Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu nebo vás posadí do čela

Dnes to dělám jinak. Myšlenku si sama připravím, vizualizuji a donesu v takové podobě, že ji tým přijme a rovnou pošle na vývoj. Nebo, a to je to kouzlo, ji rovnou předám kolegům hotovou, že vývoj ani nepotřebuji. A tým se může věnovat dalším věcem.
Co se dozvíte v článku
- Trh nečeká. Nikdy nečekal. Ale teď je to jiné
- Co je vlastně vibe coding
- Appka pro analýzu e-shopu, která vznikla za odpoledne
- Nejde jen o úsporu času. Jde o to, co teď dokážete dodat
- Proč to musí začít u vás, ne u vašeho týmu
- Jak začít
- Tip redakce
To je vibe coding. A pozor, není jen pro programátory.
Trh nečeká. Nikdy nečekal. Ale teď je to jiné
V IT a e-commerce platí jedna brutální pravda: delivery se zrychlila. Ne o trochu. Zásadně. A kdo tohle ignoruje, nebude sežrán jen konkurencí, sežere ho samotný trh.
Nejde o to, že by přišel někdo rychlejší a vzal vám zákazníky. Jde o to, že se změní standardy. Očekávání. Rychlost, kterou zákazník považuje za normální. A pokud stále operujete ve starém rytmu:
nápad → brief → schůzka → iterace → schůzka → vývoj
…tak nesoutěžíte, jen doháníte (nebo ani to ne). Vibe coding tento rytmus rozbíjí. A to v dobrém slova smyslu.
Co je vlastně vibe coding
Vibe coding není konkrétní nástroj ani technologie. Je to způsob práce, kdy pomocí AI nástrojů (Cursor, Claude, Antigravity, Lovable a dalších) dokážete z nápadu udělat funkční prototyp, vizualizaci nebo pracující produkt.
Popis toho, co chcete. Výsledek, který vypadá, jako by za ním stál celý tým.
Zní to jako zkratka? Je to zkratka. Ale ne ve smyslu „odbytá práce“. Ve smyslu „přímá cesta k výsledku“.
Appka pro analýzu e-shopu, která vznikla za odpoledne
Ukážu vám, co to znamená v praxi.
Pracuji s klienty z e-commerce. Opakovaně jsme řešili stejný problém: jak rychle vyhodnotit potenciál konkrétní kategorie produktů a rozhodnout, jestli má smysl do ní investovat čas a klientovy peníze. Dřív to byl ruční proces. Tabulky, výpočty, komentáře tam a zpět. Pokaždé znovu. Pokaždé trochu jinak.
Pomocí vibe codingu jsme s kolegou vytvořili jednoduchou aplikaci. Analytický nástroj postavený přesně na našich kritériích. E-shop zadá svou URL, vybere kategorii a další metriky dle svých preferencí (obrat, podíl nákladů na obratu,..) a nástroj vyhodnotí jeho potenciál výkonu na Srovname.cz. Ukáže výsledek srozumitelně a jasně. Žádná tabulka. Žádné ruční počítání.
Výsledek? Klienti začali vidět během několika minut konkrétní čísla. A protože výpočet potenciálu byl transparentní a rychlý, vzrostl i podíl registrací. Lidé se rozhodovali snáz, protože měli před sebou data. Appka nevznikla po briefu ani třech schůzkách s obchodníkem. Sedla jsem si, popsala jsem, co potřebuji do souhrného dokumentu PRD (Product requirements document) a nechala AI pracovat. Pak jsme to s kolegou doladili a nasadili. Celý proces trval zlomek toho, co by si vyžádal standardní vývoj. A výsledek? Klienti to používají, registrace rostou.
Nejde jen o úsporu času. Jde o to, co teď dokážete dodat
Tohle je místo, kde většina lidí vibe coding nepochopí. Říkají: „ušetřím čas.“ A to je pravda. Ale to je ta menší část příběhu. Častější příběh je tento: za stejný čas dokážete dodat daleko více a daleko lepší věci. Nejen rychleji, ale i lépe, a to proto, že odpadají překlady mezi vaší vizí a realizací. Protože iterujete v minutách, ne v týdnech. Protože váš tým přestane být úzkým místem a začne být akcelerátorem.
Proč to musí začít u vás, ne u vašeho týmu
Tady přijde část, která se někomu nebude líbit. Pokud jste majitel firmy nebo vedoucí pracovník a čekáte, až vám někdo z týmu vysvětlí, jak s tím pracovat, jdete na to špatně. Je to přesně obráceně.
Adaptace musí začít u vás. Ne proto, že jste povinni zvládat všechno. Ale proto, že pokud vy sami nepřijdete na schůzku s prototypem vytvořeným za odpoledne, nemáte morální autoritu požadovat, aby to dělal tým.
Lidé, kteří se nepřizpůsobí efektivnějším a komplexnějším způsobům práce, budou nahrazeni. V IT. V e-commerce. A to neříkám jako hrozbu. Říkám to jako fakt, který platí dnes, ne za pět let.
Jak začít
Nepotřebujete měsíce studia ani technické vzdělání. Ale potřebujete strukturu.
Sama jsem prošla kurzem AI First od Jindry Fáborského, a je to přesně to, co bych doporučila každému, kdo chce začít rychle a správně. Žádná teorie pro teorii. Konkrétní postupy, nástroje a hlavně osvojení způsobu myšlení, který vám umožní začít vibe coding používat v reálné práci.
Tohle není revoluce, která přijde zítra. Je tady dnes. A otázka není, jestli se to naučíte, ale jestli si to dovolíte ignorovat.
