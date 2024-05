Zaskočilo vás zvýšení daně z nemovitostí? Připravte se na další, daň poroste pořád

Úřady již rozesílají informace o výši daně

Finanční úřady již rozesílají informace o výši daně z nemovitých věcí pro rok 2024. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, přišly všechny potřebné informace k placení daně do e-mailové schránky. U poplatníků přihlášených k placení daně prostřednictvím SIPO bude úhrada daně provedena standardně v souladu s poštovními podmínkami České pošty. Kdo má datovou schránku, přišly mu údaje do ní.

Fyzickým osobám, které nemají zřízenu datovou schránku, nevyužívají služby zasílání údajů pro placení daně na e-mail nebo neplatí daň prostřednictvím SIPO, je pak rozesílána složenka prostřednictvím České pošty. Složenky jsou rozesílány postupně, a to nejpozději do 24. května 2024.

Daň se platí do konce května

Samotnou daň je pak nutné zaplatit do konce května. Pokud výše daně překročí hranici 5000 korun, lze ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu, pro ostatní poplatníky daně platí termín nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. V případě, že někomu vyjde daň na méně než 30 Kč, platit ji nemusí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč, i kdyby vycházela nižší.





Daň se letos zvýšila

Jak ukazují reakce nejen na sociálních sítích, některé poplatníky nová výše daně zaskočila. Drtivé většině majitelů nemovitostí se totiž daň z nemovitých věcí letos zvýšila a u některých i na několikanásobek, a to kvůli kombinaci zvýšení sazeb, které přinesl konsolidační balíček, a nárůstu koeficientů, které si schválila obec. Samotná daň se totiž počítá skrze násobek výměry nemovitosti s příslušnými sazbami, který se následně ještě vynásobí základním koeficientem dle počtu obyvatel obce a případně místním koeficientem (případně dalšími specifickými koeficienty).

Konsolidační balíček, který vloni schválila vládní koalice, zvýšil všechny sazby daně v průměru na 1,8násobek. Řada obcí ale zároveň změnila i koeficienty a celková daň tak v některých městech a obcích vzrostla více. Zatímco v předchozích letech měnily koeficienty jen jednotky okresních měst, pro rok 2024 tak učinila hned desítka z nich. Už na konci roku 2022 například schválili zastupitelé v Nymburce zvýšení základního koeficientu od roku 2024. V Písku se pak pro letošní rok zavedl místní koeficient ve výši 1,4.

Místní koeficient ve výši 1,5 se zavedl i v Jihlavě, kde zároveň došlo ke sjednocení základního koeficientu na úroveň 4,5 pro všechny městské části. V některých přitom platil do konce loňského roku koeficient 2,5 a v kombinaci se zvýšením v konsolidačním balíčku tak obyvatelům v těchto částech Jihlavy vzrostla daň z nemovitých věcí skoro pětinásobně.

Konsolidační balíček sice zároveň přinesl obcím možnost místní koeficienty snížit pod 1 až na 0,5 (a tím tedy snížit i celkovou daň), ale bude to možné udělat až pro zdaňovací období roku 2025.

Inflační koeficient bude daň zvyšovat i nadále

Kvůli novince v podobě zavedení inflačního koeficientu navíc daň z nemovitých věcí poroste i v dalších letech. Tímto krokem se má předejít situaci, kdy uvalovaná daň v průběhu času reálně klesá. Inflační koeficient se vypočítá jako podíl bazického úhrnného indexu k měsíci květnu roku předcházejícímu zdaňovacímu období a základu 100, přičemž se tento výsledek zaokrouhlí na jedno desetinné číslo směrem dolů. Referenčním měsícem pro určení inflačního koeficientu pro následující zdaňovací období je tedy měsíc květen.

Zároveň právní úprava zamezuje meziročnímu snížení inflačního koeficientu, v případě deflace zůstane koeficient stejný. Dále se stanovila inflační brzda pro případ pádivé inflace v meziroční výši převyšující 20 %. V takovém případě se meziročně zvýší inflační koeficient pouze o 20 %. Inflace, která by nebyla daný rok započtena do výše inflačního koeficientu, však „nepropadá“ a projeví se s odkladem v následujících letech, vysvětlila důvodová zpráva ke konsolidačním balíčku.

Příklady z důvodové zprávy

Rok Meziroční inflace/deflace (květen – květen) Hodnota bazického úhrnného indexu Výše inflačního koeficientu pro následující období 2024 23,5 % 123,5 1,2 2025 26,3 % 155,9 1,4 2026 12,2 % 175 1,6 2027 7,1 % 187,4 1,8 2028 6,8 % 200,2 2 2029 –0,8 % 198,6 2

Inflační koeficient se netýká zemědělských pozemků

Jedinou výjimku z inflačního koeficientu mají zemědělské pozemky, jejichž výše daně je odvislá od ocenění, které je předmětem prováděcí vyhlášky k zákonu o dani z nemovitých věcí. Průměrné ceny zemědělských pozemků stanovené touto vyhláškou jsou každoročně novelizovány v návaznosti na změny bonity půdy, přičemž jednou za čas dochází k plošnému navýšení těchto cen o inflaci. Inflační koeficient sice platí už od letošního roku, nyní však činí 1 a daň se tak reálně začne zvyšovat až od roku 2025. O kolik to bude, by mělo být zřejmé už zanedlouho.

