Trpaslíci, kam se podíváš. Když vánoční kampaň chytře propojí různé kanály

Hlavní gró této kampaně tvoří video zveřejněné na portálu YouTube na začátku listopadu. Tato reklama začíná, když se dva kolegové Asda, Maggie a Bill, dívají z obchodu na zuřící sněhovou bouři. Maggie je znepokojená a ptá se, jak připraví obchod na Vánoce, když jsou uzavřené všechny silnice. Bill na to zareaguje tím, že zvedne trpaslíka a stiskne jeho nos. Ten se rozsvítí zeleně a vyšle signál stovkám trpaslíků napříč zahradami, regály, hospod a paneláky po celé zemi. Ti následně dorazí do obchodu a pouští se do práce na přeměně obchodu na vánoční říši divů. Než vyjde slunce, šéf trpaslíků Max zavelí, že je čas jít domů („It’s time to go Gnome“) a trpaslíci vyráží v dodávkách Asda zpátky. Příběh končí upravenou známou vánoční klasikou Chrise Rey s textem upraveným na ‘Driving Gnome for Christmas‘.

K oblíbenosti reklamy přispívá také fakt, že vychází z populárního filmu z 80. let A-Team. Byla sestavena z více než 3000 hodin animovaného záznamu. Hlavní hrdinové v podobě trpaslíků navíc mají unikátní dovednosti a vlastnosti. Max je dobrodruh, Gnicky je drag queen, Gnibbles je gurmán a šéfkuchař, další je Gnarla jedoucí na skateboardu a plánující Gnorma.

Trpaslíci navazují nejenom na oblíbeného trpaslíka „Mrs Claus“ a od listopadu je možné koupit jejich figurky v obchodě. David Hills, Chief Customer Officer ze společnosti Asda, k tomu doplnil, že trpaslíci patří u jejich zákazníků mezi dlouhodobé oblíbence a dávalo jim tak smysl využít je do vánoční kampaně a předvést s jejich pomocí šíři jejich nabídky. Za poslední čtyři vánoční období prodal tento obchod před sto tisíc figurek a má také vyhrazeného zaměstnance, který má za úkol manipulovat s trpaslíky.





Nejen vánoční trpaslíci

Video s reklamou bylo zveřejněno na YouTube 2. prosince a od té doby nasbíralo téměř 1,2 milionu zhlédnutí. O několik dní později, 6. prosince, se pak objevilo také jako reklama v televizním vysílání. Kromě reklamy se koncert s trpaslíky objevuje ve všech kanálech Asda, včetně venkovní reklamy, v prodejnách, online nebo prostřednictvím public relations. Na e-shopu řetězce funguje slogan „The Gnome of Christmas“, a to především u vánočního zboží. Také je možné zde spatřit trpaslíky například u akčních nabídek.

S kampaní je spojen také hashtag #AsdaGnomeofChristmas. Na Instagramu je jím označeno přes sto příspěvků, a to především od zákazníků v obchodě, kteří využili možnost vyfotit se s trpaslíky. V této souvislosti běžela na sociálních sítích také výzva, ve které Asda hledala dvojníky pěti hlavních trpaslíků s tím, že z nich poté vytvoří galerii. Na začátku prosince probíhala také soutěž o doručení vánočních dobrot za pomoci trpaslíků (Gnome Delivery) a zákazníci zde mohli „gnominovat své domovy“.

Trpaslíci ve spojení s řetězcem Asda však nejsou jen sezónní záležitostí. PR tým společnosti ve spolupráci s agenturou Cow vytvořil malé náznaky trpaslíků prostřednictvím událostí a příběhů v roce 2024 nejen na sociálních sítích. Trpaslíci se dokonce objevili ve venkovní reklamě během klíčových sportovních událostí v průběhu celého roku. To vše bylo jako oslava příchodu trpaslíků na Vánoce.

Britové skřítky milují

Společnosti se sázka na hravost a postavy trpaslíků evidentně vyplatila. Podle samotného řetězce drobní protagonisté reklamy berou zemi útokem. V tiskové zprávě zmiňují také reakce nakupujících: Miluji to! Všechno zní zábavně a Gnomely – přesně tak, jak by Vánoce měly být! nebo: Letošní nejlepší vánoční reklama. Nic to nepřekoná. Je to reklama @asda gnome – ideální pro nás fanoušky gnomů! .

Britský server The Standard zařadil tuto reklamu mezi nejlepší britské vánoční reklamy tohoto roku, a to i přesto, že autorky v článku nevnímají trpaslíky jako dostatečně slavnostní, naopak spíše děsivé. Pozitivně však hodnotí trpaslíky dovádějící v reklamě v supermarketu a zmiňují také fakt, že vyhledávání skřítků na webu Asda od zveřejnění reklamy vzrostlo o 1572 %.

Za kampaní stojí velká jména

Za kampaň je zodpovědná agentura Havas London. Ta s Asdou spolupracuje už déle – minulý rok také vytvořili vánoční kampaň řetězce a loni v létě představili novou identitu této značky. Kreativní ředitelka Havas London Vicki Maguire k tomu dodala, že Asdovi trpaslíci nejsou jen ikoničtí, všichni je milují a zaujímají čestné místo v domech a zahradách lidí po celé zemi. Oživení těchto Vánoc pokračuje v zaměření společnosti Asda na vtipné a značkové kampaně, které využívají toho, co zákazníky na Asdě a jejich nabídce opravdu zajímá a co mají rádi, upřesnila.

Reklamu režíroval známý americký filmový tvůrce, scenárista a producent Bryan Buckley. Ten je označovaný jako král Super Bowlu, protože režíroval desítky nejvyhledávanějších reklam. V tomto případě trpaslíky vytvářel v rámci svého studia Hungry Man s odborníky na postavy Legacy Effects majícími na kontě mnohá ocenění jako například Emmy. O animaci a postprodukci se postaralo také oceňované Rascal Studios spolupracující se značkami, jako je Disney nebo Red Bull.