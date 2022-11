Víte, jak vznikl název Jaru? Podívejte se, jak se mycí prostředek měnil v čase

Mycímu prostředku Jar se podařilo to, co jen několika dalším českým (československým) výrobkům, a to stát se pojmem hovorové češtiny a synonymem pro nějaký výrobek. V případě Jaru jde samozřejmě o synonymum pro mycí prostředek na nádobí. Podobně jako další produkty, i Jar získal své jméno od svého tvůrce – Mojmíra Ranného. Ten nový saponát pojmenoval spojením počátečního písmene příjmení tehdejšího ředitele podniku Rakona v Rakovníku, kde se mycí prostředek začal vyrábět, Janečka, spojky „a“ a počátečního písmene svého příjmení.

Obaly se v čase značně proměnily

Na výrobě nového saponátu se sice začalo pracovat již v roce 1955, k zaregistrování Jaru jako ochranné známky prvního československého tekutého saponátového prostředku k mytí nádobí ale došlo až v roce 1959. Na pulty obchodů se Jar dostal v roce 1960 a hned získal na oblibě. Šlo totiž o revoluční novinku, jelikož se k mytí nádobí do té doby používaly pouze prostředky v prášku. Kromě toho, že Jar disponoval skvělými odmašťovacími schopnostmi, měl i dezinfekční účinky. Někteří zákazníci tak Jar dokonce využívali i k čištění domácnosti.

Jar se nejprve prodával ve skleněných čtvrtlitrových a půllitrových lahvičkách, od roku 1965 se ale začal stáčet i do lahví, které byly vyfukovány z průhledné PVC fólie. Nutno ale přiznat, že tento obal na oblíbenosti příliš nezískal, jelikož se horní část obalu musela odstřihnout a lahev již nešla uzavřít. V roce 1973 ovšem na trh přišel nový Jar 75, který se prodával v nové konické lahvi z bílého HDPE plastu s obsahem 450 gramů (tzv. panenka). Tato nová verze Jaru pak získala ocenění na chemickém veletrhu v Bratislavě. Po pěti letech si zákazníci mohli pořídit vylepšený JAR 80 a po dalších pěti pak Jar Prim a Jar Super. Poslední socialistickou generací Jaru se stal Jar 90.

Značky Jar se nešlo zbavit

V roce 1991 zakoupila Rakonu americká firma Procter &Gamble a zkraje to vypadalo, že dny Jaru jsou sečteny. Obchody zaplavily zahraniční mycí prostředky a sám majitel Jaru se chtěl spíše zaměřit na svůj dřívější výrobek Fairy Ultra. Jenže firma brzy zjistila, že Jar zůstává pro Čechy první volbou při výběru saponátu a začala Jar, u kterého se změnila receptura i technologie výroby, propagovat. Řada čtenářů si zajisté dodnes pamatuje televizní reklamu z roku 1994, kdy malá dívka přiběhne ke své mamince, která myje nádobí, a zahlásí: „Hotovo“ a od maminky se jí dostane pochvaly „Hodná holčička“.

V roce 1998 došlo po 20 letech k uvedení nového obalu na trh. Bílou konickou lahev nahradila lahev válcového tvaru z HDPE materiálu s potiskem, který nahradil dosud používané etikety. Tyto lahve se ovšem již nevyráběly na rakonské lince, ale byly nakupovány. O 6 let později se design obalu opět proměnil a lahev získala tvar připomínající ledovec. Pod značkou Jar začaly být rovněž vyráběny a prodávány tablety do myček nádobí. K základním verzím Jaru přibyla v roce 2012 prémiová řada ProDerma, která byla plněná do nové průhledné lahve z polyetylenu (tzv. typ Meta).

Před dvěma lety zažil Jar svůj historicky nejlepší rok z hlediska výroby a ovládl 64 % tuzemského trhu. Letos pak nastala malá revoluce v objemu lahví, kdy se Jar začal díky navýšení obsahu aktivní látky prodávat v lahvích 450, 650, 900 a 1350 ml. V srpnu firma zahájila přístavbu objektu č. 10 (tzv. budova RVHP), pro instalaci nové vysokorychlostní linky Spartacus. Předpokládaný termín spuštění výroby této linky je poslední kvartál fiskálního roku 2016/2017.