Víc než na cenách záleží na bezpečnosti a počasí. Jaký je byznys lanových center?

Jaká je návštěvnost lanových center?

Návštěvníků chodí přesně tolik, kolik dovoluje počasí. To znamená, že když je pěkně, je Tarzanie naplněná. Když prší, nepřijde nikdo. Což je pochopitelné, vysvětluje v úvodu Milan Michna, jednatel Horského lanového parku Tarzanie. V Lanovém centru PROUD v Olomouci v letošním roce zaznamenali zvýšenou návštěvnost, a to jak u školních výletů, které se po covidu vrátily do běžných kolejí, tak i z řad veřejnosti. Dá se říct, že k nám lidé chodí hodně, ale určitě je stále prostor pro navyšování kapacity. Jsou určitě dny, kdy už lanové centrum praská ve švech. Zatím to však není každý den od dubna do října, doplňuje Vojtěch Matuš.

Jak říká Jiří Matějů z Bohemian Adventures za Monkey Park Pec pod Sněžkou, jejich lanové centrum je navštěvované především o letních prázdninách. Má výborné umístění v centru Pece pod Sněžkou vedle hlavní cesty k lanovce na Sněžku. Je v provozu 15 let a má mnoho stálých klientů. Lidé se sem rádi vracejí. Oproti tomu lanové centrum a 3D bludiště ve Veselí nad Moravou otevřeli teprve 30. června letošního roku. Vzhledem k tomu, že je to horká novinka, na návštěvnost si nemohou stěžovat. Teprve čas ukáže, zda se tento trend udrží či nikoliv. Nahrává nám i umístění, které je situováno v turisticky navštěvované destinaci, a to u přístavu na Baťově kanále. Navíc zde vede i vinařská cyklostezka a je zde spoustu dalších aktivit, které zaručí celodenní program na jednom místě, dodává Andrea Husáková, jednatelka Lanového centra ve Veselí nad Moravou.

Co lanová centra nabízejí?

Olomoucké lanové centrum je výjimečné v tom, že se nachází nedaleko centra Olomouce, ale zároveň je člověk na kraji města a má kolem sebe stromy a hezkou přírodu. Kromě lanového centra a atrakcí ve výškách se v centru nachází také herní zóna, která je určena pro menší děti. K dispozici je také občerstvení. Mimo běžný provoz pořádáme pro návštěvníky různé tematické akce. Jak pro malé děti a jejich rodiče, tak se v poslední době snažíme zaměřit i na studenty, kterých je v Olomouci velký počet, uvedl Vojtěch Matuš.





Horský lanový park Tarzanie najdete pod výletním místem Pustevny. Je unikátní svým rozsahem a celkovou kapacitou, což mu dovoluje uspokojit i nárazové přeplnění areálu. Na pěti trasách různé obtížnosti si najde zábavu každý od 4 do 100 let. Každoročně pořádají Dětský den a také akci s názvem Za jedničky na stromečky, kdy mají návštěvníci jednu trasu překážek zadarmo. V červnu se vždy zaplní Tarzanie dětmi při školních výletech a v létě zase z různých táborů a akcí, které pořádají organizace pracující s mládeží. Pro tyto skupiny máme mnohem levnější vstupné, v podstatě pouze nákladové. Máme zájem na tom, aby děti měly vhodnou možnost bezpečně poznat svoje limity a také je posouvat výše, zdůrazňuje Milan Michna.

Lanové centrum ve Veselí nad Moravou je výjimečné v tom, že celé je tematicky pojato jako vodní svět. Všechny průlezky a překážky jsou ve stylu vodního světa. Jde například o lekníny, chaluhy, rybí hejno atd. Pro návštěvníky mají také pískoviště a malou prolézačku, velkou tabulovou zeď, na kterou si děti s oblibou malují a píší vzkazy. Vytvořili i pracovní listy s různými vybarvovačkami, hádankami a spojovačkami tak, aby se děti pobavily i jinak. Proběhla u nás první hra o poklad, která je rozšířením programu pro děti k zakoupené vstupence. Tuto hru budeme opakovat i v průběhu srpna a děti se můžou těšit na akci Loučení s prázdninami, kdy si pro ně připravíme zajímavý program, prozradila Andrea Husáková.

Okruhy pro dospělé a vyšší nad 140 cm jsou výjimečné úvodním přejezdem z nástupní věže přes peckou přehradu. Celý okruh je umístěn v lese KRNAP a můžete si ho užít nikým nerušeni stranou turistického ruchu letní Pece pod Sněžkou. Návrat na základnu je opět přejezdem přes řeku Úpu, popisuje Jiří Matějů s tím, že dětem do 140 cm nabízí jedinečný dětský Monkey park s individuálním dozorem instruktorů. Zážitkem pro ně jsou dva 30 metrové přejezdy přes řeku Úpu a variabilita překážek. Park jsme rozšířili na 3 okruhy s celkovým počtem 25 překážek. Originalita našeho Monkey parku pro děti spočívá v zážitku spojeném s přirozenou výukou přejištění karabinami pod dozorem instruktorů, upřesňuje dále.

Podívejte se, jaké atrakce najdete v lanových centrech

Zdražování bylo strašákem

Vojtěch Matuš přiznává, že pro ně bylo zdražování letos velký strašák a dotklo se jich. Propad zaznamenali u množství prodaného občerstvení. Naopak u prodaných vstupů a služeb na atrakce propad nebyl. Podle jeho slov návštěvníci raději utratí peníze za zážitek, který jim mohou nabídnout, než aby utráceli za jídlo a pití. Zdražování nás sice zasáhlo, ale díky dostupným cenám za naše služby nám narůstá počet návštěvníků, a to nám zdražení pomáhá kompenzovat, podotýká.

Podle Milana Michny je provoz lanového centra energeticky nenáročný a v podstatě bezuhlíkový, což znamená, že letos zdražovat nemuseli. Rostou jim samozřejmě náklady spojené s platy instruktorů a také náklady na běžné opravy opotřebených částí lanového centra, ale díky vyšší efektivitě nebylo potřeba zvedat cenu vstupného. Další zvýšení provozních nákladů v příštím roce pravděpodobně povede k mírnému zdražení, myslí si. V Monkey parku ponechali téměř stejné ceny a zdražují za poslední roky minimálně. I když se jedná o zbytnou aktivitu, je to aktivita velmi zajímavá a naší klientelou jsou aktivní lidé, kteří investují do sportovních zážitků, shrnuje Jiří Matějů.

Jaké jsou ceny v lanových centrech?

V tabulce jsou ceny za vstupné pro dítě a pro dospělého s tím, že každé lanové centrum má jinak definované dítě (buď je omezeno věkem, nebo výškou, a to zpravidla do 15 let a 120 nebo 140 centimetrů). Vstupné se také liší podle zvolené dráhy, množství atrakcí a podobně.

Lanové centrum Vstupné pro dítě Vstupné pro dospělého Poznámka Gibon Park 110 Kč 290 Kč Jungle Park (Lanové centrum Brno Pisárky) 360 Kč 390 Kč Lanáček Otrokovice 80 Kč – vstup na lana pro dítě ve všední dny Lanové centrum PROUD Olomouc 270 Kč 270 Kč dvanáctka v oblacích – 12 individuálních překážek Lanové centrum Veselí nad Moravou 100 Kč – cena je za dítě + dospělou osobu Lanový park Bedřichov 320 Kč 320 Kč střední okruh v sezóně Lanový park Ostružno 300 Kč 300 Kč Lanový park Slapy 400 Kč 400 Kč zelená trasa Monkey Park Pec pod Sněžkou 300 Kč 350 Kč Offpark Sušice 380 Kč 430 Kč Sambar (Lanový park Kladno) 150 Kč 270 Kč vysoká lanová dráha + nízké překážky Tarzanie (Horský lanový park Ráztoka) 165 Kč 390 Kč

Na provoz má vliv počasí

Andrea Husáková zdůrazňuje, že asi jako všude na podobných atrakcích jim při provozu jde především o bezpečnost dětí. Každý den se tak musí projít před začátkem provozu celé lanové centrum, zkontrolovat všechna ukotvení, posbírat odpadky atd. Vzhledem k tomu, že jsme opravdu nově otevření, řešíme zatím jenom dotahování šroubů a klasické reklamace, které se objeví vždy, když se uvede něco nového do provozu. Laicky řečeno, vychytáváme mouchy, dodává. Podle Jiřího Matějů je potřeba hlídat certifikaci, revize, počasí na horách a kvalitní 100% zajištění bezpečnosti a dohledu nad klientem.