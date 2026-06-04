Tuzemské cestovní náhrady nakonec od června vzrostly více, než se původně navrhovalo

Nárůst měl být původně o 8 Kč/l, nakonec ale náhrad vzrostla o 10,40 Kč/l. Příslušná vyhláška vyšla před týdnem ve Sbírce zákonů ČR.
Co se dozvíte v článku
Jak mohou zaměstnanci prokazovat cenu pohonných hmot
V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů o nákupu pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.
Zvýšila se náhrady u nafty
Právě průměrné ceny stanovené vyhláškou se od června zvýšily Podle § 189 zákoníku práce je MPSV zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.
A k tomu skutečně během března 2026 došlo, kdy se zvýšila průměrná cena za 1 litr motorové nafty na 42,02 Kč. Nárůst ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 573/2025 Sb. tak činí u motorové nafty 23,46 %. Dřívější náhrada 34,10 Kč za 1 litr motorové nafty se původně dle návrhu vyhlášky měla zvýšit na 42,10 Kč za litr, kvůli vyšším cenám ale nakonec vzrostla ještě více, a to na 44,50 Kč/l.
Účinnosti vyhláška nabyla 1. června 2026.
Jak vypadají průměrné ceny pohonných hmot pro náhrady
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce tedy po schválení vyhlášky činí:
- 34,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
- 39 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
- 44,50 Kč u motorové nafty
- 7,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.
Co se týče dalších náhrad, ty zůstávají zatím beze změny.