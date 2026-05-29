Temu musí zaplatit pokutu ve výši bezmála 5 miliard korun, rozhodla Evropská komise

Temu totiž podle Komise dostatečně nevyhodnotilo rizika spojená s prodejem nelegálních výrobků a s možnými dopady na spotřebitele v Evropské unii. Jak navíc upozornila Evropská komise, šetření Temu pokutou nekončí.
Temu dostalo vysokou pokutu za porušení nařízení DSA
Evropská komise udělila společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (více než 4,8 mld Kč) za to, že firma dostatečně neidentifikovala, neanalyzovala a neposoudila systémová rizika nelegálních produktů nabízených na její platformě, a z toho vyplývající újmu pro spotřebitele v Evropské unii, jak ji ukládá DSA. Z důkazů, které má Komise k dispozici, vyplynulo, že spotřebitelé v EU se na Temu s velkou pravděpodobností setkají s nebezpečným zbožím. Například vysoké procento vybraných nabíječek neuspělo v základních bezpečnostních zkouškách. Rovněž tak vysoké procento testovaných dětských hraček představovalo bezpečnostní rizika střední až vysoké závažnosti, neboť obsahovaly chemické látky překračující zákonné bezpečnostní limity nebo představovaly nebezpečí udušení v důsledku odnímatelných částí.
Posouzení rizik není jen o odškrtávání políček v seznamu povinností – je páteří aktu o digitálních službách (DSA). Posouzení rizik ze strany Temu podceňuje konkrétní rizika, postrádá dostatečnou specifičnost, neopírá se o přesvědčivé důkazy a není komplexní. Regulátorům, uživatelům i veřejnosti tak neposkytuje jasný obraz o skutečném rozsahu možných škod způsobených nelegálními produkty prodávanými na platformě Temu. Nyní nastal čas, aby Temu dodržovalo zákon, komentovala Henna Virkkunen, eurokomisařka pro technickou suverenitu, bezpečnost a demokracii.
Pokuta sama o sobě nestačí, upozorňuje Prouza
Pokutu pro Temu přivítaly jak tuzemské spotřebitelské, tak podnikatelské organizace.
dTest rozhodnutí vítá. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že nízká cena na online tržištích nesmí být vykoupena nižší bezpečností výrobků, nedostatečnou kontrolou prodejců ani manipulativním prostředím, které spotřebitele tlačí k unáhleným nákupům, připomněla Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Jsme rádi, že Komise šetření dotáhla do konce a jasně pojmenovala, co se na Temu děje. Pokuta ale sama o sobě nestačí. Teď musí přijít legislativní změny, které zajistí skutečné vymáhání pravidel a musí konečně začít jednat i národní kontrolní orgány, u nás tedy Česká obchodní inspekce, upozornil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).
Jak nicméně uvedla Česká obchodní inspekce (ČOI), komplexní kontrola Temu proběhla v roce 2024 a na jejím základě bylo zjištěno porušení několika ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a
občanského zákoníku.
ČOI uložila provozovateli on-line tržiště Temu úhrnnou pokutu ve výši upřesnil František Kotrba, mluvčí ČOI.
1 000 000 korun. Tato sankce nabyla právní moci v únoru letošního roku. ČOI zároveň vede
s tímto subjektem další správní řízení, které ale není v současné době pravomocně ukončeno,
Vyšetřování Temu nekončí
Samotné vyšetřování Temu na evropské úrovni pokutou nekončí. Temu musí do 28. srpna 2026 předložit Komisi akční plán, jak vyžaduje článek 75 DSA. Plán musí stanovit opatření k nápravě porušení povinností v oblasti posuzování rizik. Evropský sbor pro digitální služby pak bude po obdržení plánu měsíc na vydání svého stanoviska. Komise pak bude mít další měsíc na to, aby přijala konečné rozhodnutí a stanovila přiměřenou lhůtu pro jeho provedení.
Nesplnění rozhodnutí o nesplnění povinnosti může vést k penále. Komise nadále spolupracuje se společností Temu s cílem zajistit soulad s rozhodnutím a obecněji s nařízením o digitálních službách, uzavřela Evropská komise v tiskové zprávě.