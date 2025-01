Velký rozcestník změn v roce 2025, které se týkají podnikatelů

Zvýšení záloh na sociálním a zdravotním pojištění OSVČ

OSVČ se v roce 2025 zvýšily minimální zálohy sociálního pojištění. Loňský konsolidační balíček totiž zvyšuje minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % v roce 2023 až na 40 % průměrné mzdy v roce 2026, tj. o 5 procentních bodů ročně. Zároveň se OSVČ zvýšil vyměřovací základ u sociálního pojištění z 50 na 55 % základu daně. Tradičně se navíc zvýšila průměrná mzda a stejně tak i minimální zálohy. Pro rok 2025 to znamená dohromady zvýšení minimální zálohy sociálního pojištění z 3852 Kč na 4759 Kč u OSVČ hlavních a ze stávajících 1413 Kč na 1496 Kč u OSVČ vedlejších.

Výjimku nicméně i nadále mají začínající OSVČ hlavní, pro které je minimální vyměřovací základ v prvních dvou letech podnikání stanoven na úrovni 25 % průměrné mzdy. Pro ně budou v roce 2025 platit minimální zálohy ve výši 3399 Kč.

S novým vyměřovacím základem se mění i výše záloh na zdravotní pojištění. Minimální záloha na zdravotní pojištění se tak pro rok 2025 zvýší z 2968 Kč na 3143 Kč.





Zvýšení paušální daně OSVČ

Růst minimálních záloh má dopad i do systému paušální daně OSVČ. V roce 2025 činí paušální daň v prvním pásmu 8716 Kč měsíčně (5473 Kč sociální pojištění, 3143 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). V druhém pásmu OSVČ i nadále hradí 16 745 a ve třetím 27 139 Kč.

OSVČ musí s ČSSZ komunikovat elektronicky

OSVČ, které mají zpřístupněnou datovou schránku ze zákona, musí ode dneška činit vybraná podání pouze elektronicky i v oblasti sociálního a nemocenského pojištění OSVČ. U nemocenského pojištění se jedná o přihlášku k dobrovolnému nemocenskému pojištění OSVČ a o podání žádosti o dávky nemocenského pojištění, tedy o peněžitou pomoc v mateřství, o dlouhodobé ošetřovné a o otcovskou. U sociálního pojištění je nutné podat elektronicky oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihlášku k účasti na důchodovém pojištění a přehled o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok a o pojistném placeném OSVČ.

OSVČ získaly nárok na ošetřovné

Rozšiřuje se počet pojištěnců, kteří budou mít nárok na ošetřovné. Nově tak o něj mohou žádat i OSVČ. Podmínkou je dobrovolná účast na nemocenském pojištění. Pro OSVČ nově platí stejná úprava, která dosud platila jen pro zaměstnance a týká se podmínek nároku na ošetřovné, podpůrčí doby a výše ošetřovného.

Pracující a OSVČ důchodci mají nižší sociální pojištění

Součástí důchodové reformy je i nahrazení trvalého zvyšování důchodů snížením sazby pojistného o 6,5 p. b. pro všechny starobní důchodce s výdělečnou činností. Snížení pojistného se tak týká jak zaměstnaných seniorů, tak důchodců OSVČ. Poprvé bude možné uplatnit slevu za měsíc leden 2025, tj. při splatnosti pojistného za tento měsíc do 20. února 2025.

Další změny u sociálního pojištění OSVČ

U sociálního pojištění OSVČ nastaly i další změny. Vzhledem k tomu, že v současnosti je skoro všem žádostem o snížení zálohy vyhověno pro splnění podmínek, nově se podává jen oznámení o snížení záloh nebo jejich neplacení místo žádosti.

OSVČ dále nově nemohou po podání přehledu za kalendářní rok měnit nebo rušit datum oznámení o zahájení nebo ukončení činnosti, o zániku oprávnění vykonávat činnost nebo o pozastavení činnosti a ani dodatečně oznamovat skončení důvodů pro vykonávání vedlejší samostatné výdělečné činnosti, pokud vznik nebo trvání těchto důvodů oznámily v průběhu kalendářního roku, za který přehled podávají.

Elektronizace dávek nemocenského pojištění

Dávky, které byly ještě postaveny čistě na listinné podobě, už půjde vyřídit jen elektronicky. Papírový tiskopis rozhodnutí o dávce může být vystavován pouze v odůvodněných případech (např. technický výpadek). Lékařům se nezavedly žádné nové povinnosti, změnila se jen forma dokumentu z listinné podoby na elektronickou. To se ostatně týká i dočasné pracovní neschopnosti. Elektronický je i dosavadní průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce.

Zaměstnavatele lze delegovat k jakékoli ČSSZ

Zaměstnavatelé mohou být nově delegováni ke kterékoli Územní správě sociálního zabezpečení. Nově vzniklým zaměstnavatelům pak ČSSZ určí, která Územní správa sociálního zabezpečení (ÚSSZ) bude pro ně místně příslušná z hlediska plnění povinností v oblasti nemocenského pojištění.

Zastropování zaměstnaneckých benefitů se zvýšilo

U benefitů ve formě pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení nebo pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis nově platí daňové osvobození až do výše průměrné mzdy. Pro rok 2025 jde tedy o 46 557 Kč.

U benefitů ve formě použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, poskytnutí rekreace nebo zájezdu, použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele nebo tělovýchovných a sportovních zařízení nebo poskytnutí příspěvku na kulturní nebo sportovní akce nebo příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy, pak zůstane samostatný limit ve výši poloviny průměrné mzdy.

Jestliže bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnanecké benefity v plném rozsahu, bude u jednoho zaměstnance od daně a tím i od odvodů pojistného osvobozený o nepeněžní příjem v částce 46 557 Kč na zdraví a 23 278 Kč na ostatní benefity. Celkově tedy 69 835 Kč.

Úprava zaměstnaneckých akcií

Dřívější režim pro zaměstnanecké akcie (tj. odložení zdanění) se aplikuje dobrovolně. Nově je možné se rozhodnout zdanit benefit ze zaměstnaneckých akcií okamžitě (stejně jako do roku 2023) nebo za podmínek, které jsou vyjmenovány v § 6 odst. 14 zákona o daních z příjmů.

Zvýšení limitu pro pojistné u dohody o provedení práce

Přestože se plánovaná pravidla pro rok 2025 několikrát měnila, nakonec ode dneška došlo jen ke zvýšení limitu pro odvody pojistného ze stávajících 10 tisíc Kč na 25 % průměrné mzdy. Protože průměrná mzda, ze které se limit počítá, činí pro letošní rok 46 557 Kč, hranice pro pojistné je 11 500 Kč. Pozor ovšem ještě na jednu změnu v této oblasti. Zatímco do konce loňského roku se platilo pojistné, pokud byl zaměstnancům zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč (čili aspoň 10 001 Kč), nově stačí ve výši aspoň 25 % (11 500 Kč). Částka 11 500 Kč už tak zakládá povinnost platit pojistné.

Rozvrhování práce zaměstnancem

Nově vznikla také možnost rozvržení práce zaměstnancem, a to pro pracovní poměry i dohody. Samorozvrhovat jde i na pracovišti zaměstnavatele.

Změny u koeficientů daně z nemovitých věcí

Konsolidační balíček zavedl také změnu v oblasti koeficientů, která však nabyla účinnosti až od letošního roku. Od roku 2025 skončil koeficient 1,5, přičemž obce ale mají možnost pro podnikatele a další typy staveb, kterých se koeficient 1,5 týkal, zavést speciální místní koeficient. Další novinkou je, že od letošního roku už nelze snížit základní koeficient k dani, půjde jen o jednu kategorii zvýšit.

Změn doznal i místní koeficient, který lze nově stanovit 5 způsoby: pro celé území obce, jednotlivé katastrální území, jednotlivý městský obvod nebo městskou část, jednotlivou skupinu nemovitých věcí (např. rekreační budovy) a jednotlivou nemovitou věc. Pokud město stanoví více místních koeficientů, pro každou nemovitost se vždy počítá jen jeden.

Vzhledem ke změnám koeficientů změnila většina okresních měst vyhlášku, přičemž řada z nich toho využila ke změně výše daně. Server Podnikatel.cz sestavil velký přehled, jak se daň v jednotlivých městech mění.

Změna počítání limitu pro registraci k DPH

Nově se má obrat pro registraci k DPH počítat za kalendářní rok, s čímž souvisí i nové nastavení vzniku plátcovství. Malé podniky, které v průběhu roku překročí obrat 2 mil. Kč, se stanou plátcem DPH až od 1. ledna následujícího kalendářního roku. Avšak v případě, kdy obrat překročí částku 2 536 500 Kč (společná unijní částka 100 tis. EUR), stanou se plátci DPH hned následující den. Ode dne překročení této částky budou mít podnikatelé 10 pracovních dnů na podání přihlášky k registraci (ne tedy 15 dnů jako v současnosti).

Zákon také rozšířil možnosti v oblasti nedobytných pohledávek nebo nově zavedl institut vrácení DPH v případě bezdůvodného obohacení. Plátci DPH je také od 1. ledna 2025 umožněno podat daňové přiznání za zdaňovací období kalendářní čtvrtletí, pokud výše obratu za uplynulý kalendářní rok nepřekročila částku 15 mil. Kč (v minulosti to bylo jen 10 mil. Kč).

Zvýšení daně z lihu

V návaznosti na ozdravný balíček pokračuje zvýšení sazby spotřební daně z lihu. V roce 2025 se navýší o 10 % a následně v roce 2026 o 5 %. Pro nadbytečnost se od roku 2025 zrušilo registrační řízení ke spotřební dani a zůstává pouze řízení povolovací, ze kterého bude správce daně automaticky zjišťovat většinu dnes získávaných údajů, např. údaje o bezdlužnosti.

Zvýšení daně z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a zavedení daně z alternativních výrobků

Od 1. ledna 2025 došlo také ke zvýšení sazeb spotřební daně z cigaret, tabáku ke kouření, doutníků a cigarillos o 5 %. Stejným tempem porostou sazby spotřební daně u těchto výrobků i v letech 2026 a 2027. V letech 2025–2027 dojde také k navyšování sazeb spotřební daně u zahřívaného tabáku, a to tempem 15 % ročně.

Zvýšení sazeb spotřební daně se aplikuje i u alternativních tabákových výrobků. Sazba spotřební daně z náplní do elektronických cigaret činí v roce 2025 5 Kč/ml, v případě nikotinových sáčků 0,8 Kč/g. Sazby porostou i v následujících dvou letech. V případě náplní do elektronických cigaret sazba spotřební daně v roce 2027 dosáhne úrovně 10 Kč/ml, u nikotinových sáčků to bude 1,7 Kč/g.

Vracení spotřební daně u tzv. zelené nafty

Zemědělci mohou od roku 2025 žádat o vratku části spotřební daně ze zelené nafty, tedy nafty prokazatelně používané pro rostlinnou nebo živočišnou výrobu, dvakrát ročně, namísto dosavadní jedné žádosti. Změna se vztahuje na ty subjekty, které uplatňují vratku daně vyšší než 50 000 Kč za rok.

Snížená sazba spotřební daně pro malé nezávislé pivovary

Malé pivovary vzájemně hospodářsky a právně závislé mohou nově při splnění několika podmínek (limit výroby, výrobní nezávislost) dosáhnout ze zákona na sníženou sazbu spotřební daně z piva a hledí se na ně jako na malé nezávislé pivovary.

Úprava zdaňovacího období pro malé plátce daně z elektřiny

Plátci daně z elektřiny, kteří mají daňový základ nižší než 350 MWh ročně (což odpovídá výši daně cca 10 000 Kč ročně), mají nově prodlouženo zdaňovací období z kalendářního měsíce na kalendářní pololetí. Dotčený plátce bude podávat dvě daňová přiznání ročně namísto stávajících dvanácti, čímž dojde ke značnému snížení jeho administrativní zátěže.

Nová podmínka pro obchodování s cennými papíry a podíly v obchodní korporaci

Od 1. ledna 2025 se zavádí limit pro osvobození od daně na příjmy z prodeje cenných papírů a podílů v souhrnné výši 40 mil. Kč za rok. Tento limit se vztahuje na příjmy, u kterých byl splněn tzv. časový test, a to v případě cenných papírů 3 roky a v případě obchodních podílů 5 let. Pokud došlo k prodeji cenného papíru/obchodního podílu v roce 2024, ale peněžní prostředky budou příjemci vyplaceny až v roce 2025, spadají tyto příjmy do nově zavedeného limitu 40 mil. Kč.

Zvýšení minimální mzdy a zavedení valorizačního mechanismu

Od roku 2025 se výše minimální mzdy stanovuje za pomoci valorizačního mechanismus. Nově se minimální mzda vypočítá jako součin predikce průměrné mzdy v národním hospodářství pro příslušný kalendářní rok a koeficientu, který stanoví vláda nařízením na následující dva roky, přičemž se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru. Minimální mzda je tak v tomto roce 20 800 Kč.

Od roku 2025 rovněž došlo ke zrušení zaručené mzdy. Nově je stanoven pouze tzv. zaručený plat pro zaměstnance ve veřejných službách a správě.

Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady

Tradičně také dochází ke změně tuzemských cestovních náhrad pro rok 2025. Pro stanovení sazeb stravného je určující vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty.

Vyhláškou se rovněž mění výše zahraničního stravného pro rok 2025. Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace zaměstnancům v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování.

Změna paušálních náhrad na home office

Mění se i paušální náhrada nákladů spojených s prací na dálku, a to z 4,50 na 4,80 Kč/h.

Změna výpočtu náhradního plnění

Zatímco v minulosti byly všechny tři způsoby plnění povinného podílu zaměstnávat OZP na volném trhu práce rovnocenné, nově jsou zvýhodněni zaměstnavatelé, kteří přímo zaměstnávají OZP v pracovním poměru. Nově se tak výše odvodu do státního rozpočtu, pokud zaměstnavatel nesplňuje 4% podíl OZP, odstupňovala

Kdo zaměstnává:

alespoň 3 % OZP, platí průměrnou mzdu,

alespoň 1 % OZP, platí 2násobek průměrné mzdy,

méně než 1 %, platí 3,5násobek průměrné mzdy.

Firmy, které nezaměstnávají žádné OZP, tak nově platí více.

Zvýšení náhrady mzdy

Náhrada mzdy se každoročně upravuje. Také pro rok 2025 již byly ve Sbírce zákonů sděleny nové redukční hranice pro náhradu i jiné nemocenské dávky. Náhrada mzdy se tak poměrně výrazně zvýšila.

Měrné ceny i u nepotravinářského zboží

Na začátku roku 2025 nabyla účinnosti novela zákona o cenách a také vyhláška o stanovení seznamu druhů balených nepotravinářských výrobků, které podléhají povinnosti být při jejich prodeji spotřebiteli označeny měrnou cenou. Tato povinnost platí sice již dlouho, až do konce loňského roku však nešla vymáhat.

Důchodová reforma

1. ledna 2025 nabyly účinnosti první změny v rámci důchodové reformy. Ta přináší kromě výše zmíněných slev na pojistném pro pracující seniory například i zvýšení sociálního pojištění pro některé zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele náročných profesí se letos pojištění zvýšilo na 26,8 % z vyměřovacího základu stanoveného podle § 5a odst. 1 písm. c), z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 23,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. O 1 p. b. navíc poroste i v dalších letech.

Reforma dále prodlužuje věk odchodu do důchodu, který se zastropuje na 67 letech. Prodloužení věku odchodu do důchodu se nicméně netýká ročníků 1965 a starších. Dále dochází k parametrickým úpravám, které zpomalí růst nově přiznávaných penzí.