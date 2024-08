V dražbách berňáku nejsou jen produkty Apple. Co dalšího tam nyní najdete?

Dražby zabavených iPhonů a MacBooků brzy končí

Dražba různých modelů iPhonů a Macbooků, a to včetně těch nejnovějších, měla původně probíhat ve třech stanovených prázdninových termínech. První z nich měl být 9. července. Finanční správa ČR se však několik dní před tímto datem rozhodla dražby více rozložit v čase. Z důvodu enormního zájmu jsme jednotlivé dražby více rozložili v čase, abychom minimalizovali riziko přetížení aplikace a jejích případných dočasných výpadků, doplnil k tomu Jiří Žežulka, ředitel Sekce výkonu daní. Finanční správa tedy připravila harmonogram, ze kterého je patrné, že poslední dražby těchto produktů proběhnou od 12. do 15. srpna.

Harmonogram online dražby elektroniky Termíny Časy 9. 7. – 12. 7. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00 15. 7. – 18. 7. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00 22. 7. – 26. 7. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00 29. 7. – 2. 8. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00 5. 8. – 9. 8. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00 12. 8. – 15. 8. 8:00 – 10:00 11:00 – 13:00 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00

V dražbách najdete nejen další produkty Apple

Mezi nově vloženými dražbami do APED jsou čtyři kusy notebooku Apple MacBook Air M1 (konkrétně Apple MacBook Air M1 8 GB/256 GB SSD 13´´ Space Grey) v originálním balení s výrobní pečetí. Jak je u těchto předmětů uvedeno, na adrese https://checkcoverage.apple.com/ je možné podle sériového čísla viditelného na přiložené fotografii ověřit originalitu zboží a datum prvního prodeje. Na výrobky Apple se vztahuje roční mezinárodní záruka od data prodeje, kterou je možno uplatnit u autorizovaných servisů Apple. Pro bližší informace se lze obrátit na technickou podporu Apple, píší dále.

Podobné podmínky platí také u aukce 4 kusů bezdrátových sluchátek Apple AirPods Pro (2nd generation) nebo u chytrých hodinek Apple Watch series 9, 41mm Starlight AI Star Sport Band S/M GPS.

Na začátku září proběhne dražba mobilního telefonu Apple iPhone XS v černé barvě, avšak bez SIM, bez nabíječky s prasklým předním i zadním krytem. Telefon má být funkční a v továrním nastavení. K další technice v nabídce patří například monitory, stolní PC nebo mobilní telefony. V září proběhne dražba HI-FI sestavy Yamaha včetně 5 reproduktorů.

Draží se také dopravní prostředky

Častým předmětem aukcí jsou také dopravní prostředky. U nich bývá častá prohlídka určená k seznámení se s technickým stavem vozidla. Například 20. srpna začíná aukce osobního automobilu FORD FOCUS 1.6 s automatickou převodovkou v šedé barvě. Na vozidle jsou viditelné vady v podobě lehké koroze a promáčknutých dveří. Podle finanční správy je vozidlo pojízdné a stav odpovídá jeho stáří. Podobně je na tom i nákladní automobil VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 nebo osobní automobil ŠKODA OCTAVIA kombi 1.9 s manuální převodovkou, jejichž aukce začíná ve stejný den i čas.

V srpnu proběhnou také aukce elektrovozidel. Jedním z nich je motocykl zn. JINMA J2-P. Jeho technická kontrola je platná do 30. 6. 2029. Lak karoserie se na více místech odlupuje, má drobné oděrky a zrezivělé brzdové kotouče. Finanční správa podotýká, že přítomnost hlavního zdroje pohonu elektrovozidla (akumulátor) ani pomocné baterie nebylo možné ověřit. Správci daně byl předán klíč 1 ks a nabíjecí kabel, nedisponuje osvědčením o registraci vozidla I. a II. Podobným vozidlem je čtyřkolka zn. JINMA J2-P.

Dalším draženým vozem je například osobní automobil JEEP GRAND CHEROKEE v černé barvě. Jeho zjištěné závady jsou místy koroze, promáčkliny, poškozené pravé zadní světlo, uvnitř vozidla značný nepořádek nebo vadná autobaterie s tím, že motor nebylo možné vyzkoušet a skutečný stav vozidla zůstal nezjištěn. Mezi značně opotřebený vůz k využití na náhradní díly pak patří osobní automobil VOLVO-combi bez registračních značek.

Přehled vybraných movitých předmětů v aukci APED

Přehled dražených předmětů Předmět Výše nejnižšího podání Minimální příhoz Zahájení dražby 4 ks Apple AirPods Pro (2nd generation) 10 800 Kč 300 Kč 21. 8. 10:00 4 ks Apple MacBook Air M1 42 000 Kč 1 000 Kč 4. 9. 2024 16:00 4 ks Apple Watch series 9 20 000 Kč 500 Kč 28. 8. 2024 10:00 Čtyřkolka zn. JINMA J2-P – elektrovozidlo 28 000 Kč 1 000 Kč 22. 8. 2024 9:30 FORD FOCUS 1.6 11 000 Kč 500 Kč 20. 8. 2024 8:00 HI-FI sestava Yamahavčetně 5 reproduktorů 1 500 Kč 100 Kč 11. 9. 2024 8:00 Mobilní telefon Apple iPhone XS 200 Kč 50 Kč 4. 9. 2024 9:30 Mobilní telefon XIAOMI Redmi Note 8T 1 000 Kč 100 Kč 28. 8. 2024 8:00 Monitor k PC ASUS 1 500 Kč 100 Kč 22. 8. 2024 8:30 Monitor k PC Philips 1 100 Kč 100 Kč 22. 8. 2024 9:15 Motocykl zn. JINMA J2-P – elektrovozidlo 30 000 Kč 1 000 Kč 22. 8. 2024 9:00 Osobní automobil – JEEP GRAND CHEROKEE 25 000 Kč 500 Kč 23. 8. 2024 10:00 Osobní automobil Škoda Superb 120 000 Kč 3 000 Kč 4. 9. 2024 9:00 Osobní automobil Volkswagen Golf 18 000 Kč 500 Kč 26. 8. 2024 8:00 Osobní vozidlo ŠKODA CITIGO 50 000 Kč 1 000 Kč 5. 9. 2024 9:00 Stolní PC + monitor Samsung 1 000 Kč 100 Kč 4. 98. 2024 8:30 ŠKODA OCTAVIA kombi 1.9 13 000 Kč 500 Kč 20. 8. 2024 8:00 VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 23 500 Kč 500 Kč 20. 8. 2024 8:00 VOLVO-combi, S SW79, SW7932AO /V70/ 3 500 Kč 200 Kč 26. 8. 2024 8:00

Jak se zapojit do dražby?

Přístup do APED získá žadatel po online registraci, vyplnění žádosti a ověření identity. Identita žadatele se ověřuje pouze při registraci do aplikace, a to pomocí datové schránky, uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím služby NIA ID či bankovní identity. Ověřit identitu žadatele je možné také osobně na finančním úřadě.

Jak jsme již psali, do dražby se tedy může přihlásit subjekt se zřízeným uživatelským účtem, a to u dražby bez stanovené dražební jistoty buď před zahájením dražby, nebo kdykoliv během jejího trvání. V případě dražby se stanovenou dražební jistotou je přihlášení do dražby možné jen před jejím zahájením, a to tak, aby bylo možné ve stanoveném termínu složit dražební jistotu. Tato platba musí být ve stanoveném termínu připsána na účet správce daně. Přihlášením se do dražby uživatel vyjadřuje souhlas se zněním Podmínek pro provádění elektronických dražeb (Dražební řád), platným ke dni podpisu dražební vyhlášky.

Galerie dražených předmětů