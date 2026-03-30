Vytahují staré dluhy a tlačí na rychlou platbu

Není nic nepříjemnějšího než zpráva, která vás vyzývá k zaplacení dluhu. Zvlášť když přichází od firmy, kterou si jen matně pamatujete, nebo je podepsaná advokátem. V takové chvíli mnoho lidí raději zaplatí, aby měli klid. Jenže právě to může být chyba.
Výzvy za staré objednávky znovu přibývají
V poslední době se znovu objevují případy, kdy lidé dostávají výzvy k zaplacení částek za nevyzvednuté balíky. Stačí stará objednávka, na kterou už si sotva vzpomenou, a po letech přijde požadavek na úhradu.
Problematikou se zabývá spotřebitelská organizace dTest, která podobné případy eviduje stále častěji.
Jestliže si spotřebitel objednávku zboží rozmyslí, je třeba prodávajícímu zaslat odstoupení od smlouvy. Samotné nepřevzetí balíku nestačí, upozorňuje ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.
Dluh po letech? Může být promlčený
Velkým varováním by měl být časový odstup. Pokud se někdo ozve až po několika letech, je namístě zbystřit.
V praxi jde totiž často o promlčené dluhy. Ty sice formálně existují, ale pokud by se řešily u soudu a dlužník by namítl promlčení, nemusel by je platit. Přesto se je některé firmy snaží vymoci. Často spoléhají na to, že lidé zaplatí ze strachu nebo nejistoty.
Než zaplatíte, raději si vše ověřte
Dostali jste podobnou výzvu? Zachovejte klid a nejdřív si vše prověřte. Zkuste si dohledat, jestli jste s danou firmou skutečně někdy obchodovali. Projděte e-maily, objednávky nebo výpisy z účtu. Pokud si nejste jistí, požádejte o doložení dluhu, kdo ho vymáhá, proč a na základě čeho.
Jak připomíná dTest, klíčové je také zjistit, kdy dluh vznikl. Právě to může rozhodnout o tom, zda ho musíte uhradit.
Exekuce? Není to tak rychlé
Výzvy často pracují se strachem. Hrozí exekucí nebo právními kroky, aby vás přiměly jednat okamžitě.
Ve skutečnosti ale exekuce nepřichází ze dne na den. Aby k ní mohlo dojít, musí existovat pravomocné rozhodnutí soudu nebo jiný exekuční titul, který vám byl řádně doručen.
Bez ověření nic neplaťte
Výzva k zaplacení dluhu ještě neznamená, že musíte hned posílat peníze. V některých případech jde o oprávněný nárok, jindy ale o promlčený dluh nebo snahu využít vaší nejistoty.
Platí proto jednoduché pravidlo: nejdřív ověřovat, až potom případně platit. Právě pár minut navíc vám může ušetřit tisíce korun.