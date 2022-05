Tepelná čerpadla jdou na dračku. Jak jsou na tom jejich výrobci a dodavatelé?

Tepelné čerpadlo je jednou z alternativ vytápění

Za oblibou a vyšší poptávkou po tepelných čerpadlech a alternativních zdrojích vytápění obecně je fakt, že budou muset české domácnosti vyměnit kotel na tuhá paliva za moderní zdroj tepla. Častou volbou je zde plyn díky kombinaci úsporného provozu a relativně nízké pořizovací ceně. Výdaje za tento způsob vytápění však nyní stále stoupají, a navíc je zde nejistota spojená se současnými událostmi na Ukrajině. Ministerstvo životního prostředí navíc informovalo o úpravě podmínek kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti v podobě navýšení dotace na tepelné čerpadlo o 50 tisíc korun na celkových 180 tisíc Kč.

Jiří Karlík, generální ředitel společnosti Primagas, však v této souvislosti podotýká, že levný provoz tepelného čerpadla neplatí univerzálně. Při chladnějším počasí roste spotřeba drahé elektřiny, což má velmi negativní efekt zejména ve starších domech, které mnoho tepla propustí zdmi a okny. Obecně tak platí, že tepelné čerpadlo je vhodné hlavně do dobře zateplených moderních staveb, zatímco pro starší domy je výhodnější plyn, popisuje. Ondřej Popelka, vedoucí technického oddělení ToP společnosti Enbra, která se zabývá prodejem a servisem otopné techniky, pro stavební portál Tzb-info.cz uvedl, že dlouhodobý trend prodejů tepelných čerpadel meziročně neustále narůstá a letos činí v meziročním srovnání 50 procent. Podle něj je momentálně tepelné čerpadlo vnímáno jako zdroj, který je pro vytápění nejméně závislý na dodávkách energií. Na druhou stranu je však nutné mimo pořizovací náklady přihlédnout i k provozním nákladům, které zahrnují například pravidelné roční servisní prohlídky či pozáruční opravy – právě ty celkovou návratnost tepelného čerpadla zvyšují, upozorňuje.

Poptávka po tepelných čerpadlech je enormní

Ve firmě Malina Group v současnosti vyřizují rekordní množství zakázek na instalaci tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren na domky a budovy. Zájem zákazníků vzrostl hlavně v poslední době vlivem tradičních zdrojů energie a tepla v domácnostech, což se promítlo primárně ve skokovém nárůstu cen za energie. Dalším vlivem je podle majitele společnosti Cyrila Regnera aktuální rozhodnutí státních úřadů o přesunu podpory dotací z plynu na tepelná čerpadla s tím, že zájemce o tepelné čerpadlo si tak může přijít na velmi slušnou finanční podporu ze strany státních úřadů a EU dotací. V poslední řadě jsme se rozhodli tuto poptávku ještě podpořit a například výměnu plynových kotlů za tepelná čerpadla jsme se rozhodli podpořit vlastním dotačním programem ve výši až 80 000 Kč, protože stát při výměně plynového kotle dotaci nenabízí. Zájem je obrovský, dodává.

Také v Zero living je poptávka po tepelných čerpadlech enormní. Je to primárně způsobeno navyšováním cen energií v plynu a nejistotou trhu, zda plyn v následujících měsících nebude zcela vypnut, upřesňuje obchodní a technický ředitel Luděk Lošťák. Jednatel společnosti MasterTherm Jiří Svoboda pro Novinky.cz uvedl, že nejprodávanější jsou čerpadla vzduch-voda s tím, že tepelné čerpadlo lze pořídit nejen do rodinných, ale i bytových domů a stoupá tak i zájem ze strany SVJ.

Firmy musely navýšit kapacity

V Zero living v rámci plánování montáží dochází k objednávkám s větším časovým předstihem a vedle toho se řeší navýšení kapacit na samotné montáže nabíráním nových pracovníků v řadě oborových činností, jako jsou topenáři, elektrikáři apod. I v Malina Group museli razantně navýšit počet zaměstnanců a pro špičkové odborníky zde bude místo vždy, ať je situace na trhu jakákoliv. Aktuálně jsme připraveni na další zájem ze strany zákazníků a nábor na všechny pozice zastoupené v naší společnosti je plánován kontinuálně, doplňuje Cyril Regner.





Problémem je čas i pracovní síly

Jak informovala ČT24, plzeňská firma AC Heating má od loňského podzimu trojnásobek požadavků na montáž tepelného čerpadla a nejbližší termín, který může nabídnout novým zákazníkům, je až příští rok v lednu. Není problém v naskladnění a v materiálu, ze kterého se tepelné čerpadlo montuje, ale je to o tom, že nám chybí ruce, které ho mají namontovat, popsal Leoš Hrádek, obchodní zástupce společnosti. Luděk Lošťák přiznává, že se primárně potýkají s časem. Mnoho požadavků je koncentrovaných do krátkého období, kdy všichni zákazníci požadují, abyste se věnovali právě jejich požadavkům a poptávkám. Někteří jsou nervózní a agresivní, popisuje.

Co se týče rostoucích nákladů, zde primárně cítí navyšování cen u elektromateriálu, spojovacího materiálu, hliníku až po ceny pohonných hmot na dopravu lidí na realizace. V cenových nabídkách se tyto položky řeší poměrně často a mnohdy hledáme úspory, které již v podstatě neexistují, podotýká dále Luděk Lošťák. V Malina Group jsou problémy s dodávkami a zvyšujícími se cenami podle Cyrila Regnera schopni korigovat výrazně lépe než ostatní. Na nárůst zájmu jsou připraveni, mají velké skladové zásoby a nabízí tak zákazníkům nejrychlejší instalaci na trhu v délce do čtyř měsíců.

Obecně se společnostem daří