Velký rozcestník změn v roce 2023, které se týkají podnikatelů

Všem OSVČ se zřídí datové schránky

Nově budou povinně zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám. Datové schránky budou zřízeny také každé právnické osobě, která ji ještě nemá. Tedy těm, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností. Zřizování a zpřístupňování datových schránek bude probíhat postupně dle dikce zákona, tedy v období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023.

S vlastnictvím datové schránky se pojí určité povinnosti. Podle § 72 odst. 6 daňového řádu platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí formulářové podání učinit pouze elektronicky.

Řada OSVČ se však může i letos (tedy přiznání za rok 2022) povinnému elektronickému přiznání vyhnout. Datová schránka je totiž zpřístupněna prvním přihlášením do ní, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů. Kdo chce podat přiznání papírově, může tak učinit i do dvou týdnů poté, co mu úřad datovou schránku zřídí a pošle mu přihlašovací údaje (nesmí ji však zpřístupnit přihlášením).

Paušální daň pro OSVČ

OSVČ, které splní určité podmínky, mají možnost se prostřednictvím jedné paušální platby zbavit povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Od roku 2023 se zvýšila hranice příjmů ze samostatné činnosti, kterou musí OSVČ pro vstup do paušálního režimu daně splnit, na 2 miliony korun. Kvůli širokému rozpětí příjmů paušalistů není měsíční paušální záloha pro všechny OSVČ ve stejné výši, jako byla dříve, ale zavedla se 3 pásma odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka.

V prvním pásmu je paušální daň stanovená stejně jako v současnosti, tedy z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. Pro rok 2023 jde o částku 6208 Kč. V druhém pásmu se platí 16 000 Kč a ve třetím 26 000 Kč.

Pro vstup do paušálního režimu stačí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Čas na podání oznámení mají OSVČ jen do 10. ledna.

Zdravotní a sociální pojištění

OSVČ, které nejsou v režimu paušální daně, se tradičně mění zálohy na zdravotní a sociální pojištění. U zdravotního pojištění se minimální záloha zvyšuje na 2722 Kč. OSVČ, které v roce 2022 platily zálohy nižší než 2722 Kč, musí změnit výši záloh již za leden 2023. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února.

Minimální měsíční záloha na důchodové pojištění pro hlavní činnost činí od roku 2023 celkem 2944 Kč, pro vedlejší výdělečnou činnost 1178 Kč.





Slevy na pojistném

Od 1. února 2023 si mohou zaměstnavatelé (při splnění všech zákonem požadovaných podmínek) uplatnit slevy na pojistném při zaměstnání dotčených skupin zaměstnanců s kratší týdenní pracovní či služební dobou.

Hranice příjmů pro podání přiznání se zvýší

Od roku 2023 se také zvýšila minimální roční výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání, a to na 50 000 Kč. V návaznosti na zvýšení částky minimální výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání z 15 000 Kč na 50 000 Kč došlo stejným způsobem ke zvýšení této částky upravené v rámci podmínek pro vstup poplatníka do paušálního režimu. Nově tedy OSVČ v paušálním režimu mohou mít kromě příjmů ze samostatné činnosti i ostatní příjmy, včetně příjmů z nájmu či z kapitálového majetku, do 50 000 Kč a nemusí nic řešit.

Zvýšení stravovacího paušálu

Výše stravného v roce 2023 ovlivní i stravování zaměstnanců. Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne zaměstnanecký benefit formou peněžitého příspěvku, tzv. stravenkového paušálu, navýšit. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. V roce 2023 se tak bude jednat o částku 107,10 Kč (70 % z 153 Kč).

Zvýšení limitu pro registraci k DPH

U DPH se zvýšil roční limit pro povinnou registraci k dani z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč. Ti, kteří doposud nepatřili mezi plátce DPH a překonali v prosinci hranici obratu 1 milionu korun (a nepřesáhli 2 miliony), nic řešit nemusí a plátci DPH se nestanou.

Kdo má obrat v rozmezí 1 a 2 milionů korun a nestihl v mimořádné lhůtě do 8. prosince registraci k DPH zrušit, může požádat o zrušení registrace k DPH (až od února 2023) podle standardních ustanovení zákona o DPH a při splnění všech zákonných podmínek bude žádostem vyhověno.

Změna pokut u kontrolních hlášení

OSVČ a společnostem s ručením omezeným s jedním společníkem – fyzickou osobou se sníží pokuty za prohřešky u kontrolních hlášení na polovinu. Rovněž se bude nově odpouštět automaticky i jedna pokuta ve výši 10 000 Kč.

Aby se poloviční výše pokuty aplikovala v případě společnosti s ručením omezeným, musí být splněny následující podmínky

forma s. r. o.

jediný společník

skutečnost, že společník je fyzická osoba.

Splnění těchto podmínek se bude zkoumat vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit pokutu, nebo ke dni vzniku společnosti, pokud by tato společnost vznikla po 1. dni tohoto kalendářního čtvrtletí.

Zavedení nové daně, tzv. windfall tax

Dočasná mimořádná daň, tzv. windfall tax, bude od roku 2023 fungovat jako 60% daňová přirážka, která bude aplikovaná na nadměrný zisk stanovený jako rozdíl mezi základem daně v daném roce a průměrem základů daně za poslední 4 roky (jde o roky 2018 – 2021) navýšeným o 20 %.

Nová daň se týká podniků v odvětvích, ve kterých dochází ke vzniku neočekávaných zisků, tedy výroby a obchodu s elektřinou a plynem, bankovnictví, těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů. V bankovním sektoru windfall tax dopadne na firmy s čistým úrokovým příjmem nad 6 mld. Kč za předcházející rok, což je dle definice České národní banky hranice oddělující velké a střední či malé banky. V oblasti výroby a distribuce energií se budou posuzovat celé holdingy. Pokud má daný holding z dotčené činnosti více než 2 mld. Kč ročně, bude se na společnosti tohoto holdingu s činností v daných oblastech aplikovat windfall tax.

Zvýšení spotřební daně z tabáku

Od 1. ledna 2023 došlo k pětiprocentnímu navýšení všech sazeb spotřební daně z tabákových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků.

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2023 se zvýšila minimální měsíční mzda z 16 200 Kč na 17 300 Kč a u hodinové sazby z 96,40 Kč na 103,80 Kč. Současně došlo k navýšení tzv. zaručené mzdy, ale pouze ve dvou skupinách, a to v první a osmé (nejnižší a nejvyšší). Druhá až sedmá skupina zůstala na úrovni roku 2022.

Prodloužení mimořádných odpisů

Prodlužují se mimořádné odpisy na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022 a 2023. Způsob stanovení mimořádných odpisů je stejný, jako byl u tohoto hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Nadále je tedy možné majetek zařazený v první odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let, a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let.

Mimořádné odpisy se stanoví za kalendářní měsíce, a to tak, že majetek zařazený v první odpisové skupině se odepíše rovnoměrně do 100 % vstupní ceny a majetek zařazený ve druhé odpisové skupině se odepíše v prvních 12 měsících do výše 60 % vstupní ceny a v následujících 12 měsících do 40 % vstupní ceny.

Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady

Tradičně také dochází ke změně tuzemských cestovních náhrad pro rok 2023, které se během loňského roku měnily hned čtyřikrát. Pro stanovení sazeb stravného je určující vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty.

Vyhláškou se rovněž mění výše zahraničního stravného pro rok 2023. Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace zaměstnancům v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování.

Osvobození od daně z příjmů z bezúplatného převodu

V neposlední řadě se zpětně osvobodí zejména bytová družstva od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce. Jedná se o bytové domy, které byly postaveny v letech 1995–2007 za pomoci dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení nebo z programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury a u nichž se obec zavázala bezúplatně nebo za 1 Kč a zpravidla po uplynutí 20 let převést svůj podíl na bytovém domě většinou na bytové družstvo.

Pravidla počítání slev

6. ledna nabyde účinnosti novela, která přináší změny zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Jednou z oblastí, na které se zákon zaměřuje, je uvádění slev. Pravidla, která se nově zavádí, mají pomoci k odstranění umělého navyšování cen před slevou. Obchodníci budou muset nově veškerá oznámení o slevě uvádět z nejnižší ceny, za kterou zboží prodávali v rozmezí 30 dnů před poskytnutím slevy.

Velké změny pro e-shopy

Kromě výše zmíněných pravidel pro uvádění cen přináší novela i řadu dalších novinek, které se týkají e-shopů. Bude například zakázáno zveřejňovat falešné nebo zkreslené recenze a prodejci budou muset kontrolovat, že hodnocení udělili skutečně lidé, kteří si výrobek zakoupili nebo ho užili. E-shopy budou muset rovněž uvádět informace o tom, zda a jak zajišťují, aby jimi zveřejněné recenze pocházely od spotřebitelů, kteří si výrobek nebo službu skutečně pořídili.

Nově bude také stanovena hierarchie práv z vadného plnění. Primárním způsobem bude stanovené odstranění vady, které však bude mít dvě podoby, a to buď dodání nové věci bez vady, nebo opravu věci.

Konec EET

Původně se měla elektronická evidence tržeb (EET) v roce 2023 opět spustit. Stávající vládní koalice ale nakonec prosadila její plné zrušení.