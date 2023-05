Umožněte svým zákazníkům platit bitcoinem. Je to snadnější, než si myslíte

Máte obchůdek, kavárnu či stánek se zmrzlinou a chtěli byste přilákat nové zákazníky, kteří vás navíc ještě zadarmo a dobrovolně budou propagovat ve svém okolí? Umožněte jim u vás platbu bitcoinem. Není to nic složitého, vyjde vás to levněji než přijímat platební karty. A když se dá bitcoinem platit třeba v Alze, není důvod se toho obávat.

Tento návod se hodí opravdu pro drobné podnikatele do různých obchůdků, stánků, cukráren či restaurací. Nehodí se pro velké provozovny, kde platí stovky lidí denně a pracují desítky zaměstnanců. Pro takové provozy je potřeba mít sofistikovanější řešení.

Proč přijímat bitcoin?

zanedbatelné poplatky . Obvyklý fixní poplatek za transakci je v řádu jednotek haléřů a platí jej zákazník. Nikdo vám nesebere procenta z transakce jako u karet.

. Obvyklý fixní poplatek za transakci je v řádu jednotek haléřů a platí jej zákazník. Nikdo vám nesebere procenta z transakce jako u karet. je to jednoduché . Žádné smlouvy, žádný speciální hardware. Stačí vám chytrý telefon nebo tablet s aplikací.

. Žádné smlouvy, žádný speciální hardware. Stačí vám chytrý telefon nebo tablet s aplikací. bitcoin vám nikdo nesebere . Platby jsou konečné. Nehrozí vám zrušení transakce karetní společností.

. Platby jsou konečné. Nehrozí vám zrušení transakce karetní společností. oslovíte nové zákazníky. Bitcoinová komunita se o vás dozví přes sociální sítě a bitcoinové mapy provozoven. Nikdo nesdílí na sociální sítě, že zaplatil kartou nebo hotově. Ale každý bitcoiner rád nasdílí, že u vás lze platit bitcoinem a tím k vám pošle další zákazníky.

Velkou výhodou je, že pokud u vás chce někdo platit bitcoinem, tak to v drtivé většině případů už umí a nemusíte mu nic vysvětlovat. A kdyby se něco nedařilo, dokáže vám i poradit.

Potřebné vybavení (hardware)

Na rozdíl od příjmu platebních karet nepotřebujete pro příjem bitcoinu žádný speciální terminál, nebo dokonce speciální pokladnu. Stačí chytrý mobil, případně tablet. Pokud v obchůdku pracujete sami, klidně to může být váš hlavní telefon, pokud máte trochu větší provozovnu a zaměstnance, doporučuji vyhradit pro platby bitcoinem samostatný přístroj. Stačí vám na to prakticky jakýkoliv chytrý telefon s Androidem nebo iOS. Já osobně jsem fanoušek zařízení od Applu, takže bych pro tyto účely volil nějaký starší model iPhonu za pár tisícovek.

Potřebné vybavení (software)

Když máte připraven telefon nebo tablet, nainstalujte si do něj peněženku pro příjem plateb bitcoinem. Na úplně první osahání a vyzkoušení vystačíte s peněženkou Wallet od Satoshi (přečtěte si její podrobnou recenzi). Stáhněte si ji zdarma z Google Play nebo App Storu. Odkazy na stažení doporučuji najít na webu peněženky, abyste omylem nestáhli jinou aplikaci.

Pro základní nastavení peněženky klikněte vpravo nahoře na ikonku menu a nastavte si v peněžence češtinu a české koruny. Doporučuji vyplnit i váš e-mail, který vám pomůže peněženku obnovit, pokud byste přišli o telefon. Pokud e-mail nenastavíte a přijdete o telefon, přijdete i o bitcoiny! Nic víc pro začátek nastavovat nemusíte.

Přijímáme platbu

Řekněme, že zákazník má ve vašem obchodě nebo restauraci zaplatit 327 Kč. Sáhnete pro mobil, spustíte Wallet od Satoshi a uděláte následující:

kliknete na Přijmout a pak na Ikonku blesku kliknete na Určit částku a na šipečky, abyste mohli zadat požadovanou sumu v Kč a ne v bitcoinu (sat) zadáte 327 Kč a kliknete na Generovat fakturu výsledný QR kód ukážete zákazníkovi zákazník použije svoji peněženku, ofotí QR kód a odešle vám platbu během zlomku vteřiny vaše peněženka ohlásí, že platba dorazila

Poplatky?

Za platbu kartou pravděpodobně odevzdáváte bance 1–2 procenta z částky a ještě vám možná účtuje peníze za pronájem terminálu. Za příjem bitcoinu neplatíte nic. Miniaturní poplatek v haléřích zaplatí zákazník.

Bitcoiny máte v peněžence, co dál?

Bitcoiny zaplacené zákazníky máte v peněžence. Tu si můžete představit jako klasickou pokladnu. Celý den nebo i několik dní do ní vkládáte tržbu a jednou za čas ji pravděpodobně odnesete do banky. S bitcoiny je to podobné. V mobilní peněžence doporučuji držet jen menší sumu peněz, řekněme jednotky tisíc korun. Jakmile je v peněžence více peněz, máte v podstatě tři možnosti:

Uložte bitcoiny do Trezoru

Minimálně ze začátku vám asi bude platit bitcoinem pár lidí měsíčně, takže to nebude představovat významné procento tržeb a můžete si v klidu všechny bitcoiny nechávat. Nejbezpečnější je uložit je do tzv. hardwarové peněženky, což je malé jednoúčelové zařízení podobné USB klíčence, kde jsou bitcony v naprostém bezpečí. Špičkou v oboru je česká firma Trezor, takže doporučuji koupit jejich zařízení. Plně dostačující je základní model Trezor One za cca 1 600 Kč (recenze a návod k použití).

Odeslání bitcoinu do Trezoru je stejně snadné jako platba mezi mobily. V aplikaci Trezor Suite ve vašem počítači, kterou potřebujete k ovládání Trezoru, kliknete zase na Přijmout, ukáže se vám QR kód a ten ofotíte vaší peněženkou Wallet of Satoshi. Tato platba bude tzv. on-chain, což znamená, že se už zapisuje do bitcoinové účetní knihy (blockchain), a proto za ni zaplatíte o trochu větší poplatek než jen při platbě mezi mobily. Proto dává smysl posílat si do Trezoru až větší částky – u bitcoinu se totiž platí poplatek za transakci a je jedno, jak veliká částka se posílá. Pokud vás rozdíl mezi platbami on-chain a „mezi mobily“ (jmenuje se to Lightning Network) zajímá více, přečtěte si článek K čemu je dobrý a jak funguje Lightning Network.

Můžete někomu bitcoinem zaplatit

Pokud budete mít štěstí na osvícené dodavatele, můžete jim zaplatit za zboží nebo služby. Jednoduše v peněžence použijete tlačítko Odeslat – váš dodavatel vám vytvoří fakturu stejně jako vy svým zákazníkům, ofotíte jeho QR kód a máte zaplaceno. Pokud nikdo ve vašem okolí bitcoiny nepřijímá, zkuste jim poslat odkaz na tento článek.

Můžete bitcoiny převést na koruny

Pokud nemáte ve svém okolí nikoho, komu můžete bitcoinem platit a nechcete nebo nemůžete si všechny utržené bitcoiny nechat, můžete je směnit na koruny. Využít můžete například českou směnárnu Anycoin, kde si opět vygenerujete QR kód, ofotíte ho ve Wallet of Satoshi a bitcoiny se z peněženky přesunou do směnárny. Tam už pak dáte jen pokyn na směnu na koruny a ty si necháte poslat na účet. Případně můžete použít českou aplikaci Vexl, která vám pomůže najít ve vašem okolí někoho, kdo od vás bitcoiny koupí. A samozřejmě se taky můžete zeptat svých nových bitconových zákazníků, zda od vás bitcoin nechtějí koupit.

A co volatilita bitcoinu?

Ano, kurz bitcoinu vůči státním měnám kolísá a někdy opravdu výrazně. Pokud se ale na vývoj ceny podíváte s dostatečného odstupu, uvidíte, že cena bitcoinu jde dlouhodobě nahoru a všechny dramatické propady jsou dříve či později vymazány. Je to přesný opak toho, co vidíme u státních měn, jejichž hodnota neustále klesá, a v posledním roce dokonce dvouciferným procentem. A nikdy to nebude jinak – cílem států je měnu neustále znehodnocovat, viz jejich inflační cíle.

Pokud se rozhodnete utržené bitcoiny držet, tak si s každou přijatou platbou cenu vůči koruně neustále průměrujete a v podstatě děláte tzv. DCA nákupy – jednou obdržíte bitcoin ze lepší kurz, jindy za horší, ale dlouhodobě budete vůči koruně v plusu. No a pokud vám volatilita nedá spát, nic vám nebrání bitcoiny směnit na koruny ihned po jejich obdržení.

Dejte na vědomí, že bitcoin přijímáte

Stejně jako na dveře lepíte samolepky karetních společností Visa a Mastercard, nalepte si i samolepku dávající na vědomí, že přijímáte bitcoin. Samolepky vyrábí mnoho lidí i firem. Stačí dát do Google dotaz bitcoin accepted samolepka a vybrat si dodavatele, který se vám líbí.

A co účetnictví?

To je pro mě hodně tenký led, ale dobrý účetní by si s tím měl umět poradit. Pokud nechcete tržby v bitcoinech zatajit, určitě je musíte zanést do účetnictví. Dobrá zpráva je, že v bitcoinové komunitě jsou i účetní, a pokud si s tím ten váš neporadí, určitě rádi poradí. Můžete se také zkusit na detaily zeptat v našich diskusích pro účetní, v našich poradnách anebo opět použít Google a najít si bitcoin friendly účetní firmu.

Závěr

Příjmem bitcoinu pravděpodobně přes noc nezbohatnete, ani zítra nevyhodíte do koše terminál pro platební karty. Bude to pro vás hlavně skvělý marketing zadarmo, protože jak už bylo řečeno na začátku, v bitcoinové komunitě se rychle rozkřikne, že bitcoin přijímáte a spousty jeho fanoušků si to k vám přijde zkusit. A zároveň je to skvělá šance si bitcoin vyzkoušet, pochopit a získat tak náskok před konkurencí.

Článek byl původně publikován na webu autora.