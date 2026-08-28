Toaletní papír jako odraz kvality služeb. Okamurova iniciativa baví sítě

Zatímco podporovatelé politika děkují za řešení praktických problémů, opozice i rýpalové na síti X z kauzy udělali hit letošní okurkové sezóny.
Co se dozvíte v článku
- Když úroveň služeb řeší až nejvyšší politici
- Spokojený zákazník na prvním místě? Lidé volají po standardu
- Kritika na síti X: Papír je detail, vyřešte zpoždění a wi-fi
- Politický souboj na sítích: Reálné problémy vs. toaletní papír
- Když selže zákaznický servis, nastupuje lidová tvořivost
- Pohled z praxe: Proč ani firmy nesmí hygienu podceňovat
Když úroveň služeb řeší až nejvyšší politici
Po nedávném jednání koaliční rady Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předseda SPD, uvedl, že informoval koaliční partnery, že požádal jejich ministra Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah. Doplnil, že dostává množství stížností od voličů a že papír tam není permanentně.
A já to vím, protože naši členové z nejbližšího okolí mě informují. Já jsem je požádal, aby mi posílali fotografie z těch spojů, jak jsou na WC, dodal.
Spokojený zákazník na prvním místě? Lidé volají po standardu
Reportáž České televize sdílel přímo Tomio Okamura na svém Facebooku s textem, že řeší konkrétní podněty od občanů a je ostuda, že například v rychlíkových spojích na trase Praha – Ostrava není dlouhodobě a opakovaně toaletní papír.
Pro někoho trivialita a detail, pro mě důvod k nápravě ze strany vedení Českých drah, uvedl dále.
Na příspěvek zareagovalo několik lidí. Někteří předsedovi sněmovny děkují a souhlasí s ním nebo přidávají své zkušenosti, jiní to berou s humorem. Jedna uživatelka zmiňuje, že se tohle týká i nemocnic a poliklinik a že je to hrůza a všude nosí kus toaletníku.
Má pravdu, jezdíme s dětmi vlakem dost často. A je jedno, jestli je to Praha Ostrava, Brno, Praha, Plzeň apod. Je to hodně smutné, přidává další.
Super, aspoň někdo na naší straně, zní jiný komentář.
Bohužel, služby nejsou takové, jaké by měly být, myslí si další komentující.
Pak prosím ještě vyřešit chybějící mýdlo, dodává jiný uživatel. Další píše:
Koukám Tomio řeší doslova ty největší problémy ČR. Vlajka na budově a dnes si odškrtne rozkradené toaletní papíry. Nějaké důchodové reformy, schodky 300Mld netřeba. A přidává dovětek:
Zloději si stěžují, že už je někdo předběhl a ten papír ukradl o stanici dřív? Víme jaká sorta lidí/resp čí voliči ten papír nejčastěji kradou.
To by měly řešit dráhy a ne předseda PS, podotýká uživatelka.
Jeden uživatel se ptá, jestli to Tomio Okamura myslí opravdu vážně, že v dnešní době řeší toaletní papír?
To snad není pravda, no zklamal jste mě, doplnil. Na to mu politik odpovídá, že jsou to podněty od občanů a řeší všechny podněty od občanů, zvláště když jich přijde více na stejné téma, což je tento případ – zpožďování vlaků, nedostatečná kapacita atd. Na to autor původní otázky reaguje:
Zpožďování vlaku ano, hodně se mi stává, že úplně nesmyslně čekáme na spoj, proto vlaky nabírají zpoždění. A vidíte to, zveřejní jen to, co jste říkal o toaletacich. Omlouvám se pane Okamuro.
Na začátku tohoto týdne sdílel Tomio Okamura příspěvek s reportáží na CNN Prima News, kde zmínil: „To, že řeším mimo jiné množství podnětů od občanů na nedostatek hygienických potřeb ve vlacích ČD je pro někoho trivialita či banální detail. Ale pro mě je to důvod k nápravě ze strany vedení ČD a jsem rád, že na základě mého veřejného upozornění se prý již situace rychle zlepšila.“
Také pod tímto videem lidé vyjadřují vděk a podporu.
Jak tuto záležitost někdo může zlehčovat? Jde o hygienu a tím pádem o zdraví každého z nás, ptá se jedna uživatelka.
Přesně tak. To, co někdo označí za banalitu, může být pro cestující důležitý problém. Veřejné upozornění má smysl právě tehdy, když vede k nápravě. Děkuji pane Tomio Okamura – SPD , že se těmto konkrétním problémům věnujete a nenecháváte je zapadnout. Držím pěsti štěstí, píše další. Také podle jiné je naprosto v pořádku, že řeší i takové věci.
Prostě to patří k běžnému životu nás všech a vlakem cestuje většina z nás, přidává.
Jeden z komentujících přiznává, že pracuje u Českých drah a uvádí, že v každém vlaku ve výchozí stanici nebo při úklidu souprav jsou toaletní papíry doplňovány. Neustále se podle něj řeší krádež toaletních papírů a dokonce byli přistiženi lidi, kteří si z dávkovače mýdla dávkují mýdlo do pet lahve…
Jsem váš podporovatel, tak jenom vám chci říct, jak to tak trochu funguje… Bohužel pokud toaletní papír dojde, nové role papíru musejí být schované, stačí aby cestující upozornil vlakový personál že došel papír a oni dají novou roličku, dodává.
Kritika na síti X: Papír je detail, vyřešte zpoždění a wi-fi
Stejný příspěvek sdílel Tomio Okamura také na svém účtu na sociální síti X. Tam mu lidé psali:
Nezlepšila. V pendolinu nefunguje v 1.tridě záchod a v jídelním voze nemají dostatek vody na mytí nádobí. Na to Okamura odpovídá, že apeloval na hygienické potřeby a poděkoval za podněty.
Tohle je parody account, že jo? Že jo?!?, ptá se jedna uživatelka.
Tak to se nám… Ulevilo, píše jiná.
Taky by České dráhy měly přestat blokovat připojení na VPN nebo
Mně by stačilo, kdyby vlaky neměly hodinová zpoždění, zní další poznámky.
Ve vlacích Českých drah— Dostikus (@dostikus3110) August 18, 2026
chybí toaletní papír,
zlobí se Okamura ..🤦♂️
Část Evropy hoří,
další zmírá suchem,
kousek od nás se válčí, konfident a jeho klaka připravují za souhlasného mručení MoTurků a komerčních nácků rekordní zadlužení a Tomio pro zviditelnění řeší hajzlpapír.🧻 pic.twitter.com/j4YCgsUiSh
Články o toaletním papíru sdílelo více lidí s nejrůznějšími komentáři.
Víme, že Okamura umí jen křičet, řvát blbosti a lži, vyhrožovat, slibovat vše možné, ale nakonec je to prostě jen ten blbeček z cestovního ruchu, kterému vadí chybějící toaletní papír ve vlaku, protože si jeho plyšáci nemají do čeho utřít zadečky, napsala například jedna uživatelka.
Zatímco v Polsku povolili na železničním koridoru Varšava - Krakov rychlost 250km/h tak v ČR ministr dopravy řeší chybějící toaletní papír. 🤦♂️ pic.twitter.com/yBH4OxyZp9— weblog20.substack.com (@weblog20) August 19, 2026
Pane Tokio Okamuro, prosím ještě o to samé na linkách autobusů @PIDoficialni. Dneska nebyl toaletní papír ani v jednom z nich a dovedete si představit, jak to asi vypadalo. Moc děkujeme, že se tak staráte a přesně proto jste 3. nejvyšší ústavní činitel, přidal další.
Myslím, že otázka je jasná. Kolik milionů rolí hajzlpapíru je dost? To je kruciální téma v rozbouřeném světě, ptá se další uživatel na X.
Jeden z uživatelů sociální síti X sdílel toto:
* Toaletní téma*
Probudilo téma letní
Okurkovou sezónu
Chyběl papír toaletní
V jednom starém vagónu“
Když nám dochází toaletní papír v práci, to se asi žádá jinde než na Ministerstvu dopravy…? zní další související příspěvek.
ČD spoj Vindobona Praha – Villach odjezd 6.37 Hlásím Tomiovi, že tady všechno dobrý, píše se v dalším tweetu doplněném fotkou s toaletním papírem. Podobných reakcí je u něj více, například ze Slováckého expressu nebo z vlaku Košice Praha.
Ve vlaku dnes sice byl toaletní papír, ale nebylo mýdlo. Co dělá Tomio Okamura, spí? ptá se jiná uživatelka.
Bo henteho Pitomia nemůžu označit🤣tož jen že ve vlaku toaletní papír je. Jen mě uvnitř zarazila jedna cedulka🤣stejná je na druhém konci vagónů ale zvenku. Tož estli by snad nemohl vyprosit funkční toalety. Spíš než papír. Dík 😛 pic.twitter.com/tkbOv7O6Uj— eMeM🚺🍇❤️#jakoze_mala_moravanka☕ (@mar_tica79) August 19, 2026
Pořád je trochu záhadou, proč lidé, když není ve vlaku Českých drah toaletní papír, píší zrovna Okamurovi, uvádí další příspěvek. Jeden z uživatelů upozornil na to, že
se spor o nedostatek toaletního papíru ve vlacích v Česku dostává na nejvyšší politickou úroveň a že o něm informují i německá média, konkrétně Deutsche Presse-Agentur.
V pondělí a v úterý se o nás za hranicemi psalo, že premiér trhá kytky v chráněné krajinné oblasti. To nyní zastínila informace, že předseda našeho parlamentu zařizuje toaletní papír do vlaků.— Poslední skaut™ (@Posledniskaut) August 19, 2026
Už dost, prosím. pic.twitter.com/0CZ5KbFbQk
Politický souboj na sítích: Reálné problémy vs. toaletní papír
Příležitosti k rýpnutí se chopila opozice i známé tváře české politické scény.
Hlavní program Tomia Okamury a této vlády je toaletní papír v rychlíku Českých drah. Hlavní program demokratické opozice je bezpečnost a prosperita naší země, uvedl na X europoslanec Tomáš Zdechovský a doplnil:
Zatímco my řešíme s voliči bezpečnost, energie, kvalita potravin, Tomio řeší se svými voliči toaleťák v rychlíku. To je pochopitelné.
Hlavní program Tomia Okamury a této vlády je toaletní papír v rychlíku Českých drah.— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) August 23, 2026
Hlavní program demokratické opozice je bezpečnost a prosperita naší země. pic.twitter.com/7TJmnOPApD
Jakub Janda, poslanec za ODS, také sdílel reportáž s textem:
Za Fialy toaletní papír byl. Teď není. Kam tahle vláda naši zemi přivede? To je šílené… Naštěstí má předseda Sněmovny jasno v prioritách. Tomio Okamura konečně řeší problém, který se bezprostředně dotýká opravdu každého z nás – naše p*dele.
Za Fialy toaletní papír byl. Teď není. Kam tahle vláda naši zemi přivede? To je šílené...— Jakub Janda (@jandysj) August 18, 2026
Naštěstí má předseda Sněmovny jasno v prioritách. @tomio_cz konečně řeší problém, který se bezprostředně dotýká opravdu každého z nás - naše prdele 😁 pic.twitter.com/OIxEtdaERG
Danuše Nerudová sdílela screenshot článku s komentářem:
Tomio Okamura udělal v politice poprvé něco užitečného. Toaletní papír pro naše lidi. S reakcí nebyl pozadu ani bývalý politik Miroslav Kalousek.
“Informoval jsem koaliční partnery, že jsem požádal našeho ministra Bednárika o zajištění toaletních papírů v rychlíkových spojích Českých drah.”— Miroslav Kalousek🇨🇿🇺🇦🇮🇱 (@kalousekm) August 18, 2026
Opovažte se smát, to není fór. To je zásadní státnický čin, hodný koaliční pozornosti. https://t.co/tnsSSrG1cF
Poslanec TOP 09 Michal Kučera sdílel příspěvek s prozatímními úspěchy předsedy Sněmovny Tomia Okamury ve funkci:
Prozatímní úspěchy předsedy Sněmovny Tomia Okamury ve funkci:— Michal Kučera (@MichKucera) August 19, 2026
- řešit toaletní papír ve vlacích Českých drah
• držet štafle při sundávání ukrajinské vlajky ze Sněmovny
• uvázat ministra obrany na obojek, aby nemohl mluvit
Předsedkyně europoslaneckého klubu ODS Veronika Vrecionová na svém profilu na X podotkla:
Premiér juchá na Lysé hoře s reproduktorem. Předseda sněmovny řeší toaletní papír ve vlacích. Co přijde příště? Ministryně financí převlečená za hranolku. Aha, to už tady vlastně taky bylo… Podobně Stanislava Gabriel Waldštejn, kandidátka ODS a terapeutka, ve svém dlouhém příspěvku zmiňuje, že
jestli jsme si mysleli, že jsme v české politice od listopadu 1989 už viděli všechno, rok 2026 nám velmi důrazně vysvětluje, že jsme se hluboce mýlili.
Když selže zákaznický servis, nastupuje lidová tvořivost
Jak už to tak u podobných témat bývá, na internetu se v jejich souvislosti objeví nejrůznější vtipné obrázky a koláže. Ani tentokrát to nebylo výjimkou. Zde je příspěvek jednoho z digitálních tvůrců s Prasman Dunka, podle kterého
to už snad ani nejde parodovat:
Další obrázky najdete v naší galerii
Pohled z praxe: Proč ani firmy nesmí hygienu podceňovat
Nad tím, že absence toaletního papíru není zdaleka tak bezvýznamná, jak se může na první pohled zdát ( a to jak ve vlaku, tak v korporátním prostředí) se zamyslela na profesní síti LinkedIn také psycholožka Kateřina Nogolová, členka představenstva Třineckých železáren.