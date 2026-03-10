Tisíce firem se sice vyhnou auditu, účetní závěrku za rok 2025 ale ještě ověřit musí

Pro přiznání za rok 2025 tak platí ještě stejné lhůty jako v minulosti. Od zdaňovacího období 2026 však budou muset firmy, které již nebudou mít povinný audit účetní závěrky, podávat přiznání o několik měsíců dříve.
Změny u auditu účetní závěrky? Rok 2025 je ještě postaru
Na začátku letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví, která zužuje okruh účetních jednotek, kterým zákon ukládá povinnost zajistit povinný audit. Pozor ovšem na to, že podle přechodných ustanovení pro účetní období započatá přede dnem nabytí účinnosti novely, tedy před 1. lednem 2026, se použije právní úprava účinná do 31. prosince 2025. To znamená, že změna limitů pro povinný audit se uplatní až na účetní období započatá od 1. ledna 2026.
Pokud tedy například účetní období začalo 1. prosince 2025 nebo klasicky 1. ledna 2025 (v případě účetního období shodného s kalendářním rokem), posuzuje se povinnost auditu za toto období ještě podle dosavadních, tedy „starých podmínek“, upozornil pro server Podnikatel.cz Patrik Madle, mluvčí Generálního finančního ředitelství (GFŘ).
Pro účetní období započatá před 1. letošním lednem tak stále platí, že řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem velké účetní jednotky s výjimkou vybraných účetních jednotek, které nejsou subjekty veřejného zájmu, a střední účetní jednotky. Malé účetní jednotky mají povinný audit, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy podle občanského zákoníku a k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednu z uvedených hodnot.
- aktiva celkem 40 000 000 Kč,
- roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč,
- průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50.
Povinný audit se týká i ostatních malých účetních jednotek, pokud k rozvahovému dni účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň 2 hodnoty uvedené výše.
Tisíce firem se nově auditu vyhnou
Pro účetní období započatá od 1. ledna 2026 se nicméně výčet účetních jednotek podléhajících povinnému auditu zužuje. Nově povinnému auditu podléhají pouze střední a velké účetní jednotky, zatímco malé účetní jednotky se již této povinnosti vyhnou. Současně došlo ke zvýšení limitů pro zařazení do příslušné kategorie účetních jednotek.
U středních účetních jednotek, od kterých je nově povinný audit, se zvýšila roční výše aktiv z 100 milionů na 120 milionů Kč a limit výše ročního obratu vzrostl z 200 na 240 milionů Kč.
Toto navýšení vychází ze směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2775 ze dne 17. října 2023 a je její transpozicí. V té jsou obecně navýšeny hraniční hodnoty sloužící k zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie o přibližně 25 % v eurech, a to s ohledem na kumulovanou inflaci v eurozóně a Evropské unii v období od 1. ledna 2013 do 31. března 2023. Ta činila v eurozóně 24,3 % a v Evropské unii 27,2 %, psalo se v důvodové zprávě k novele, která změny zavedla.
Hranice pro počet zaměstnanců zůstala u středních účetních jednotek na 50 a i nadále platí po zařazení do kategorie překročení dvou ze tří parametrů. Celkově se tak výše příjmů a aktiv, od kterých bude nutné dělat audit, zvýšila na trojnásobek.
Podle odhadů se tak až 10 tisíc firem, které nyní auditem musí projít, nově kontrole vyhne.
|Kategorie
|Celková aktiva
|Roční úhrn čistého obratu
|Průměrný počet zaměstnanců
|mikro
|do 11 mil. Kč
|do 22 mil. Kč
|do 10
|malé
|do 120 mil. Kč
|do 240 mil. Kč
|do 50
|střední
|do 600 mil. Kč
|do 1,2 mld. Kč
|do 250
|velké
|nad 600 mil. Kč
|nad 1,2 mld. Kč
|nad 250
Jestliže účetní jednotka 2× po sobě k rozvahovému dni překročí (či přestane překračovat) 2 a více stanovených limitů, posouvá se do vyšší (nižší) kategorie.
Bez auditu je nutné podat přiznání dříve
Pro firmy, které nově už nebudou muset dělat audit, se ovšem zároveň zkracuje lhůta pro podání daňového přiznání. Společnosti, které musí ověřit účetní závěrku auditorem, totiž mají termín prodloužený na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Nově tak budou muset firmy, kterých se audit už netýká, podat přiznání do 4 měsíců od konce zdaňovacího období. Původní lhůtu nicméně mohou zachovat, pokud využijí služeb daňového poradce.
I u změny lhůt ovšem platí, že pokud je účetním obdobím kalendářní rok 2025, tedy účetní období započalo 1. ledna 2025 a účetní jednotka podléhala povinnému auditu podle právní úpravy účinné před 1. lednem 2026, vztahuje se na ni prodloužená šestiměsíční lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2025. Daňové přiznání tedy může podat až do 1. července 2026 (pokud jej dobrovolně nepodá v základní tříměsíční lhůtě).
Pro všechna účetní období započatá od 1. ledna 2026 již platí nová pravidla pro povinný audit. Pokud účetní jednotka podle nové úpravy povinnému auditu nepodléhá, typicky proto, že je klasifikována jako malá účetní jednotka, nebude se již na ni vztahovat prodloužená šestiměsíční lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů (jelikož je vázána na povinnost auditu účetní závěrky), uzavřel Patrik Madle, mluvčí GFŘ.