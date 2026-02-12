Zaměstnanci mají poslední šanci vyhnout se daňovému přiznání

Možnost nechat si daně vypořádat zaměstnavatelem mají ti, kteří měli příjmy pouze ze zaměstnání a současně jim nevznikla povinnost podat daňové přiznání. Typicky jde o situaci, kdy zaměstnanec pracoval během roku jen pro jednoho zaměstnavatele, případně pro více zaměstnavatelů postupně, nikoli souběžně, a u všech podepsal prohlášení k dani.
Naopak pokud měl člověk vedle mzdy také příjmy z podnikání, pronájmu nebo jiné zdanitelné příjmy nad zákonný limit 20 tisíc korun ročně, musí podat daňové přiznání sám. V takovém případě roční zúčtování u zaměstnavatele možné není.
Termín je pevně daný
Žádost o roční zúčtování je nutné podat nejpozději do 16. února 2026. Stejný termín platí i pro předložení všech potřebných dokladů, například potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru, příspěvcích na penzijní spoření nebo nároku na daňové zvýhodnění na děti.
Pokud zaměstnanec během roku změnil práci, musí dodat také potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích zaměstnavatelů. Ti mají povinnost dokument vystavit do deseti dnů od požádání. Bez těchto podkladů zaměstnavatel roční zúčtování provést nemůže.
Bez rizika nedoplatku
Pro zaměstnance je tento způsob vypořádání daní zpravidla bezpečnější i pohodlnější. Výpočet provádí zaměstnavatel a zaměstnanec nenese odpovědnost za samotné zúčtování, pokud poskytl správné a úplné údaje. Výsledkem bývá nejčastěji přeplatek, který zaměstnavatel vyplatí spolu se mzdou za březen, tedy obvykle v dubnu.
Významný přínos má roční zúčtování zejména pro ty, kteří během roku nepracovali nepřetržitě, například kvůli rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti nebo evidenci na úřadu práce. Nevyužité měsíční slevy mohou znamenat návrat části zaplacené daně.
Formulář žádosti o roční zúčtování
Pro žádost o roční zúčtování slouží tiskopis (MFin 25 5457/B vzor č. 4). Tiskopis je členěn na nezdanitelné části a slevy na dani. Toto členění koresponduje s tiskopisem MFin 25 5460/1 Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2025 vzor č. 29.
