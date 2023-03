Umělá inteligence nahradí některé profese. Vzniknou ale nové

Internet zaplavují online aplikace, které využívají možností umělé inteligence. Nejčastěji se jedná o tvorbu obsahu, ať již textového, obrazového či hlasového. I když se může zdát, že zázraky se začínají dít, není tomu tak ve skutečnosti. Ten obsah není zase tak kvalitní, jako když vzejde z lidské hlavy, říká v podcastu Podnikatel+ Miloslav Švarc, Digital marketing strategist z agentury Sherpas. Na druhou stranu, jsme teprve na začátku a marketingoví odborníci už v tom vidí pokrok a budoucnost.

V tuto chvíli je obsah vytvářený umělou inteligencí dost generický, ale to se v příštích měsících nebo letech pravděpodobně změní, doplňuje Švarc. A změní se i systém vyhledávání na internetu. Na konkrétní klíčové slovo už bychom neměli dostávat odkaz, ale přímo odpověď.

Co v podcastu také uslyšíte V čem umělá inteligence dokáže opravdu pomoci?

Jaké nové obory díky AI vzniknou?

Může nastat katastrofický scénář, že nás superinteligence vyhladí?

Kde všude se s AI v dalších měsících potkáme?

V čem bude letošní rok opravdu revoluční?

Podcast Podnikatel+ odebírejte také v Apple Podcasty, Spotify a Google Podcasty

Umělá inteligence se objevuje primárně nyní v nástrojích dostupných online na internetu. Když se na to podíváme technicky, je vůbec možné, aby tato umělá inteligence mohla “uniknout” a začít si vytvářet vlastní myšlení a vědomí? Nebo tou umělou inteligencí dnes spíše nazýváme sofistikovanou automatizaci některých nástrojů?

Termín pro umělou inteligenci, která, jak vy říkáte, unikne a sama přemýšlí, je superinteligence nebo obecná umělá inteligence. Většina studií se shoduje na tom, že počítačovou superinteligenci nebudeme schopni ovládat. Háček je v tom, že takovou formu zatím nejsme schopni vytvořit a teda ani pochopit. Předchozí rok nám ukázal to, že obecná umělá inteligence už je na dosah. Ještě před rokem predikční modely hovořily o tom, že obecná inteligence tady bude někde v roce 2043 a dnes říkají, že na 50 % už to bude v roce 2027, že velmi pravděpodobně brzy k těmto zjištěním dojdeme. Takže uvidíme.

Když to vezmeme z pohledu marketingu, v čem může umělá inteligence do budoucna marketingovým specialistům pomoci?

Tak už nyní se jedná o workflow v kreativních oborech. Osobně zatím používám na denní bázi jen ChatGPT jako brainstorming pomocníka při tvorbě veškerého marketingového contentu. Obsah z toho není zas tak kvalitní, jako když vzejde z lidské hlavy. Ale naopak zase člověk není schopen tvořit v takové kvantitě. Určitě se bude spousta věcí do budoucna automatizovat. Příkladů jako automatizace budou desítky a stovky. Například v naší agentuře Sherpas to bude jeden z hlavních cílů tohoto roku.

Nemůže se ale pak stát, že veškerý obsah bude potom tvořit právě umělá inteligence? Neztratí se kouzlo jazykové a další dovednosti šikovných copywriterů a markeťáků?

Vše nasvědčuje tomu, že veškerý obsah bude tvořit právě umělá inteligence. Bude se jednat o prompt inženýring, což je poměrně nový obor, který řeší to, jakým způsobem my zadáváme příkazy směrem k umělé inteligenci a jak s ní komunikujeme. A toto bude součástí všech oborů. Abych odpověděl na tu druhou část otázky, tak v tuto chvíli je obsah tvořený umělou inteligencí dost generický, ale to se v příštích měsících nebo letech dost pravděpodobně změní.

Miloslav Švarc, Digital marketing strategist z agentury Sherpas Autor: Sherpas.cz

Viděl jsem videonávod, jak si lidé přivydělávají pomocí umělé inteligence. Nechali si od ní složit hudbu nebo nakreslit obrázek a ten potom prodávali na internetu v rámci různých hudebních a fotobank. Nezaplaví tak internet uměle vytvořené produkty, které vlastně postrádají originalitu?

Zajímavá otázka. Umělý content už internet zaplavuje. Otázka je, jak na to bude reagovat trh. To asi nejsme schopni s jistotou predikovat. Jak už jsem naznačoval, mění se určité workflow napříč všemi obory. Někdo bude třeba schopný obhospodařovat více zákazníků, kreativní umělci budou schopni oslovit například širší cílovku. A to mě vlastně přivádí k tomu, že by mohl vzniknout něco jako digitální štempl „handmade“, který by zvyšoval hodnotu služby, produktu nebo obsahu tím, že by zaručil, že ke tvorbě produktu nebyla použita umělá inteligence.

Vidím za tím ale stále více kvantitu než kvalitu. Neztratí se právě ta kvalita kvůli AI?

Jak se to vezme. V tuhle chvíli máme v ruce nástroje, které jsou poměrně hloupé. Ale ve chvíli, kdy u nich sedí člověk, který má dobře nastudovaný prompt inženýring, o kterém jsme se bavili, tak výstupy z toho můžou být velmi kvalitní. A samozřejmě pokud tam dojde ještě k nějaké postprodukci, tak zde máme kooperaci člověka a stroje, kterou prostě člověk nemůže dohnat.

Takže si myslíte, že ta postprodukce tady stále bude?

Stále asi ne. Do budoucna, si myslím, že jakmile přijde ta superinteligence, o které jsme se bavili, tak už postprodukce nebude nutná. Bude tam stále nějaký jako supervizor, nějaký člověk, který bude dohlížet.

Viděl jsem i nástroj, který umí pro firmu vytvořit poutavou webovou prezentaci pomocí umělé inteligence, a to skutečně do pár minut. Neohrozí to potom práci lidí, kteří se takovou tvorbou zabývají profesionálně?

Tento nástroj na tvorbu webových prezentací může být zajímavý pro menší a střední firmy nebo jednotlivce, nicméně pro větší firmy, které mají dalekosáhlejší požadavky na web a jeho funkcionalitu, budou tyto nástroje zatím nedostatečné. Tyto firmy potřebují pro svůj byznys implementovat rozsáhlejší řešení, které zatím není schopna umělá inteligence v širším kontextu pochopit.

A jak byste se takový produkt sestavený pomocí umělé inteligence snažil firmě rozmluvit? Na co byste poukázal jako první?

Nejdříve bych se podíval, jaké jsou požadavky a cíle zákazníka a jestli vůbec existuje nástroj, který toto řešení navrhne. Takže bych mu zatím nic nerozmlouval.