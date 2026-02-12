Podnikatel.cz  »  Účetnictví  »  Zaměstnanci mají poslední šanci vyhnout se daňovému přiznání

Zaměstnanci mají poslední šanci vyhnout se daňovému přiznání

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mladý muž v kšandách drží v jedné ruce budík a s údivem na něj pohlíží. Výraz vyjadřuje zděšení z blížícího se termínu
Autor: Depositphotos
Ilustrační obrázek
Zaměstnanci, kteří nemusejí podávat daňové přiznání sami, mají jen omezený čas na to, aby o roční zúčtování požádali svého zaměstnavatele. Spolu s žádostí je nutné doložit i všechny dokumenty k uplatnění slev a odpočtů.

Možnost nechat si daně vypořádat zaměstnavatelem mají ti, kteří měli příjmy pouze ze zaměstnání a současně jim nevznikla povinnost podat daňové přiznání. Typicky jde o situaci, kdy zaměstnanec pracoval během roku jen pro jednoho zaměstnavatele, případně pro více zaměstnavatelů postupně, nikoli souběžně, a u všech podepsal prohlášení k dani.

Naopak pokud měl člověk vedle mzdy také příjmy z podnikání, pronájmu nebo jiné zdanitelné příjmy nad zákonný limit 20 tisíc korun ročně, musí podat daňové přiznání sám. V takovém případě roční zúčtování u zaměstnavatele možné není.

Už jste požádali o roční zúčtování za rok 2025? Lhůta se kvapem blíží Přečtěte si také:

Už jste požádali o roční zúčtování za rok 2025? Lhůta se kvapem blíží

Termín je pevně daný

Žádost o roční zúčtování je nutné podat nejpozději do 16. února 2026. Stejný termín platí i pro předložení všech potřebných dokladů, například potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru, příspěvcích na penzijní spoření nebo nároku na daňové zvýhodnění na děti.

Pokud zaměstnanec během roku změnil práci, musí dodat také potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích zaměstnavatelů. Ti mají povinnost dokument vystavit do deseti dnů od požádání. Bez těchto podkladů zaměstnavatel roční zúčtování provést nemůže.

Jak na roční zúčtování daní zaměstnanců za rok 2024 bez chyb? Přečtěte si také:

Jak na roční zúčtování daní zaměstnanců za rok 2024 bez chyb?

Bez rizika nedoplatku

Pro zaměstnance je tento způsob vypořádání daní zpravidla bezpečnější i pohodlnější. Výpočet provádí zaměstnavatel a zaměstnanec nenese odpovědnost za samotné zúčtování, pokud poskytl správné a úplné údaje. Výsledkem bývá nejčastěji přeplatek, který zaměstnavatel vyplatí spolu se mzdou za březen, tedy obvykle v dubnu.

školení pri začínající mzdové účetní

Významný přínos má roční zúčtování zejména pro ty, kteří během roku nepracovali nepřetržitě, například kvůli rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti nebo evidenci na úřadu práce. Nevyužité měsíční slevy mohou znamenat návrat části zaplacené daně.

Formulář žádosti o roční zúčtování

Pro žádost o roční zúčtování slouží tiskopis (MFin 25 5457/B vzor č. 4). Tiskopis je členěn na nezdanitelné části a slevy na dani. Toto členění koresponduje s tiskopisem MFin 25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2025 vzor č. 29.

Podcast Teorie bulharské konstanty ŽIVĚ, pojďte se s námi potkat v Klubovně

Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Těším se na vás.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Dvoudenní školení pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní
16. 3. 2026
9:00
Více
Zaměstnávání brigádníků, cizinců a občanů EU
20. 4. 2026
9:00
Více
Jarní novinky pro mzdové účetní
13. 5. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

MPSV chystá podporu pro lidi pečující o nemocné blízké

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

PODCAST: OSVČ se v roce 2026 opět skokově zvýší zálohy
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).