně nemění chování spotřebitelů, ale pevně věří, že změna nastane, protože náklady se zvyšují i u producentů ovoce a zeleniny. Právě vyšší náklady především v podobě energií, obalového materiálu a pohonných hmot stály také za tím, že družstvo Čerstvě utrženo přes letošní zimní sezónu poprvé uzavřelo skleníky a během zimy tak neprodukovalo rajčata a salátové okurky. Bylo to pro ně nejlepší řešení dané situace s tím, že nechtěli, aby se zvyšování cen promítlo do jejich produktů a stalo se tak neudržitelným.

Ceny stále neklesají

Lidé mají několik možností, kde nakoupit ovoce a zeleninu v případě, že nechtějí tu ze supermarketů. Mohou navštívit přímo pěstitele například na jejich farmách nebo prodejních místech, objednat si u nich přes internet třeba v takzvaných bedýnkách nebo navštívit některý z trhů. Jedním takovým je velký zelinářský trh nacházející se v hale 22 v Holešovické tržnici. Jak informoval server PrahaIn.cz, i tam se ceny různí v závislosti na jednotlivém stánku. Zatímco v jednom z nich stálo malé balení cherry rajčat 60 korun, okurek 45 Kč, bílá paprika 149 Kč/kg nebo květák 95 korun, jinde cena za kilo českých jablek dosahovala 25 Kč a pomerančů pak 35 korun. Podle jednoho prodejce je tak ovoce a zelenina dneska luxus.

Také Vratislav Zámiš, analytik z Raiffeisenbank, v aktuálním komentáři o inflaci a cenách zmiňuje, že co se týče cen, překvapení přišlo ze strany cen potravin. Tam v březnu očekávali mírný meziměsíční pokles a namísto toho ceny znovu rostly, tentokrát o 0,4 %. Negativně se projevil zejména vyšší růst cen zeleniny (+5,0 %), tempo naopak snižovaly ceny vajec (-9,9 %) a másla (-6,3 %), upřesňuje. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula v souvislosti s kontrolami cen potravin, o kterých jsme psali, na svém Twitteru uvedl, že se nyní zaměří na jablka, a zjistí, proč například neklesají ceny pečiva.

Nejen unie volají po změnách

Předseda Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslav Šebek ve stanovisku uvádí, že by se měly řešit samotné příčiny vysokých cen potravin. Jako známou příčinu zmiňuje růst nákladů v zemědělství a řešení by se podle něj mělo hledat v cílené a sofistikované podpoře zpracování zemědělských surovin v menších podnicích a v podnicích menších a středních sedláků s tím, že řadu z nich od zpracování jimi vyprodukovaných surovin odrazuje nadměrná byrokracie. Dodává, že vyšší počet těchto menších výrobců potravin by v praxi byl brzdou v navyšování cen ze strany průmyslových velkovýrobců potravin a působil by jako určitá alternativa. Pokud by navíc byly i selské potraviny prodávány ve větší míře než dosud přímo v hospodářství zemědělců a v jejich blízkém okolí, podpořil by se tím i turistický ruch, zaměstnanost v regionech a identita jednotlivých lokalit, vyjmenovává dále s tím, že na odbytu potravin od menších výrobců z řad zemědělců by se mohly podílet i místní obchodní sítě.

Podle Zelinářské unie Čech a Moravy je současný celosvětový růst cen zeleniny důsledkem kombinace několika faktorů, mezi které patří obvyklý sezónní vývoj a omezená dostupnost. Předpokládají tedy, že ke stabilizaci cen a lepší cenové dostupnosti dojde postupně s nástupem nové sklizně v jižní části Evropy. K zajištění nižší závislosti českého trhu na dovozech a zabezpečení dostatečného množství cenově dostupných domácích produktů jsou však nutné dlouhodobé investice a stabilní podpora českého zelinářství a zeleniny ze strany státu i spotřebitelů, shrnují v jejich stanovisku. Jak informovala ČT24, sněmovní zemědělský výbor požaduje po ministrovi zemědělství, aby se zaměřil na skladovací kapacity a zpracování zemědělské produkce. Součástí výboru byl také Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, podle kterého se sami poškozujeme tím, že česká zelenina nevydrží tak dlouho, jak by mohla, a jako vzor uvedl Rakousko, kde mají moderní sklady. Ovoce a zelenina udrží čerstvost až do další sezony.

Nahlédněte na farmu Ráječek

Prodejce trápí počasí i odbyt