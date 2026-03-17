Udání na šéfa už anonymně nepošlete. Stát chce zastavit šikanózní podněty

Resort práce a sociálních věcí navrhuje změnu, která má omezit zneužívání kontrolních orgánů. Podle nové úpravy by Státní úřad inspekce práce měl prověřovat pouze neanonymní podněty.
Dnes se totiž inspektoři musí zabývat každým anonymním oznámením. A to i v případech, kdy jde podle ministerstva o zjevně smyšlené nebo šikanózní podání.
„Chceme chránit poctivé firmy před zbytečnou šikanou. Inspekce práce se dnes musí zabývat každým, i zjevně vymyšleným anonymem,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Oznamovatel zůstane skrytý
Nová pravidla ale podle ministerstva nemají ohrozit zaměstnance, kteří chtějí upozornit na skutečné problémy. Identita oznamovatele má totiž zůstat před zaměstnavatelem nadále skrytá.
Stát tak chce omezit zneužívání systému a zároveň zachovat ochranu lidí, kteří upozorní na porušování zákona.
Kontroly se mají zaměřit na vážné prohřešky
Cílem změny je podle ministerstva také to, aby se inspekce práce mohla více soustředit na skutečné problémy na pracovištích.
Kontroloři by tak měli mít více prostoru řešit případy, které ohrožují zdraví nebo bezpečnost zaměstnanců, místo aby se zabývali velkým množstvím anonymních oznámení bez jasného základu.