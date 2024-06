Z koníčku si udělala úspěšnou živnost. Její macramé rodinky dělají reklamu samy

Macramé ji nadchlo

Před pár lety zažíval boho styl a macramé boom. Ivona Frydrychová se v něm našla a zamilovala si ho. Občas dala na sociální sítě nějakou fotku její začínající tvorby. Ta sklízela spoustu lajků, tak poté zkusila nafotit a dát nějaké macramé andělky k prodeji na Marketplace. Bylo to před Vánoci, byl o ně obrovský zájem a poté to všechno nabralo rychlý spád. Založila jsem si vedlejší živnost při mateřské dovolené a facebookovou skupinku, kde jsem dávala do alb jednotlivé výrobky. Inzerovala jsem na Marketplace a potom se ta skupina začala plnit a objednávky neustále přibývat, popisuje.

Ivona po technice macramé neboli drhání dlouho pokukovala, našla si několik návodů na YouTube a jednou si pak objednala příze, korálky, kartáč na rozčesávání a vyrobila první macramé andělky. Následovaly lapače snů pro dcery do pokojíčku, zrodil se tak nový koníček a chvíli na to i milovaná práce. Nadchla mě na tom různorodost tvorby od bohémských macramé závěsů na stěny, potahů a polštářů přes závěsy na květináče až právě po postavičky, andělky a sovičky, přiznává s tím, že na macramé je důležitá preciznost a vytrvalost. Ne hned se všechno povede a chce to porozumět základním principům, což jsou uzlíky. Potom už to jde samo, doplňuje.

Macramé rodinky jsou originální a neokoukané

V této oblasti je podle Ivony potřeba neustále sledovat trendy, které se mění, a jít s nimi. Některé postupy už však má automatizované, jsou dané a nemění se. Například těla andělek už tvoří automaticky a bezmyšlenkovitě. Spousta z nich je však personifikovaná a vytváří je na míru podle fotek nebo požadavků a každý výrobek je tak originál. Když jsem začala jednotlivé andělky tvořit na míru obdarovaným jako třeba andělky pro maminky podobné maminkám nebo andělky pro paní učitelky podobné zase jim, napadlo mě vytvořit rovnou tak celou rodinku na míru. A začaly tak vznikat první rodinky, které si zákazníci natolik oblíbili, že jsou součástí objednávek dodnes, vysvětluje Ivona vznik macramé rodinek.





Je to zmenšenina rodiny s příjmením, textem nebo citátem na obruči ozdobené květinami. Jde o interiérovou dekoraci, kterou si často zákazníci dávají i jako věnec nebo jmenovku na dveře, a zároveň je to oblíbený dárek novomanželům ke kolaudacím, babičkám k narozeninám nebo jako dárek při narození dětí. Jedná se tedy o produkt na míru a podle Ivony rozhodně není jednoduché napodobit postavičku tak, aby se v ní viděl konkrétní člověk, kterého znázorňuje. Fotky totiž mnohdy zkreslují a často je potřeba i osobního zapojení zákazníka. Probíráme odstíny vlasů, barvy oblečení, které dotyčný rád nosí, nebo jakékoliv prvky, které jsou pro něj typické. Jako jsou brýle, ofina, výškové rozdíly postav a podobně, uvádí.

Co se týče nových výrobků, nekonečnou studnicí inspirace jsou sociální sítě. Ve spoustě nových nápadů jsou však Ivoně Frydrychové inspirací její zákazníci. Často se na mě obrací s konkrétním požadavkem nebo nějakou vizí a spolu potom navrhneme produkt jim na míru podle mých možností. Hotové výrobky potom zveřejňuji na sociálních sítích a často pak tyto novinky zaujmou další zákazníky, dodává.

Od mechů k floristce

Kromě macramé pracuje Ivona také se stabilizovaným mechem. Dostala se k němu právě díky sledování trendů, protože viděla, že se těší stále větší oblibě, a navíc se jí samotné moc líbil. Napadlo ji tedy mechy zakomponovat do své tvorby a opět to mělo úspěch. U mechu je specifická jeho vůně a barva. Často je barvený a při lepení a práci s ním je kolikrát hodně věcí kolem mě zelených. Naštěstí to jde všechno jednoduše umýt, směje se Ivona a popisuje, že mechy se už rovnou stabilizované kupují od dodavatelů, kteří garantují jejich kvalitu a trvanlivost. Pomocí glycerínu by se daly stabilizovat i doma, ale to je podle ní velká chemie, do které by se nedoporučovala pouštět.

Teprve nedávno se Ivona Frydrychová stala certifikovanou floristkou. Když totiž začala pracovat se stabilizovanými mechy, začala pracovat i se stabilizovanými květinami a rostlinami. Měla tak čím dál více objednávek flower boxů, věnců a poté i svatebních kytic. Macramé jsem se naučila z návodů na internetu a s improvizací a zkoušením, ale na květiny to už chtělo trochu té teorie a znalosti. Takže kurz floristiky byl další jasný cíl. Otevřelo mi to dveře víc ke svatbám a k práci se živými květinami, popisuje. Jednalo se o intenzivní rekvalifikační kurz ve Flower Academy, který trval 13 pracovních dnů po 6 hodinách. Naučila jsem se zákonitosti aranžování, typy vázání kytic, teorii floristiky, ošetřování květin a mnoho ze smuteční a svatební floristiky. Zároveň jsem se naučila práci s těmi živými květinami, které jsem do té doby moc nepoužívala, prozrazuje Ivona dále.

Svatební slavobrána odstartovala půjčovnu

IKdeco se zaměřuje také na svatby, kromě výrobků na míru nabízí svatební půjčovnu. K tomuto rozšíření pomohli podle Ivony také zákazníci, a především poptávka po macramé slavobráně. Udělala dvěma nevěstám macramé slavobránu a napadlo ji vyrobit bohatý boho svatební set na míru, sladěný do posledního detailu. Snoubenci si tak nemusí složitě kupovat a shánět jednotlivé boho komponenty a dekorace na svatbu, ale můžou si za zlomek nákupní ceny vše půjčit na jednom místě, popisuje Ivona. S úsměvem dodává, že ze začátku na tom byla docela těžce s místem a obsadila manželovi celou garáž, ze které má dílnu. Naštěstí bydlí v rodinném domku a nyní tak začínají řešit možnosti přístavby a rozšíření.

Svatební půjčovna se teprve rozjíždí, ale Ivona neustále pracuje na nových doplňcích a produktech. Zdaleka však ještě nemá hotové vše, co by chtěla, protože půjčovnou nechce narušovat chod ostatních objednávek. Tudíž na ní pracuje ve volném čase, kterého je málo. Už mám ale i tak na letošní rok několik svateb a oslav před sebou, tak to bude jízda, usmívá se. Na svatby a svatební půjčovnu se chce Ivona do budoucna více zaměřit a příští rok má v plánu i svatební veletrhy.

Nabízí také workshopy

Ivona Frydrychová organizuje také workshopy pro skupiny jednotlivců nebo i firmy jako různé tvořivé dílničky nebo například program na vánoční večírek. Při nich se zaměřuje hlavně na macramé tvorbu a ty nejjednodušší prvky z ní. Oblíbené jsou macramé andělky, dále pak mechové obrazy a sezónní dekorace. Je to pro ni zase úplně něco jiného a velká změna, co se týče osobního kontaktu s lidmi. V 98 % komunikace probíhá online, přes sociální sítě a na objednávkách pak pracuje sama v dílně. Setkávání se s tvořivými ženami, se kterými tvoříme pohodovou atmosféru, vyrobíme si něco pěkného, ony vypnou od práce a starostí, věnujeme se tvorbě, vykládáme si, no a na konci toho všeho si odnesou pěkný výrobek, který si samy vyrobily, popisuje.

Ze začátku byla potřeba o sobě dát vědět, ukázat tvorbu a oslovit co největší počet lidí. K tomu Ivoně moc dobře pomohl Marketplace, Instagram a různě zaměřené facebookové skupiny. Když potom získala nějaký počet sledujících a vracejících se spokojených zákazníků, už nebylo potřeba tolik inzerovat. Největší reklamou je spokojený zákazník, který dá vědět ostatním. Má vystavený můj výrobek doma, kde ho zahlédnou návštěvy, nebo ho dá někomu jako dárek. A potom to už jde vlastně samo, říká Ivona Frydrychová. Největší zájem o objednávky je před dnem matek, kdy si lidé objednávají dárky pro maminky, před koncem školního roku pro paní učitelky a samozřejmě před Vánoci. Jsem velice vděčná za své zákazníky, kteří se často vrací a objednávají u mě právě dárky. Takže mám hodně zakázek v průběhu celého roku, vždy tak měsíc, měsíc a půl dopředu, přiznává Ivona.

Když jdou děti spát, začíná druhá směna

Ivona je mámou dvou dětí a někdy je to podle ní hodně náročné. Když nestíhám objednávky, protože se přes den věnuji dětem a domácnosti, dám je večer spát a nastává ta další směna. Často dlouho do noci, doplňuje s tím, že jí hodně pomáhá také manžel, který je s dětmi nebo jde nachystat večeři, zatímco ona dobalí objednávky. Také když si babičky a dědečci holky vezmou na víkend, tak ona může dohnat skluz, který například nabrala přes týden. Za tu dobu, co se tomu věnuji, jsem už naučila andělky a postavičky i mou maminku a sestru, které mi často s macramé objednávkami pomáhají. A dále tady jsou mé skvělé kamarádky, kde mi jedna pomáhá se smlouvami, další s tvorbou katalogu a webovek, jiná zase s výzdobami sálu a večerním balení balíků, když je toho moc, vyjmenovává Ivona a zdůrazňuje, že bez této celé party skvělých lidí by teď nemohla být tam, kde je.

Dobré pro ni také je, že pracuje z domu. Když jsou například děti nemocné a nemůžou jít do školky, tak ona může alespoň něco udělat. Z takto tvořivé mámy jsou holky nadšené, protože veškeré výrobky testuje na nich a ony tak o maminčiny dekorace nemají nouzi. Stále něco tvoří z papíru a říkají, že až budou velké, budou potom mamince plést macramé a pomáhat. Tak jsem zvědavá a třeba jednou bude IKdeco rodinná firma, směje se v závěru Ivona.

