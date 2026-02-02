Velká změna v hlášení důchodů: Co je od nového roku jinak?

Přiznání důchodu, jeho odebrání nebo změny v důchodovém statusu zaměstnance přestaly být jejich odpovědností. Tyto informace si zdravotní pojišťovny nově zajistí samy, přímo z registrů státu.
Podle Všeobecná zdravotní pojišťovna tak zaměstnavatelům výrazně ubude administrativní zátěž, která byla dlouhodobě považována za nadbytečnou a náchylnou k chybám.
Proč museli zaměstnavatelé důchody hlásit dříve
Dosud byl systém nastaven tak, že zaměstnavatelé museli aktivně hlásit, zda jejich zaměstnanec pobírá starobní, invalidní nebo jiný důchod. Důvod byl jednoduchý. U státních pojištěnců hradí zdravotní pojištění stát, nikoliv zaměstnavatel. Aby pojišťovna správně určila, kdo je plátcem pojistného, potřebovala tyto informace právě od zaměstnavatelů.
V praxi to ale znamenalo sledování citlivých osobních údajů, časté změny a riziko sankcí při opožděném nebo chybném hlášení. Digitalizace státní správy nyní umožňuje, aby si tyto údaje pojišťovny předávaly automaticky bez zapojení firem.
Co zaměstnavatelé hlásit musí i nadále
Úplně bez povinností ale zaměstnavatelé nezůstanou. Beze změny zůstává nutnost nahlásit nástup zaměstnance do práce a ukončení pracovního poměru, a to do osmi dnů. Stejná lhůta platí i pro oznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnance.
U pracovníků na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se nadále budou nástupy a ukončení zaměstnání hlásit do 20. dne následujícího měsíce. Tyto základní evidenční povinnosti se tedy nijak neruší.
Změny lhůt u mateřské a rodičovské dovolené
Jedinou oblastí, kde zaměstnavatelé i po roce 2026 zůstávají aktivní, je nástup na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Tyto skutečnosti bude nově nutné oznamovat souhrnně za celý měsíc, a to nejpozději ke dni splatnosti pojistného, tedy do 20. dne následujícího měsíce.
Osmidenní lhůta naopak zůstává zachována u hlášení změn zdravotní pojišťovny nebo změn na straně zaměstnavatele. Systém se tak sjednocuje a zpřehledňuje.
