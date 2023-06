Založil vlastní značku cideru. Po třech letech má milionové obraty

Začalo to projektem do školy, ve kterém si předsevzal výrobu cideru, tedy alkoholického nápoje z jablek. A i když se Daniel Erben narodil do rodinné firmy, která má za sebou bohaté zkušenosti v potravinářství, vydal se samostatnou cestou.

Začal jsem se ciderem mimo naši rodinnou firmu. Chtěl jsem to budovat zvlášť, říká Daniel Erben, výrobce cideru značky Demokrat v podcastu Příběhy podnikatelů. A tak si vzal úvěr a pustil se do výroby nápojů, které mu z běžné produkce příliš nechutnají.

Protože jsou moc sladké. Vadilo mi na tom ještě to průmyslové zpracování, které nemá s jablky nic společného, upřesňuje Erben. Ale i v tomto podnikatelském příběhu byly začátky dost krušné. Nakonec mu ve vývoji ciderupomohly návštěvy minipivovarů, kde získal cenné informace.

Co v podcastu také uslyšíte Jak velká výroba je nutná pro milionové obraty?

Jak se dělá marketing pro alkoholické nápoje?

Co je při výrobě cideru nejsložitější?

Jak probíhá přímý kontakt se zákazníky? Podcast Příběhy podnikatelů odebírejte také v Apple Podcasty, Spotify a Google Podcasty

Dane, na začátku nám musíte odkrýt propojení vás a vaší rodiny s vaším byznysem. Cider Demokrat je napsán pod vaším jménem, ale provozovatelem je značka Madami, kde figuruje váš tatínek i jeho bratr. Jak to mám chápat? Při tvorbě nové značky jste se od své rodiny trhnul?

Začal jsem mimo naši rodinnou firmu. Chtěl jsem to budovat zvlášť, ale v určité chvíli, kdy cider dosáhnul prodejů, bylo to v roce 2021, už jsem nebyl schopný sám pokračovat. Tak jsem hledal cestu, jak bych mohl dále rozvíjet prodej. A taková přirozená cesta byla spojit ten můj projekt s naší rodinnou firmou. Teď už to táhneme spolu.

Představte nám tedy vaši rodinnou historii. Vaše rodina podniká v potravinářském průmyslu už od roku 1994. Co vše tedy značka Madami vyrábí a jak jste ve značce figuroval konkrétně vy sám?

Můj tatínek podnikal ještě se svým tátou od roku 1994. Tehdy to byla firma Labeta (výrobce směsí na pečení, pozn. redakce), která pořád funguje. Tu prodali. Ve firmě Madami jsou od roku 2007 a zaměřují se na výrobu koncentrátů pro přípravu domácích limonád. Jsou to za studena lisované šťávy, takže jsou tam zachovány vitamíny a všechny přínosné látky, protože tam neprobíhá pasterace. A mimo to jsou to ještě dárkové balíčky a pečené čaje. Dodávají to do řetězců a hlavně do gastro provozů po celé republice.

Pojďme k cideru. Proč zrovna cider? Co vy na něm osobně máte rád?

Když jsem vstupoval do světa alkoholu, samozřejmě když mi bylo 18 let, tak byl cider taková nejpříjemnější cesta, protože je to sladké pití, má to málo alkoholu, hezky se to pije. A komerční cidery mi vlastně už vůbec nechutnají, protože jsou moc sladké. Vadilo mi na tom ještě průmyslové zpracování. S jablky to nemá nic společného.

Tehdy při škole jsem v rámci jednoho předmětu na fakultě dostal za úkol vymyslet podnikatelský projekt. Tehdy byl covid, takže jsme pracovali z domova. Já jsem na zahradě viděl nesesbíraná jablka a říkal jsem si, že bych to mohl využít a nechat je zkvasit. To byl první malý projekt. Pak jsem si říkal, že bych to mohl rozjet trochu ve velkém.

Stejně jsem neměl v covidu pořádně co dělat, tak jsem nakoupil první vybavení, vzal jsem si první půjčku, že to bude taková sranda. A za tři roky jsme tady s třímilionovým obratem.

Když jste přišel s myšlenkou výroby cideru, jak na to reagoval váš tatínek?

Myslím, že byl rád. On v tom byl se mnou od začátku, od první chvíle. Protože tím, že má obrovskou praxi v potravinářské výrobě, tak v rámci konzultací to byla pro mě obrovská výhoda. Takže myslím, že byl rád, přestože jsem se do rodinné firmy nevrhnul napřímo, ale došel jsem k tomu oklikou. Což ve výsledku bylo přínosné pro všechny.

Váš Cider Demokrat propagujete jako poctivý, při výrobě používáte kvalitní a pečlivě vybraná jablka. Odkud je získáváte? Předpokládám, že polského původu asi nebudou.

Polského původu nejsou. V tuto chvíli máme v plánu, doufám, že to přijde co nejdříve, kupovat jablka od českých sadařů, protože s touto myšlenkou jsem vedl i projekt na vysoké škole. Ale v té době jsem zjistil, že to nejde. V rámci Madami jsme se shodli na tom, že chceme držet stejnou kvalitu produktů, aby nebyly výkyvy v chuti. Sice je to malinkatý projekt, ale přesto bych to chtěl dělat co nejvíce profesionálně. A vzhledem k rozdílnosti úrody tady v Čechách nejsou jablka pokaždé stejná. Z toho důvodu je bereme z Evropy, ze Španělka a z Itálie. Nechávám si vozit mošt.

Je to z finančního hlediska další úspora. Dokážete si asi představit, jak jsou vstupní náklady do začínajícího provozu obrovské. Já jsem chtěl co nejmenší pomoc zvnějšku, takže jsem se snažil to dělat co nejméně nákladně. Vybavení celé moštárny by ale bylo velmi nákladné. Z toho důvodu, řekl bych provizorně, u nás zpracováváme již vymoštovaná jablka.

