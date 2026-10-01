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Tuzemské cestovní náhrady se od října opět mimořádně zvýšily

Daniel Morávek
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Mladý usměvavý muž ve slunečních brýlích sedí ve voze a pouští autorádio
Autor: Deposithphotos, podle licence: Rights Managed
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Kvůli výraznému nárůstu cen pohonných hmot se letos už podruhé mimořádné zvýšily i tuzemské cestovní náhrady. Konkrétně vzrostla sazba za využití vozidel jezdících na benzin 95 oktanů.
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Nárůst náhrady činí 7,1 Kč/l, přičemž změna platí od října.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak mohou zaměstnanci prokazovat cenu pohonných hmot
  2. Zvýšila se náhrada u benzinu
  3. Jak vypadají průměrné ceny pohonných hmot pro náhrady

Jak mohou zaměstnanci prokazovat cenu pohonných hmot

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonných hmot dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů o nákupu pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

Zvýšila se náhrada u benzinu

Právě průměrné ceny stanovené vyhláškou se opět zvýšily. Podle § 189 zákoníku práce je MPSV zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

A k tomu skutečně během srpna 2026 došlo, kdy se zvýšila průměrná cena za jeden litr automobilového benzinu 95 oktanů na 41,80 Kč Nárůst ceny oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 573/2025 Sb. tak činí u benzinu 95 oktanů 20,46 %. Dosavadní náhrada 34,70 Kč za 1 litr benzinu 95 oktanů se tak zvýšila na 41,80 Kč za litr.

Účinnosti nabyla vyhláška 1. října 2026. 

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Jak vypadají průměrné ceny pohonných hmot pro náhrady

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce tedy po schválení vyhlášky aktuálně činí:

  • 41,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  • 39 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • 44,50 Kč u motorové nafty
  • 7,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Co se týče dalších náhrad, ty zůstaly beze změny. 

Tuzemské cestovní náhrady nakonec od června vzrostly více, než se původně navrhovalo Přečtěte si také:

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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