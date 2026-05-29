Podnikatel.cz  »  E-commerce

Temu musí zaplatit pokutu ve výši bezmála 5 miliard korun, rozhodla Evropská komise

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
přidejte názor

Sdílet

Aplikace Temu na displeji telefonu na červeném pozadí
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Čínské online tržiště Temu dostalo od Evropské komise pokutu ve výši 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy Kč) za nesplnění povinností, které firmám ukládá nařízení o digitálních službách (DSA).

Temu totiž podle Komise dostatečně nevyhodnotilo rizika spojená s prodejem nelegálních výrobků a s možnými dopady na spotřebitele v Evropské unii. Jak navíc upozornila Evropská komise, šetření Temu pokutou nekončí. 

Co se dozvíte v článku
  1. Temu dostalo vysokou pokutu za porušení nařízení DSA
  2. Pokuta sama o sobě nestačí, upozorňuje Prouza
  3. Vyšetřování Temu nekončí

Temu dostalo vysokou pokutu za porušení nařízení DSA

Evropská komise udělila společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (více než 4,8 mld Kč) za to, že firma dostatečně neidentifikovala, neanalyzovala a neposoudila systémová rizika nelegálních produktů nabízených na její platformě, a z toho vyplývající újmu pro spotřebitele v Evropské unii, jak ji ukládá DSA. Z důkazů, které má Komise k dispozici, vyplynulo, že spotřebitelé v EU se na Temu s velkou pravděpodobností setkají s nebezpečným zbožím. Například vysoké procento vybraných nabíječek neuspělo v základních bezpečnostních zkouškách. Rovněž tak vysoké procento testovaných dětských hraček představovalo bezpečnostní rizika střední až vysoké závažnosti, neboť obsahovaly chemické látky překračující zákonné bezpečnostní limity nebo představovaly nebezpečí udušení v důsledku odnímatelných částí.

Posouzení rizik není jen o odškrtávání políček v seznamu povinností – je páteří aktu o digitálních službách (DSA). Posouzení rizik ze strany Temu podceňuje konkrétní rizika, postrádá dostatečnou specifičnost, neopírá se o přesvědčivé důkazy a není komplexní. Regulátorům, uživatelům i veřejnosti tak neposkytuje jasný obraz o skutečném rozsahu možných škod způsobených nelegálními produkty prodávanými na platformě Temu. Nyní nastal čas, aby Temu dodržovalo zákon, komentovala Henna Virkkunen, eurokomisařka pro technickou suverenitu, bezpečnost a demokracii.

Pokuta sama o sobě nestačí, upozorňuje Prouza

Pokutu pro Temu přivítaly jak tuzemské spotřebitelské, tak podnikatelské organizace. dTest rozhodnutí vítá. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že nízká cena na online tržištích nesmí být vykoupena nižší bezpečností výrobků, nedostatečnou kontrolou prodejců ani manipulativním prostředím, které spotřebitele tlačí k unáhleným nákupům, připomněla Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Jsme rádi, že Komise šetření dotáhla do konce a jasně pojmenovala, co se na Temu děje. Pokuta ale sama o sobě nestačí. Teď musí přijít legislativní změny, které zajistí skutečné vymáhání pravidel a musí konečně začít jednat i národní kontrolní orgány, u nás tedy Česká obchodní inspekce, upozornil Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).

MM26_NL

Jak nicméně uvedla Česká obchodní inspekce (ČOI), komplexní kontrola Temu proběhla v roce 2024 a na jejím základě bylo zjištěno porušení několika ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a
občanského zákoníku. ČOI uložila provozovateli on-line tržiště Temu úhrnnou pokutu ve výši
1 000 000 korun. Tato sankce nabyla právní moci v únoru letošního roku. ČOI zároveň vede
s tímto subjektem další správní řízení, které ale není v současné době pravomocně ukončeno, upřesnil František Kotrba, mluvčí ČOI.

Éra levných nákupů z Číny končí. Cenu zvedne nové clo, ale i manipulační poplatek Přečtěte si také:

Éra levných nákupů z Číny končí. Cenu zvedne nové clo, ale i manipulační poplatek

Vyšetřování Temu nekončí

Samotné vyšetřování Temu na evropské úrovni pokutou nekončí. Temu musí do 28. srpna 2026 předložit Komisi akční plán, jak vyžaduje článek 75 DSA. Plán musí stanovit opatření k nápravě porušení povinností v oblasti posuzování rizik. Evropský sbor pro digitální služby pak bude po obdržení plánu měsíc na vydání svého stanoviska. Komise pak bude mít další měsíc na to, aby přijala konečné rozhodnutí a stanovila přiměřenou lhůtu pro jeho provedení. Nesplnění rozhodnutí o nesplnění povinnosti může vést k penále. Komise nadále spolupracuje se společností Temu s cílem zajistit soulad s rozhodnutím a obecněji s nařízením o digitálních službách, uzavřela Evropská komise v tiskové zprávě.

Nakupujete prostřednictvím aplikací od Temu, Shein nebo Wish?

Zobraz výsledek
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Propouštění kvůli AI je účetní trik, ne návratnost investic

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Igráček, Pribináček či Jar. Socialistické značky stále dobývají český trh

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Na zaplacení daně z nemovitostí zbývá týden. Kde se změnila?

Novela posílí práva velkých developerů na úkor spotřebitelů

Proč se AI v Česku nedaří?

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Podívejte se na nejstarší mobilní vysílače v Brně

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Pravděpodobně se posune další významná změna u důchodů

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

Realitní trh se musí naučit fungovat v nejistotě, říká šéfka Colliers

Pětina balíčků nabízených AI neexistuje. Vytvářejí je útočníci

Slavný Brooklynský most se stal osudným jeho projektantovi

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).