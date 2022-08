Vydržel zájem o obytné vozy a karavany i po covidu? Názory půjčoven se různí

Obliba takzvaného karavaningu během covidu vzrostla, protože se jednalo o bezpečnou volbu cestování. Jak jsme již psali , v rámci něj bylo možné využívat například kempů tak, aby člověk nepřišel téměř s nikým do kontaktu a mohl se spolehnout na vlastní kuchyň i toaletu. V té době si mnoho lidí karavany nebo obytné vozy zakoupilo a půjčovnám tak ubyli zákazníci.

Jak se půjčovnám daří?

V Centru Karavanů A Odpočinku byly termíny přes hlavní sezónu 2022 na 98 % obsazeny a podle Jana Rypela se pomalu plní i mimosezóna a někteří vracející se zákazníci dělají rezervaci na 2023. Podobně se daří i půjčovně obytných vozů a přívěsů Autopark Kyjov. Klientela se nám vrací a stále máme i nové klienty, kteří si tento druh dovolené chtějí vyzkoušet, říká Tibor Zitterbart.

Pavel Sobotovič z půjčovny Jedemkaravanem.cz v Benešově uvádí, že letošní sezóna nepatří mezi nejsilnější a jsou spíše tak na polovině. Podle něj se zdá, že po covidové době se letos všichni rozhodli odjet k moři, což vnímají tak, že za covidu se nemohlo dobře cestovat a omezení rušila odlety atd. Cíleně se na letošní sezóně také podepsalo extrémní navýšení cen pohonných hmot. V loňské sezóně nebyl problém naftu natankovat kolem 30 Kč/litr, letos se nedostanete pod 45 Kč/litr. To je v případě, že chcete cestovat obytným vozem, zásadní nákladová položka. Týdenní cestování se tak může prodražit až o několik tisíc korun, popisuje Pavel Sobotovič dále.

Poptávka je o něco slabší

Půjčovna obytných vozů a přívěsů Autopark Kyjov je na trhu druhým rokem a oproti loňsku je zde poptávka asi o 25–30 % nižší. V Jedemkaravanem.cz je sice reálně poptávka slabší, ale zatímco v loňském roce byla poptávka silná zejména pro hlavní sezónu (červenec a srpen), letos mají více požadavků a objednávek také na květen, červen, září a říjen. Podle Pavla Sobotoviče nelze přehlédnout také fakt, že velké množství potenciálních zákazníků během loňského období zakoupilo vlastní obytné vozy nebo karavany. Možná ze strachu, že z důvodu covidu to bude na dlouhou dobu jediná možná forma cestování.

Určitý vliv má také naše lokace, jsme ve Středočeském kraji, a Praha je velmi blízko nás. V Praze je aktuálně neuvěřitelné množství obytných vozů a vzniklo velké množství menších půjčoven nebo je majitelé půjčují sami. Tím se snížil přesah poptávky na půjčovny mimo Prahu, doplňuje. V Centru Karavanů A Odpočinku je pak zájem o pronájem obytných aut ustálený a velké procento tvoří vracející se zákazníci, tedy opakovaný pronájem. V hlavní sezoně bychom pronajali minimálně další tři auta, přiznává Jan Rypel.

Zákazníky zajímá cena i poradenství

V Centru Karavanů A Odpočinku mají auta vybavena nadstandardně, takže u nich stačí zákazníkům plavky, platební karta a můžou vyrazit za dobrodružstvím. Víc zákazníků chce teď poradenství, kam jet, případně doporučit zajímavosti, myslí si Jan Rypel. Pavel Sobotovič by neřekl, že jejich zákazníci i ti, kteří si jen volají a ptají se na informace, mají stejná očekávání jako v minulosti. Velmi senzitivní jsou na cenu pronájmu a je to často důvod, proč nakonec od rezervace ustoupí. Celkově je cítit, že drahé energie, drahé pohonné hmoty a celkově výrazný nárůst nákladů vlivem inflace a dalších faktorů ovlivňují rozhodování zákazníků, zda si mohou dovolit pronájem obytného vozu, popisuje s tím, že velká většina těchto majitelů obytných vozů si následně uvědomila, že není snadné obytné auto naplno využívat, a proto se snaží nabídnout svá auta k pronájmu. Oproti loňsku, kdy se řešilo více kempování na divoko (bez možnosti připojit elektrický proud), klienti častěji poptávají klimatizaci. Při cestách do zahraničí taky často řešíme dotazy na poplatky za dálnice v jiných zemích a tak dále, přidává Tibor Zitterbart.





Půjčovné roste, ale ne všude

V Autoparku Kyjov vzhledem k zaváděcím cenám loňského roku jejich ceny vzrostly v průměru asi o 5–10 % a také v Centru Karavanů A Odpočinku na přelomu roků 2021 a 2022 zvedali ceny cca o necelé 3 %. Naopak v Jedemkaravanem.cz pro letošní sezónu, i přesto, že i jim rostou vstupní náklady, snížili pro celou sezónu 2022 ceny v řádu stovek korun/den a výrazně také snížili cenu pro vedlejší sezónu a zimní sezónu. Určitě zvažujeme už teď, jak nastavíme ceny pro příští rok. Prostor k navýšení cen spíše nebude, proto předpokládáme, že ponecháme ceny na stejné úrovni, případně je ještě mírně snížíme, potvrdil serveru Podnikatel.cz Pavel Sobotovič.

Problémy na trhu se půjčoven nedotkly

Asociace kempování a karavaningu uvádí, že v prvním pololetí roku 2022 se zvýšil počet vozidel registrovaných jako obytná v Registru silničních vozidel o necelých 2400, a to na 55 855. Jedná se o podstatný nárůst registrací, a to i přesto, že výrobci obytných aut se obecně potýkají s výpadkem dodávek jak základních vozidel, tak i dílů a mnoho obytných vozidel zůstává nedokončených na odstavných plochách. Nedostupnost nových vozidel a dlouhé dodací lhůty, popřípadě vyšší ceny nových vozidel, tak vedly tuzemské zájemce k poohlédnutí se po ojetých vozidlech v zahraničí. Pavel Sobotovič k tomu dodává, že ví, že aktuálně nejsou dodaná auta, která byla objednaná i na začátku roku 2021, ale jich se tento problém netýká.