Podnikatel.cz  »  Právo  »  Velká změna v hlášení důchodů: Co je od nového roku jinak?

Velká změna v hlášení důchodů: Co je od nového roku jinak?

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Důchodkyně si čte dopis na sedačce
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
S novým rokem už zaměstnavatelé nemusí zdravotním pojišťovnám oznamovat většinu skutečností týkajících se tzv. státních pojištěnců. Například důchodců.

Přiznání důchodu, jeho odebrání nebo změny v důchodovém statusu zaměstnance přestaly být jejich odpovědností. Tyto informace si zdravotní pojišťovny nově zajistí samy, přímo z registrů státu.

Podle Všeobecná zdravotní pojišťovna tak zaměstnavatelům výrazně ubude administrativní zátěž, která byla dlouhodobě považována za nadbytečnou a náchylnou k chybám.

Od ledna končí povinnost hlásit přiznání či odebrání důchodu Přečtěte si také:

Od ledna končí povinnost hlásit přiznání či odebrání důchodu

Proč museli zaměstnavatelé důchody hlásit dříve

Dosud byl systém nastaven tak, že zaměstnavatelé museli aktivně hlásit, zda jejich zaměstnanec pobírá starobní, invalidní nebo jiný důchod. Důvod byl jednoduchý. U státních pojištěnců hradí zdravotní pojištění stát, nikoliv zaměstnavatel. Aby pojišťovna správně určila, kdo je plátcem pojistného, potřebovala tyto informace právě od zaměstnavatelů.

V praxi to ale znamenalo sledování citlivých osobních údajů, časté změny a riziko sankcí při opožděném nebo chybném hlášení. Digitalizace státní správy nyní umožňuje, aby si tyto údaje pojišťovny předávaly automaticky bez zapojení firem.

Průkazka pro důchodce, co zajistí slevy, přeci jen existuje. Není ale od sociálky Přečtěte si také:

Průkazka pro důchodce, co zajistí slevy, přeci jen existuje. Není ale od sociálky

Co zaměstnavatelé hlásit musí i nadále

Úplně bez povinností ale zaměstnavatelé nezůstanou. Beze změny zůstává nutnost nahlásit nástup zaměstnance do práce a ukončení pracovního poměru, a to do osmi dnů. Stejná lhůta platí i pro oznámení změny zdravotní pojišťovny zaměstnance.

U pracovníků na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti se nadále budou nástupy a ukončení zaměstnání hlásit do 20. dne následujícího měsíce. Tyto základní evidenční povinnosti se tedy nijak neruší.

školení pri začínající mzdové účetní

Nová povinnost zaměstnavatelů: Musí povinně příspívat na penzi Přečtěte si také:

Nová povinnost zaměstnavatelů: Musí povinně příspívat na penzi

Změny lhůt u mateřské a rodičovské dovolené

Jedinou oblastí, kde zaměstnavatelé i po roce 2026 zůstávají aktivní, je nástup na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Tyto skutečnosti bude nově nutné oznamovat souhrnně za celý měsíc, a to nejpozději ke dni splatnosti pojistného, tedy do 20. dne následujícího měsíce.

Osmidenní lhůta naopak zůstává zachována u hlášení změn zdravotní pojišťovny nebo změn na straně zaměstnavatele. Systém se tak sjednocuje a zpřehledňuje.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Seriál: Senior
Přečtěte si všechny díly seriálu Senior nebo sledujte jeho RSS
Ikona

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Přínosy a rizika používání umělé inteligence v HR

Čech učí s dcerou Ursuly von der Leyen počítače číst planetu

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).