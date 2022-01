Pro zemědělce není problém covid, ale počasí. Jak hodnotí rok 2021?

Jak zemědělci hodnotí minulý rok?

Podle Petra Weidenthalera z Biozeleniny Velehrad byl loňský rok naprosto stejný jako ty předešlé a relativně se v něm dařilo. Sešlo se několik faktorů – celkem dobré klima (žádné velké překážky), nebyl negativní vývoj poptávky a všichni zaměstnanci pracovali tak, jak bylo potřeba (bez nějakých velkých zádrhelů). Bál jsem se, že lidé budou chtít šetřit, ale ukázalo se, že spíše více utrácejí i za „drahou biozeleninu“. Ta není u nás drahá, ale ve srovnání s ní je ta konvenční příliš levná a pod cenou jako lákadlo. Na západě takový rozdíl není – pěstitelé by to neunesli, dodává. Milada Válková starající se o ekonomiku, účetnictví, prodej a další záležitosti ve Vinařství Válka z Nosislavi a dále říká, že rok 2021 byl dalším rokem ovlivněným koronavirem, i když byl jiný než ten první covidový rok. Jejich prodeje nebyly nijak ovlivněny, protože již před koronavirem měli fungující e-shop a tak další rok krize přispěl k rozšíření nabídky přes tento prodejní kanál.

Cítí také větší chuť zákazníků na regionální a hlavně české a moravské produkty, což splňují na 100 %. Dále se jim podařilo, díky nastupující mladé generaci ve vinařství, rozšířit služby o gastro, právě v místě vinařství, a to se ukazuje jako dobrá cesta. Celkově se vinařství daří udržovat stálý trend, postupně rosteme. A to jednak díky širokému spektru našich stálých i nových zákazníků, více směrům činnosti, kterým se s vínem věnujeme, a v neposlední řadě díky mladé nastupující generaci se zájmem o obor, doplňuje.

Problémem bylo chladné jaro

Podle Milady Válkové se rok z hlediska počasí pro vinařství zprvu nejevil příliš vstřícně, ale na konci sezóny, tedy až přímo v době sklizně, se snažilo sluníčko dohnat vše, co v létě zmeškalo. Úroda byla o něco nižší než v loňském roce, ale stále nadprůměrná. Kvalitou se dá říci, že je na tom podobně, upřesňuje. Také České noviny informovaly o tom, že nižší sklizeň podle ovocnářů způsobilo především chladné jaro, kdy nástup vegetace přišel později. Předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík pro ně uvedl, že například u švestek byl na jaře optimismus podstatně vyšší, než byla skutečnost ve sklizni a nadprůměrné škody byly loni z krupobití. Nástup vegetace přišel loni později, nepříznivé počasí bylo i v období květu, kdy málo létali včely a další opylovači. Výrazný propad plůdku přišel se zpožděním.

Český rozhlas zmínil, že pěstitelé jablek z okolí Loun uvítali po třech letech sucha více vláhy, což prospělo sadům i jablkům, která jsou velká a šťavnatá. Milan Kartes z Farmy Kartes mající jabloňové sady v Židovicích hodnotí úrodu jako průměrnou. Považuje to za ideální, protože ovoce tak stíhali sklízet i zpracovávat. V nedalekých Želkovicích loni část úrody poničily kroupy. Petr Weidenthaler zdůrazňuje, že zatímco sucho se dá zalít, povodeň se vysušit nedá s tím, že na sucho jsou připraveni technicky i lidsky. Loňský rok hodnotí z hlediska počasí jako optimální. Někdy je špatné, když je nadprůměrný, protože produkce je dost a ceny jsou nižší, protože i zahrádkáři mají své produkty. Poslední dobou jich však ubývá a už to není taková konkurence jako před 10, 15 lety. Přebytek domácí zeleniny už není tak silný, popisuje.

Investovat museli zemědělci s rozvahou

Přemýšlím, co v tom roce bylo těžkého. Z lehkých věcí vybrat nejtěžší je obtížné. Nyní stále řeším úřady. V roce 2020 jsme koupili traktor a za rok druhý, protože ten předchozí dosloužil. Byla možnost využít na něj dotace a ukázalo se, že žádost o ně není jednoduchá: systém schvalování je komplikovaný a složitý, říká Petr Weidenthaler. Koupený traktor už jezdí, ale stále není rozhodnuto o dotacích. Byl drahý, musel si na něj vzít půjčku a neví, jak to s těmi penězi bude. Navíc se změnily podmínky dotací, nyní vychází jiná čísla a žádost se musela doplňovat. Podnikám od roku 1991, směju se tomu a jsem na to zvyklý, ale není to úplně jednoduché, dodává s úsměvem.

Vinařství Válka na konci loňského roku začalo trápit zvyšování cen, a to nejen elektrické energie. Plánují však nějaké stavební investice a byli hodně zaskočeni, ať už šlo o výsadbu vinice spojenou s výstavbou opěrné konstrukce nebo o nějaké drobné stavby. Snažili se nakoupit materiál s předstihem ještě koncem roku 2021, což zasáhlo nepříliš pozitivně do firemního cash flow. Nejtěžší je pro nás v této situaci rozhodovat se pro náročnější stavbu haly, když je před námi několik výzev – inflace cen stavebních materiálů, krize na energetickém trhu, ale také nejistota v oblasti financování a zvyšování úrokových sazeb, vyjmenovává Milada Válková.

Nahlédněte k pěstiteli jablek

Náklady rostou ve všech oblastech

Ceny produktů Biozeleniny Velehrad jsou na úrovni roku 2020 a co se týče nákladů, těch mají několik fixních. Nájem pozemků Petr Weidenthaler usmlouval tak, že se v roce 2020 a 2021 nebude zvyšovat, ale letos si myslí, že mu jej olomoucké arcibiskupství určitě zvedne. Zatímco státu platil 25 tisíc ročně, jim platí 150 tisíc, ale nic s tím neudělá. Podobně jako v restauracích se nedá šetřit na zaměstnancích, tam očekává nárůst kolem 5 %. Dále platí pohonné hmoty, nářadí a osiva, kde jsou nové odrůdy vždy dražší, ale růst cen je plynulý. Porostou také ceny plynu a elektřiny, což je trápí méně, protože mají fotovoltaickou elektrárnu. Nehnojím hnojivy a nepoužívám postřiky, navíc nemám velké plochy, takže jako ekologický zemědělec tímto netrpím, podotýká.

To pěstitel Richard Schwarz z Vranova na Rokycansku pro iDnes.cz řekl, že u postřiků jim dodavatelé hlásí zdražení až o 100 procent. Vyčkávám s obavami ceny energií, které máme ještě do jara zafixované. Pokud se zvýší o 50 procent, znamenalo by to pro sady statisíce korun ročně navíc. O 30 procent zdražují igelitové tašky a o desítky procent boxy s vnitřním igelitovým pytlem pro prodej moštů, vyjmenovává. Ve vinařství pocítili zvýšení nákladů, a to snad ve všech oblastech. To nás nutí, ale netěší, ke zvyšování cen našich produktů. Zejména u těch, jejichž prodejní ceny jsou velmi blízko našim nákladům, přiznává závěrem Milada Válková.