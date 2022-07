Monopol České pošty skončil. Přes celní aplikaci lze proclít všechny drobné zásilky

Aplikaci eCeP totiž mohou využít všichni příjemci zásilek do 150 EUR, kterým je zboží dopraveno expresním přepravcem či jinou společností. Nutnost proclívat i zboží nízké hodnoty a hradit z něj DPH platí od loňského září.

I ze zásilek do 22 eur se už platí DPH

Novela zákona o DPH implementující evropské předpisy o DPH, která změnila pravidla v oblasti přeshraničního elektronického obchodování, platí už od loňského října. Novela kromě jiného zavedla povinnost platit DPH i u malých zásilek (do 22 EUR) z třetích zemí. Další novinkou bylo, že i u zásilek do hodnoty 22 EUR se muselo začít podávat elektronické celní prohlášení, a to i u poštovního přepravce.

Nakupující si nicméně může vybrat, zda se nechá zastupovat poštovním operátorem nebo zda si elektronické prohlášení podá sám. Pokud se rozhodne vyplnit prohlášení sám, může moct využít aplikaci eCep Celní správy ČR. Tato aplikace však až do konce letošního června umožňovala lidem podat celní prohlášení pouze u zásilek přepravovaných Českou poštou. Celní správa ovšem aplikaci před měsícem upravila a lze jejím prostřednictvím nově deklarovat všechny zásilky do hodnoty 150 EUR, včetně darů do 45 EUR, dopravovaných jakýmkoli přepravcem, ne pouze Českou poštou.

Pokud chcete vyplňovat skrze eCep, potřebujete:

podací číslo zásilky

základní údaje k zásilce (stanoví legislativa, velmi zjednodušeno oproti standardnímu celnímu prohlášení) – odesílatele, druh zboží, hmotnost, hodnotu zboží a přepravy

zařazení zboží (podle kódů celního sazebníku – k dohledání na webu Celní správy ČR)

elektronickou identifikaci sazby DPH

Elektronickou identifikaci lze učinit například podobně jako na portálu Moje daně. K dispozici je přihlášení přes tzv. e-Identitu. To je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID, první certifikační autoritou a také prostřednictvím bankovní identity.

Kdo se nechá zastupovat, připlatí si

Kdo se rozhodne nechat zastupovat poštovním operátorem, má sice jednodušší administrativu, musí však počítat s tím, že za službu České poště zaplatí. Cena je 97 Kč, pokud adresát zmocnil poštu a dodal potřebné údaje, a 150 Kč bez součinnosti adresáta. Pozor na to, že limit hodnoty zásilky se počítá z hodnoty zboží v ní obsažené, samotné DPH se vypočítává z celkové ceny zásilky, tedy dohromady s poplatkem za dopravu.

Jedinou výjimkou z povinnosti platit DPH jsou dary mezi soukromými osobami do hodnoty 45 EUR, u nichž je sice také nutné podat celní prohlášení, stejným způsobem jako u zásilek do 150 EUR, ale není vám vyměřena platba ani za DPH ani za clo, protože tyto dary jsou od těchto poplatků osvobozeny.

Příklad

Ochranné sklo na mobil v hodnotě 2 USD, hmotnost zásilky 0,03 kg, obyčejná z Číny, adresát zásilky předal údaje a zmocnění přes webový formulář ČP.

USD 2 × 24,05 = 48 Kč + 45 Kč poštovné + 97 Kč odměna ČP = 190 Kč DPH: sazba 21% = 39,90 Kč





Při převzetí zásilky uhradíte částku 137 Kč (39,90 Kč DPH + 97 Kč odměna ČP)

Ochranné sklo na mobil v hodnotě 2 USD, hmotnost zásilky 0,03 kg, obyčejná z Číny, adresát zásilky nepředal údaje.

USD 2 × 24,05 = 48 Kč + 45 Kč poštovné + 150 Kč odměna ČP = 240 Kč DPH: sazba 21% = 51,03 Kč

Při převzetí zásilky uhradíte částku 201 Kč (51,03 Kč DPH + 150 Kč odměna ČP)

Co všechno můžete při nákupu v zahraničním e-shopu platit

DPH

DPH se platí u všech zásilek. Jedinou výjimkou z povinnosti platit DPH jsou dary mezi soukromými osobami do hodnoty 45 EUR.

Clo

Clo se platí u zásilek, jejichž hodnota přesahuje 150 EUR. Rozhodující je vlastní hodnota zásilky (bez nákladů za dopravu, případně dalších nákladů). Výše cla se nicméně stanovuje včetně nákladů za dopravu, případně dalších poplatků.

Náklady na celní řízení

Jestliže podáte elektronické celní prohlášení sami prostřednictvím aplikace eCeP, za celní řízení nic Celní správě ČR neplatíte.

Pokud se necháte někým zastupovat, je třeba počítat s tím, že mu za tuto službu zaplatíte. Existuje však jedna výjimka. V případě, že zboží dopravuje Česká pošta a zároveň jste na e-shopu již zaplatili DPH (v režimu jednoho správního místa), Česká pošta vyhotoví celní prohlášení zdarma.

Doprava

Dopravu zpravidla platíte při nákupu zboží přímo na e-shopu.

Náklady za uskladnění

Pokud zboží zůstává ve skladu dopravce delší dobu, může si říct o náklady za uskladnění. Celní správě se v tomto ohledu nic neplatí.

Celní prohlášení se už podávala od loňského července

Ačkoli se DPH z malých zásilek začalo platit až od října, celní legislativa byla účinná už od července. Tuto změnu totiž upravilo nařízení EU, která působí přímo a nebylo nutné přijímat národní legislativu. U zboží dopravovaného poštovním přepravcem nicméně platila výjimka a do 30. září 2021 nebylo podání elektronického celního prohlášení u zásilek nepřesahujících hodnotu 22 EUR povinné.

Kdy nic řešit nemusíte

Některé zahraniční e-shopy vybudovaly v EU velké sklady, kam navezly zboží ve velkých objemech najednou. Přestože tak zákazník sice zboží kupuje na zahraničním e-shopu, může si však zvolit, že chce zásilku doručit ze skladu ležícího v EU. V takovém případě je DPH již dávno zaplaceno, protože to pro dovozce do EU byla podmínka, aby zboží mohlo být propuštěno na trh (do skladu) v EU. Zákazník v takovou chvíli už nic řešit nemusí a z jeho pohledu se jedná o stejný nákup, jakoby si pořídil zboží v tuzemském e-shopu.